Cranberries conquistam a culinária mundial

Os cranberries, pequenas frutas vermelhas originárias da América do Norte e nativas do clima frio, vêm conquistando espaço nas cozinhas ao redor do mundo graças à sua versatilidade e perfil de sabor marcante. Conhecidos pelo equilíbrio entre acidez e leve dulçor, eles se adaptam a uma ampla gama de preparos culinários, dos mais tradicionais aos contemporâneos.

Historicamente associados ao clássico molho que acompanha o peru em celebrações como o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, os cranberries ultrapassaram essa função sazonal e hoje aparecem em receitas doces e salgadas ao longo do ano inteiro. “Na confeitaria, são frequentemente incorporados a bolos, muffins, biscoitos e pães, onde sua acidez ajuda a quebrar a doçura excessiva e acrescenta complexidade ao sabor final”, comenta Giovanna Oliveira, analista de Trade & Marketing do Cranberry Institute (CI).

Na gastronomia salgada, os cranberries também demonstram potencial. “Eles podem ser utilizados em saladas, combinados com folhas verdes, nozes e queijos, criando contrastes interessantes de textura e sabor. Em pratos principais, surgem como acompanhamento para carnes, especialmente aves e suínos, seja em forma de molhos, chutneys ou reduções, conferindo um toque agridoce que valoriza a preparação”, complementa Giovanna.



Outra faceta importante da fruta está nas bebidas. Sucos, chás gelados, coquetéis e até kombuchas utilizam cranberry como ingrediente principal ou complementar, explorando sua coloração e sabor. Além disso, a versão desidratada da fruta se tornou popular como snack ou complemento em granolas e mix de castanhas.

Do ponto de vista nutricional, os cranberries também chamam atenção. São ricos em vitamina C e E, antioxidantes e compostos bioativos, associados a benefícios como a saúde do trato urinário e a redução de inflamações, de acordo com o National Library of Medicine. Essa combinação de valor nutricional e versatilidade culinária contribui para o crescente interesse pela fruta em diferentes culturas gastronômicas.

Para difundir o consumo da Superfruta Original Americana e ampliar a oferta na alimentação dos brasileiros, destacando seus benefícios nutricionais e o modelo sustentável de produção, o Cranberry Institute (CI), organização norte-americana sem fins lucrativos, atua desenvolvendo pesquisa e divulgação científica da fruta, fomentando uma série de estudos sobre nutrição, sustentabilidade e saúde, além de incentivar práticas agrícolas responsáveis.



Segundo o CI, o objetivo é consolidar o cranberry como parte de uma dieta equilibrada, ampliando sua presença em receitas e produtos alimentícios. Com presença cada vez mais comum em mercados e receitas, os cranberries exemplificam como um ingrediente tradicional pode se reinventar e conquistar novos espaços à mesa, adaptando-se a diferentes paladares e tendências alimentares.

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Para auxiliar consumidores a se aventurarem em novos preparos, o CI apresenta uma série de receitas em seu portal oficial, trazendo o cranberry como ingrediente principal.