Verdantis lança o MRO360, “A primeira plataforma de inteligência de peças de reposição nativa de IA do mundo”

A Verdantis anunciou hoje o lançamento global do MRO360, uma plataforma de IA desenvolvida especificamente para transformar a maneira como organizações com uso intensivo de ativos gerenciam seu estoque de peças de reposição de MRO. Projetado para fabricantes, operadores de petróleo e gás, mineradoras, concessionárias de serviços públicos e outras empresas industriais, o MRO360 utiliza nove agentes de IA interconectados que preveem continuamente a demanda, avaliam a criticidade das peças, gerenciam o risco de obsolescência, calculam pontos de reposição dinâmicos e auxiliam na transferência entre plantas da empresa, permitindo a obtenção do valor exato em dólares de cada oportunidade de otimização em um catálogo de peças de reposição em tempo real.

Ao contrário das plataformas tradicionais de EAM e CMMS, baseadas em regras estáticas, os agentes do MRO360 se adaptam continuamente à medida que os padrões de demanda, o desempenho dos fornecedores e a saúde dos equipamentos evoluem. Pela primeira vez, um planejador de manutenção pode ver quais ordens de serviço estão em risco de falta de suprimentos hoje e o que fazer a respeito. Um diretor financeiro pode visualizar o valor em dólares do estoque excedente disponível para liberação em tempo real.

“Há mais de vinte anos trabalhamos com os dados de indústrias com uso intensivo de ativos. Sabemos onde reside o valor, como os relacionamentos com fornecedores são gerenciados por intuição em vez de inteligência preditiva e como os planos de manutenção não levam em consideração o que está disponível. O MRO360 é a nossa resposta para isso. É a base de algo muito maior: a primeira solução de Gestão de Ativos Empresariais (EAM) do setor, onde cada funcionalidade é projetada como um agente inteligente que aprende e se adapta. É aqui que essa jornada começa.”

- Kumar Gaurav Gupta, CEO da Verdantis

O MRO360 é a base de uma visão mais ampla e deliberada. A Verdantis está construindo algo inédito no setor: uma solução de Gestão de Ativos Empresariais totalmente nativa em IA, abrangendo todos os seis domínios do EAM – da inteligência de peças de reposição à gestão do ciclo de vida dos ativos, execução de manutenção, planejamento da força de trabalho, compras e conformidade. Cada módulo é um agente de IA construído do zero. O MRO360 estabelece o núcleo. O roteiro para o futuro estende essa inteligência progressivamente por todo o ciclo de vida da gestão de ativos.

Sobre a Verdantis: A Verdantis é uma empresa global de software de IA com mais de duas décadas de experiência em fornecer inteligência de dados e otimização operacional para setores com uso intensivo de ativos.

Com sede em Princeton, Nova Jersey, e operações na América do Norte, Oriente Médio, Europa e Ásia-Pacífico. www.verdantis.com/mro360

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa:

Priyanka Agarwal

Diretora de Marketing

Priyanka.agarwal@verdantis.com

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