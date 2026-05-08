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Andersen Global expande sua plataforma africana com adição de uma empresa membro na Namíbia

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Repórter
08/05/2026 21:00

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A Andersen Global amplia seu crescimento na África com a chegada da Andersen à Namíbia, enquanto a Windhoek Advisory & Taxation adota a marca Andersen, reforçando assim sua capacidade de atender empresas que operam em um dos mercados emergentes mais dinâmicos da África Meridional.

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Como parceira na Namíbia desde 2021, a Andersen é uma empresa local de serviços profissionais que oferece serviços de contabilidade, impostos e consultoria empresarial, adaptados às necessidades específicas do ambiente de negócios do país. Com experiência em mineração, agricultura, logística, turismo e serviços financeiros (setores cruciais para a economia namibiana), a empresa apoia tanto empresas nacionais como internacionais que estabelecem operações na região. Através de tecnologia em nuvem e análise de dados, a Andersen na Namíbia oferece soluções eficientes e escaláveis ??que permitem às empresas otimizar operações, gerenciar obrigações tributárias em diferentes jurisdições e tomar decisões estratégicas fundamentadas.

"Nossa transição para a marca Andersen representa um marco significativo para a nossa empresa e aquelas que servimos em todo o país", afirmou o Sócio-Gerente Bernadedt Kandenge. "Desenvolvemos nossa prática em torno da integridade ética, cooperação e uma profunda compreensão dos desafios e oportunidades que as empresas namibianas enfrentam. Converter-nos em uma empresa membro intensifica nossa capacidade de apoiar as empresas com soluções escaláveis ??e transfronteiriças, enquanto mantém o serviço personalizado e com conhecimento local que nossos clientes valorizam."

"Esta transição dá continuidade a uma cooperação bem-sucedida e representa um passo importante em nossa estratégia de longo prazo na África", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Bernadedt e sua equipe aperfeiçoam nossa capacidade de atender empresas na Namíbia e em toda a região, e reforçam nossa habilidade de prestar um serviço consistente e de alta qualidade que atenda tanto às necessidades locais como aos padrões internacionais."

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de tributos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais a nível mundial e presença em mais de 1.000 localidades mediante suas empresas membro e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Megan Tsuei

Andersen Global

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Fonte: BUSINESS WIRE

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