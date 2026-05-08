Mariele Horbach lidera expansão de bares em São Paulo

Um grupo de bares que ultrapassa R$ 17 milhões em faturamento anual registra crescimento de dois dígitos e amplia sua presença no mercado de alimentação e entretenimento em São Paulo. À frente da operação está a empresária Mariele Horbach, que transformou uma relação pessoal com a gastronomia em um negócio estruturado e em expansão.

Responsável pelo Grupo Hungry — que reúne casas como Garota da Vila, Bar Jobim e Garota da Chácara —, a executiva atua em um segmento historicamente marcado por operações tradicionais. No setor, sua atuação é frequentemente associada à valorização da experiência do cliente como parte central do modelo de negócio.

O interesse pela gastronomia surgiu ainda na infância, influenciado pelo ambiente familiar. Segundo Mariele, o contato com a cozinha foi determinante para a construção de sua trajetória. “Desde pequena, quando as crianças queriam brincar de qualquer outra coisa, eu queria brincar de comida, de estar na cozinha. Aquilo me fascinava”, afirma.

A escolha profissional, no entanto, destoava das expectativas mais comuns à época. “Se você falasse que queria ser cozinheira, iam achar uma loucura. A nossa geração foi criada para ser médico, advogado, engenheiro ou passar em concurso público”, relembra.

A trajetória pessoal também foi marcada por desafios. A perda dos pais ainda na juventude antecipou sua entrada no mercado de trabalho e a necessidade de autonomia. “Sempre foi muito eu por mim. Sempre fui eu que respondi por tudo”, diz.

O primeiro empreendimento surgiu já na vida adulta, em parceria com o marido, o publicitário André Silveira. A abertura de um bar em uma região valorizada da capital paulista ocorreu sem estrutura operacional consolidada, o que resultou em dificuldades financeiras nos primeiros anos. “Foram anos terríveis. A gente virava o mês no vermelho. Chegava no final do mês e não tinha de onde tirar para pagar as contas”, relata.

Na fase inicial, André conciliava o negócio com a carreira na publicidade, enquanto Mariele assumia a operação diária. A reestruturação veio com a divisão mais clara de funções: ele passou a se dedicar integralmente à gestão e atendimento, enquanto ela concentrou-se na cozinha. “Quando a gente se concentrou no que cada um sabia fazer de verdade, tudo mudou”, revela.

A partir desse momento, o negócio ganhou estabilidade e passou a adotar um conceito baseado em bares inspirados na cultura carioca, com foco em hospitalidade e experiência. “A gente quis quebrar esses padrões. Trazer um atendimento mais leve, mais próximo, em que o cliente é reconhecido”, sustenta.

O modelo, segundo a empresária, vai além da oferta gastronômica. “A gente não vende só comida. A gente vende experiência, cultura”, frisa. Atualmente, o grupo reúne cerca de 85 colaboradores e mantém crescimento consistente, com expansão recente acima de 30% em determinados períodos.

Durante a pandemia de covid-19, o grupo adotou medidas para manter a operação, incluindo abertura de unidades e adesão ao delivery — posteriormente descontinuado por decisão estratégica. “A gente acredita que não consegue entregar a nossa experiência dentro de uma caixa. Nosso negócio é presencial”, enfatiza.

Com o avanço do negócio, foram implementadas estruturas mais robustas de gestão e iniciativas internas voltadas ao ambiente de trabalho. Entre elas, ações direcionadas ao bem-estar de funcionárias. “É um olhar de mulher para mulher. São pequenos cuidados que fazem diferença”, pontua.

A presença feminina em posições de liderança no setor segue como um dos temas abordados pela empresária. Segundo ela, ainda há baixa visibilidade de mulheres em cargos de comando. “Muitas vezes a mulher está ali, mas nos bastidores. Você nem sabe que ela é dona daquele lugar”, acentua.

Para Mariele, ampliar essa visibilidade passa também por posicionamento público. “A gente precisa mostrar quem está por trás, levantar a bandeira e incentivar outras mulheres a fazerem o mesmo”, conclui.

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O Grupo Hungry mantém planos de expansão para bairros como Pinheiros e Vila Madalena, em São Paulo, e acompanha o desempenho do setor, que costuma ser impactado por eventos sazonais como Carnaval, Copa do Mundo e grandes agendas culturais.