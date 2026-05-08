CYNREN lança empresa de consultoria de nova geração para atender escritórios familiares, fundos e instituições

A CYNREN anunciou hoje seu lançamento como uma empresa de consultoria internacional independente, criada para um mundo onde capital, tecnologia e geopolítica se interconectam fortemente. Diferentemente das consultorias tradicionais, a CYNREN combina capacidade e experiência institucional com a agilidade de um modelo verdadeiramente inovador para operar no mais alto nível de consultoria e execução.

A CYNREN foi cofundada por Anthony Cowell, Sunil Nair e Scott Lennon, especializada em escritórios familiares, funções fiduciárias e de diretoria, estratégia em nível de conselho, estruturação de impacto e filantrópica, e consultoria de risco complexo. A empresa é liderada por sócios e focada nos momentos mais importantes, com inteligência artificial integrada desde a concepção para permitir insights mais precisos e resultados mais embasados, sem deixar de lado o julgamento humano.

Operando globalmente por meio de uma rede de consultores seniores, investidores e parceiros, a CYNREN atende clientes em todo o mundo.

Cowell foi anteriormente sócio líder global de Engajamento na KPMG, diretor regional de Gestão de Ativos e diretor regional da KPMG IMPACT. Nair é ex-sócio fundador e sócio-gerente da Citi Venture Capital International (CVCI), uma das maiores plataformas de capital privado de Mercados Emergentes do mundo. Lennon fundou a 19 Degrees North Fund Services e atuou como diretor independente de Fundos de Ativos Alternativos representando mais de US$ 250 bilhões em ativos. Cowell e Nair são co-CEOs da empresa e Lennon é o diretor global da área fiduciária.

A equipe de liderança da empresa também inclui Lexi Bowes-Lyon, que atuará como líder global de Impacto e Mercados, e os ex-sócios da KPMG Claire Griffin e Arnaud van Dijk. Griffin atuará como diretora de operações (COO) da CYNREN, e van Dijk será o líder global de Sustentabilidade. Juntos, trazem décadas de experiência em gestão global de ativos, capital privado, governança de fundos e finanças sustentáveis, assessorando fundos soberanos, gestores de ativos alternativos e escritórios familiares multigeracionais.

“Após mais de vinte anos trabalhando com algumas das maiores plataformas de investimento do mundo, percebi uma demanda clara e não atendida por consultoria de alto nível, sem as camadas e conflitos inerentes aos modelos tradicionais de assessoria”, disse Cowell. “Criamos a CYNREN para refletir a realidade que nossos clientes enfrentam hoje, combinando uma rede global de consultores experientes com tecnologia que nos permite escalar, para que possamos estar presentes nos momentos mais importantes e ajudar os clientes a navegar pela complexidade com clareza.”

A CYNREN conta com o apoio de um Conselho Consultivo composto por líderes renomados das áreas de Finanças, Tecnologia e Negócios Globais, incluindo o executivo de mídia e entretenimento Leo Pearlman e o líder em Engenharia e Inteligência Artificial, Stephen Toebes, com outras nomeações a serem anunciadas.

“O capital, quando estruturado com disciplina e aplicado com profundo conhecimento do mercado, tem a capacidade de desbloquear um valor significativo”, disse Nair. “O nosso foco na CYNREN é navegar pela complexidade, identificar oportunidades em diversos mercados e construir estratégias que proporcionem resiliência e retornos sustentáveis.”

A diretora global de Impacto, Bowes-Lyon, traz mais de 15 anos de experiência trabalhando na África, nas Américas e no Oriente Médio, na interseção entre natureza, filantropia e mercados de capitais.

“Durante grande parte da minha carreira, trabalhei em regiões carentes do mundo, onde o capital tinha dificuldade em chegar a projetos complexos que necessitavam tanto de soluções práticas quanto de retorno para os investidores”, disse Bowes-Lyon. “Na CYNREN, focamos na mobilização de capital colaborativo, reunindo toda a estrutura de capital e alinhando riscos e resultados mensuráveis. Isso garante que as iniciativas de impacto sejam disciplinadas e credíveis e, em última análise, construídas para resiliência a longo prazo e impacto duradouro.”

Sobre a CYNREN

A CYNREN oferece serviços de consultoria confiáveis ??para ajudar os clientes a navegar em um mundo cada vez mais complexo e em constante transformação. A empresa trabalha em parceria com outras entidades para desbloquear oportunidades e transformar ambições em resultados tangíveis, acelerando o impacto onde ele é mais importante. Com foco em valor e propósito a longo prazo, a CYNREN apoia a alocação de capital, ajudando a moldar um legado que vai muito além dos retornos financeiros e traz clareza, inteligência e convicção à tomada de decisões. A CYNREN atende escritórios familiares, gestores de ativos e instituições em serviços fiduciários, governança, estratégia, impacto e consultoria de riscos. Fundada por Anthony Cowell, Sunil Nair e Scott Lennon, com décadas de experiência combinada em consultoria e gestão de alto nível, a empresa atende clientes em todo o mundo. Para mais informações, acesse https://cynrenglobal.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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