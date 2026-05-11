Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260511621573/pt/

A Logistics Reply foi nomeada como Visionária no 2026 Gartner® Magic Quadrant™ para Sistemas de Gerenciamento de Armazéns e é classificada em 2º lugar para casos de uso de operações de nível 2 e em 3º lugar para casos de uso de operações de nível 3 no Gartner® Critical Capabilities Report

A Logistics Reply, empresa do Grupo Reply, especializada em soluções inovadoras para a execução da cadeia de suprimentos, tem o orgulho de anunciar seu reconhecimento como Visionária no 2026 Gartner® Magic Quadrant™ para Sistemas de Gerenciamento de Armazéns pelo sétimo ano consecutivo, a Logistics Reply, com sua equipe global de profissionais em tecnologia de armazéns, continua impulsionando a inovação que prioriza o cliente. Além disso, o LEA Reply™ WMS foi reconhecido no 2026 Gartner® Critical Capabilities Report para Sistemas de Gerenciamento de Armazéns, onde ficou em 2º lugar em Operações de Armazém Nível 2 e em 3º lugar em Operações de Armazém Nível 3.

Acreditamos que esses reconhecimentos importantes reforçam o compromisso da Logistics Reply em oferecer soluções inteligentes, flexíveis e escaláveis de execução de armazéns para clientes corporativos em todo o mundo. Para nós, nossa posição no Quadrante de Visionários reflete nossa visão estratégica e capacidade de inovar à frente das demandas do mercado, enquanto entendemos que nossas classificações no Critical Capabilities Report demonstram desempenho operacional comprovado em diferentes níveis de complexidade de armazéns.

Sete anos de inovação: do WMS componível à orquestração impulsionada por IA

Desde sua primeira aparição no Gartner® Magic Quadrant™como Visionária em 2020, a Logistics Reply tem consistentemente ampliado os limites dos softwares de gestão de armazéns. O LEA Reply™ evoluiu de uma plataforma WMS componível para um sistema de orquestração inteligente, impulsionado por análises avançadas e capacidades de IA atendendo às demandas cada vez mais complexas das operações logísticas modernas.

LEA Reply™: uma plataforma modular para execução e inteligência de armazéns

O LEA Reply™ WMS faz parte da plataforma abrangente LEA Reply™, que permite adaptação rápida e inovação contínua nas operações da cadeia de suprimentos dos clientes, graças ao seu design baseado em microsserviços e melhorias constantes. Além do WMS, gestão de pátio (YMS), last mile e outras capacidades estendidas, com o GaliLEA Dynamic Intelligence, a Logistics Reply introduziu agentes de IA configuráveis dentro de seu ecossistema de cadeia de suprimentos. Esse avançado construtor de agentes de IA permite que os clientes criem capacidades de IA para suas necessidades operacionais específicas. Por meio de uma interface visual no-code, os usuários definem fontes de dados, comportamentos dos agentes e ações, permitindo que esses agentes detectem anomalias operacionais, iniciem fluxos corretivos e forneçam insights acionáveis para suporte à decisão em tempo real.

“Acreditamos que ser nomeados como Visionários pelo sétimo ano consecutivo valida nossa visão de longo prazo de transformar a gestão de armazéns em uma orquestração inteligente e adaptativa”, disse Enrico Nebuloni, Executive Partner da Reply. “O LEA Reply™ evoluiu de um WMS altamente configurável para uma plataforma abrangente, cobrindo todo o ecossistema de execução da cadeia de suprimentos, da gestão de armazéns e pátios até a entrega de última milha, tudo impulsionado pelo nosso framework GaliLEA Dynamic Intelligence.”

O que isso significa para líderes de supply chain

Vemos nosso reconhecimento tanto no Magic Quadrant quanto no Critical Capabilities Report como uma validação de que o LEA Reply™ oferece visão estratégica e desempenho operacional comprovado em diferentes níveis de complexidade de armazéns. Organizações que buscam modernizar suas operações podem aproveitar a arquitetura componível do LEA Reply™ para começar com capacidades essenciais e expandir gradualmente, garantindo geração contínua de valor sem implementações disruptivas de substituição completa.

Saiba mais sobre o reconhecimento da LEA Reply™ pela Gartner®: www.logistics-reply.pt

Gartner Disclaimer

Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Federica Stufano, Rishabh Narang, 29 April 2026

Gartner, Critical Capabilities for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Federica Stufano, 30 April 2026

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Logistics Reply

Logistics Reply é a empresa do Grupo Reply especializada em fornecer software de última geração para transformar cadeias de suprimentos. Combinando modularidade com conectividade aprimorada, para atender às demandas dinâmicas de armazenagem e logística modernas. Nossas soluções garantem uma colaboração perfeita entre sistemas, humanos e máquinas, criando uma pegada digital orquestrando a automação avançada. Otimizamos a eficiência do armazém por meio de robótica inteligente e aprimoramos a tomada de decisões operacionais com IA. Com mais de 25 anos de experiência pioneira, conduzimos os clientes nas transformações digitais de suas cadeias de suprimentos, garantindo valor rápido e qualidade duradoura.

Descubra nossas soluções de software inovadoras em https://www.reply.com/logistics-reply/pt

Reply

A Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] é especializada no design e na implementação de soluções baseadas em novos canais de comunicação e mídias digitais. Como uma rede de empresas altamente especializadas, a Reply apoia grandes grupos industriais nos setores de telecomunicações e mídia; indústria e serviços; bancos e seguros; e setor público na definição e no desenvolvimento de modelos de negócios viabilizados pelos novos paradigmas de IA, computação em nuvem, mídias digitais e internet das coisas. Os serviços da Reply incluem: consultoria, integração de sistemas e serviços digitais. www.reply.com

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