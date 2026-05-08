WHOOP expande plataforma de saúde com acesso a médicos sob demanda e novos recursos de IA

A WHOOP, empresa de desempenho humano, anunciou hoje um novo conjunto de melhorias e atualizações de recursos de saúde e inteligência artificial em todas as suas assinaturas, marcando um grande passo em sua evolução para uma plataforma de saúde inteligente. Essas atualizações reforçam o compromisso da empresa em fornecer insights altamente personalizados, precisos e acionáveis. Elas sinalizam a expansão da empresa além da otimização de desempenho, para o suporte de saúde de nível clínico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260508382117/pt/

WHOOP Expands Health Platform with On-Demand Clinician Access and New AI Features

“WHOOP é uma assinatura, e levamos isso a sério", disse Ed Baker, diretor de Produtos da WHOOP. “Estamos sempre buscando maneiras de agregar mais valor aos nossos membros, e esses próximos recursos estão entre os mais significativos que já desenvolvemos, desde a integração do suporte clínico diretamente no aplicativo até o aprimoramento do nosso sistema de coaching com IA para torná-lo mais personalizado e prático do que nunca.”

Uma visão mais completa da saúde: acesso direto a profissionais de saúde no aplicativo

A WHOOP está entrando no segmento de saúde clínica com a introdução de consultas por vídeo ao vivo e sob demanda com profissionais de saúde licenciados. Com lançamento previsto para este verão nos Estados Unidos, esse recurso permite que os membros se conectem diretamente com profissionais de saúde dentro do aplicativo WHOOP, preenchendo a lacuna entre a coleta de dados biométricos e a interpretação especializada. Diferentemente das experiências tradicionais de saúde, que se baseiam em breves avaliações pontuais, essas consultas começam com uma compreensão abrangente da saúde do membro, fundamentada em meses de dados contínuos e, quando disponíveis, exames de sangue e histórico médico.

Para aprimorar ainda mais essa experiência, a WHOOP agora oferece suporte à sincronização com o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). Em parceria com a HealthEx, os membros poderão acessar com segurança o histórico clínico — incluindo diagnósticos, medicamentos e procedimentos — diretamente no aplicativo. Essa camada adicional de contexto aprimora ainda mais a capacidade de fornecer recomendações precisas e individualizadas.

Combinada com seus dados existentes, os membros obtêm uma compreensão mais profunda de como medicamentos, condições e procedimentos impactam a recuperação, o esforço e o desempenho geral. Essa integração elimina a necessidade de rastreamento manual ou sistemas fragmentados, substituindo-os por uma experiência integrada e segura, construída diretamente na plataforma WHOOP.

Juntos, esses avanços representam um passo significativo em direção a um ecossistema de saúde mais conectado, onde dados de desempenho e insights clínicos trabalham em conjunto para gerar melhores resultados.

Atualizações de IA da WHOOP: My Memory e Proactive Check-Ins

A WHOOP também anunciou o lançamento de dois importantes avanços em IA: My Memory e Proactive Check-Ins. My Memory oferece aos membros um local centralizado para visualizar, gerenciar e moldar a camada de IA da WHOOP e o acompanhamento personalizado. Os membros podem adicionar, editar ou excluir contexto pessoal, garantindo que os insights reflitam as circunstâncias do mundo real e as metas em constante evolução.

Com base nessas memórias, os Proactive Check-Ins oferecem recomendações personalizadas e oportunas, seja priorizando o sono antes de um evento importante ou ajustando o treino com base em viagens. Essas orientações aparecem no momento certo, sem a necessidade de intervenção manual.

O Jornal WHOOP também foi reformulado para se integrar naturalmente à maneira como os membros já monitoram seus hábitos. Agora, os membros podem registrar comportamentos, suplementos e eventos da vida por voz ou texto, com a IA WHOOP sugerindo novos itens com base nos padrões detectados em seus dados. As Tendências de Comportamento visualizam como esses comportamentos influenciam a Recuperação ao longo do tempo, ajudando os membros a identificar quais hábitos estão funcionando e quais não estão.

Juntos, esses recursos criam uma camada de contexto persistente que permite um acompanhamento mais intuitivo e responsivo, sem exigir que os membros se repitam ou reiniciem conversas.

Expandindo ainda mais o ecossistema WHOOP

O roteiro de produtos para membros inclui investimentos contínuos em IA e recursos essenciais de desempenho, com diversas melhorias previstas:

Integrações mais profundas com os aplicativos que você já usa para treinar e se conectar com sua comunidade

Aprimoramentos contínuos no algoritmo de frequência cardíaca — tornando tudo na WHOOP ainda mais preciso em todas as atividades e no uso diário

— tornando tudo na WHOOP ainda mais preciso em todas as atividades e no uso diário Aprimoramentos na detecção automática de exercícios — identificando e classificando atividades com mais precisão, sem a necessidade de rastreamento manual

— identificando e classificando atividades com mais precisão, sem a necessidade de rastreamento manual Adição de tendências e recordes pessoais do Strength Trainer, além de uma experiência aprimorada de rastreamento de atividades

À medida que a WHOOP continua evoluindo, o foco permanece claro: oferecer uma experiência de saúde profundamente personalizada, altamente precisa e cada vez mais prática. Combinando IA, dados contínuos e conhecimento clínico, a WHOOP está redefinindo o que significa entender e melhorar o desempenho humano.

Para saber mais sobre o WHOOP, acesse www.whoop.com.

Sobre a WHOOP :

A WHOOP oferece uma assinatura de dispositivo vestível para ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis ??e longas, e a desbloquearem seu potencial extraordinário. Através de um poderoso dispositivo vestível que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bateria de 14 dias de duração, a WHOOP fornece orientações inteligentes de saúde relacionadas ao sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e longevidade. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pelo FDA, um recurso de longevidade Healthspan, informações sobre pressão arterial e análise de biomarcadores sanguíneos da Advanced Labs. Pesquisas mostram que pessoas que usam a WHOOP diariamente registram mais de 90 minutos adicionais de exercícios por semana, dormem mais de duas horas a mais e têm uma variabilidade da frequência cardíaca 10% maior.

Com a confiança de milhões de membros em todo o mundo, incluindo atletas, líderes globais, militares, executivos e artistas, a WHOOP se tornou um símbolo moderno de uma vida disciplinada e intencional. A WHOOP foi fundada em 2012 e sua sede fica em Boston. A empresa já captou mais de US$ 950 milhões em capital de risco, realiza envios para 56 países e opera em seis idiomas. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, acesse whoop.com e se conecte com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn, e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260508382117/pt/

Taylor (Georgeson) Bonner

whoop@jacktaylorpr.com

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