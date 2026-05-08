Convenção Nacional da Simmons reúne lideranças em São Paulo

Antônio Vicente Jr., à frente da Simmons Brasília, foi um dos nomes em evidência durante a Convenção Nacional da Simmons 2026, realizada nos dias 15 e 16 de abril, no Bisutti Traffô, na Vila Olímpia, em São Paulo. O encontro reuniu a diretoria LATAM e proprietários de unidades exclusivas e multimarcas para apresentar a nova identidade e a estratégia da empresa para o próximo ano.

Presente nos principais momentos da programação, Antônio Vicente Jr. acompanhou de perto os anúncios que marcam uma virada estratégica da marca no país: o reposicionamento da Simmons, que passa do alto padrão para o segmento de luxo, com foco na experiência do consumidor e no design estratégico alinhado ao universo da arquitetura.

A programação contou com uma série de palestras que trouxeram um panorama completo do setor e das transformações do mercado. Entre os destaques, Gustavo Loch abordou os “Dados do mercado colchoeiro – números, crescimento e desafios”, seguido por Juliana Maria Raffo Montero, que trouxe uma perspectiva jurídica sobre a profissionalização da gestão de loja. Na sequência, Thiago Jesus apresentou a visão financeira do negócio com foco em sobrevivência e prosperidade, enquanto Augusto Custódio conectou “Design do Sono & Arquitetura”, reforçando o novo posicionamento da marca.

Também fizeram parte da agenda os Simmons Talks, com palestra voltada à relação entre saúde mental e design do sono, com a jornalista Isabella Camargo, além do encontro “Perseguindo Sonhos: Disciplina, Performance e Execução”, que trouxe reflexões sobre alta performance e resultados consistentes.

Temas como saúde mental, gestão, planejamento, uso de tecnologia e capacitação profissional sustentaram o lançamento da nova plataforma de avaliação e desenvolvimento das 180 lojas da rede no Brasil.

Em clima de reconhecimento, a convenção premiou os sete grupos com melhor performance. Na ocasião, os representantes receberam placa de reconhecimento do programa de Excelência da marca internacional de colchões: “Venda Perfeita & Loja Perfeita”. Entre os destaques, a Simmons Brasília, liderada por Antônio Vicente Jr., foi reconhecida nessas categorias, reforçando sua atuação de excelência no mercado.

Outro momento de grande repercussão foi a apresentação oficial das novas linhas de produtos, consolidando o arquiteto Arthur Casas como novo embaixador global da marca, assinando uma linha exclusiva voltada ao alto luxo.

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A presença de Natália Munoz, COO do Flex Bedding Group, reforçou o peso institucional do evento, que consolida 2026 como um marco estratégico para a Simmons no Brasil e na América Latina.



Mais informações sobre os produtos podem ser encontradas em: https://www.instagram.com/simmonsparksul/