Casa Urbana leva desenvolvimento a Primavera do Leste em MT

Em Primavera do Leste, no sul de Mato Grosso, a força do agro aparece nos números: com Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 100.664,85, quase o dobro da média nacional, o município ocupa a 14ª posição entre os 100 com maior valor de produção agrícola do país, segundo o Ministério da Agricultura. A cidade entra em uma nova fase do mercado imobiliário, marcada pela demanda por empreendimentos mais completos, capazes de reunir moradia, serviços e conveniência no mesmo endereço.

Com projetos assinados por grandes profissionais, o Casa Urbana é um retrato desse novo momento da Primavera do Leste. O bairro planejado de verticais, da Edificatto Desenvolvedora Urbana, que atua há mais de 17 anos no município, prevê 150 mil m² construídos, 12 torres residenciais, 10 mil m² dedicados ao Casa Wellness e 80 operações de varejo no Urbano Open Shopping, em uma área central da cidade. O projeto leva para o interior de Mato Grosso soluções de urbanismo e arquitetura já presentes em grandes centros, como rua acalmada, uso misto, food hall, open shopping e espaços pensados para permanência, circulação e convivência.

“Primavera do Leste entrou em uma fase em que o mercado já não responde apenas à metragem ou localização. A cidade passou a demandar projetos mais complexos, capazes de reunir moradia, serviços, comércio e bem-estar em uma mesma área, com lógica urbana mais eficiente. O Casa Urbana foi concebido a partir dessa leitura. Ele traz para o município soluções que já são realidade em grandes centros mundiais, como uso misto, open shopping e espaços desenhados para circulação e permanência, mas adaptadas à dinâmica econômica e ao ritmo de vida locais. Quando uma cidade alcança esse patamar de renda e crescimento, a arquitetura deixa de ser apenas forma e passa a organizar a maneira como as pessoas vivem, consomem e se relacionam com o centro urbano”, afirma Gisele Barco, CEO da Edificatto Desenvolvedora Urbana.

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O empreendimento reúne nomes como Pablo Slemenson, da PSA Arquitetura; a JA8, responsável pelo paisagismo; Nara Schütz, no placemaking; e Ricardo Palmaka, no planejamento e gestão comercial de desenvolvimento urbano. Parte dessa proposta já começou a sair do papel com o Casa Wellness, primeiro placemaking do bairro, onde a Arena Spin Field já está em funcionamento. Assim como observado em King’s Cross (Londres) e Hudson Yards (Nova York), o Casa Urbana aplica o conceito de uso misto para criar uma nova centralidade. O primeiro empreendimento do bairro planejado será o Bossa, mansões suspensas com previsão de lançamento ainda neste semestre.



“O Casa Wellness é uma amostra concreta do que o Casa Urbana pretende entregar para Primavera do Leste. Ele antecipa uma forma mais contemporânea de viver a cidade, com novas opções de lazer, esporte, convivência e bem-estar incorporadas ao cotidiano. A proposta do masterplan é justamente essa: ampliar a oferta de serviços e qualificar a vida urbana, para que as pessoas encontrem no próprio centro da cidade estruturas que hoje costumam estar restritas a cidades maiores”, explica Gisele.



“Vale ressaltar também que o projeto do Casa Urbana está em constante evolução, como é comum em grandes projetos urbanísticos. Essas alterações são naturais e visam sempre a melhor adaptação às expectativas da população e investidores”, conclui a CEO da Edificatto.