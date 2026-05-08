Datavault AI anuncia que o Conselho Administrativo solicitou plano completo da gestão para cisão da divisão de Ciências Acústicas em uma empresa pública independente, com distribuição de dividendos

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" ou a "Empresa") (NASDAQ:DVLT), uma empresa pioneira em licenciamento de tecnologia, que busca redefinir a valoração de dados, a monetização e a segurança das experiências da Web 3.0, anunciou hoje que sua administração iniciou a avaliação de uma possível cisão da divisão de Ciências Acústicas da Empresa, que inclui as operações ADIO®, WiSA®, Event Citadel™ e API Media, em uma nova empresa independente de capital aberto, que deverá se chamar "API Media". A Empresa reservou o código de negociação "ADIO" para a entidade resultante da cisão e pretende que a API Media seja cotada na NASDAQ após a conclusão das transações propostas, que permanecem sujeitas à aprovação do Conselho Administrativo da Empresa, à assinatura de um contrato definitivo e ao cumprimento das condições de fechamento, bem como a quaisquer aprovações regulatórias que possam ser necessárias.

A Empresa contratou a Houlihan Lokey como sua assessoria financeira e a Paul Hastings LLP como sua assessoria jurídica em relação à transação proposta. A Empresa entrevistou bancos de investimento interessados ??e irá anunciar o parceiro bancário após negociar os melhores termos para a Datavault AI.

A Empresa espera que a proposta de criação da API Media resulte em criar uma entidade dedicada e negociada em bolsa, com foco em tecnologias acústicas e eventos ao vivo, permitindo que a Datavault AI concentre seus esforços em suas principais plataformas de monetização de dados baseadas em IA. Atualmente, é previsto que, caso a transação proposta seja aprovada e concluída, os acionistas da Datavault AI recebam ações da API Media como dividendos, o que irá proporcionar aos mesmos participação direta tanto na Datavault AI como na API Media, além de obter valor adicional do crescente portfólio de patentes da divisão de Ciências Acústicas e do desenvolvimento de novas tecnologias direcionadas à interoperabilidade e comunicação em grandes empresas e mercados de alto crescimento.

"Estamos empolgados em liberar todo o potencial de nossa divisão de Ciências Acústicas, explorando uma possível cisão como API Media, uma empresa pública independente, a qual prevemos que irá prosperar de modo independente na NASDAQ sob o código ADIO", disse Nathaniel T. Bradley, Diretor Executivo da Datavault AI. "Esta proposta de cisão com pagamento de dividendos visa gerar valor imediato a nossos acionistas, permitindo que ambas as organizações busquem suas missões distintas com maior foco e agilidade. Temos plena confiança na liderança para impulsionar nossa plataforma de Ciências Acústicas, capitalizando o crescente mercado de eventos e as tecnologias acústicas de última geração. Estamos satisfeitos por agora podermos analisar a Empresa sob a perspectiva correta de maximização do valor para nossos acionistas. A administração acredita que o foco da Divisão de Acústica em criar comunicação social interoperável entre drones, robôs e seus operadores humanos, junto com a formação de um novo padrão em transmissão de áudio e controle de áudio espacial, é uma missão que merece avaliação, gestão e governança dedicadas. A tecnologia ADIO, que cria publicidade privada, segura e não invasiva, além de publicidade experiencial e web 3.0, também será uma tremenda fonte de geração de receita, como comprovado por nossos sucessos recentes."

Bradley continuou dizendo: "Acreditamos que a Divisão de Ciências de Dados e a DVLT são extremamente especiais, rivalizando com a NYSE e a OKX em uma transação avaliada em cerca de 25 bilhões de dólares. Desfrutamos da liberdade de operar com recursos patenteados em uma plataforma de negociação com segurança cibernética, que cumpre com as normas e que, após seu lançamento, será incomparável. A vantagem adicional de planejarmos a separação da nossa Divisão Acústica é que nosso sólido foco em criar a melhor plataforma de tokenização do planeta, em nossa Divisão de Dados, será liberado com esta mudança. Estamos genuinamente animados com o que o futuro reserva para a Datavault AI quanto às nossas duas divisões excepcionais. A cultura de excelência da API Media, a qualidade superior com foco no cliente e sua trajetória de sucesso sempre irão permanecer na Empresa, agora e em ambas as empresas no futuro.

Cronograma previsto

O Conselho Administrativo da Datavault AI orientou a gestão a iniciar o processo de planejamento com uma data de conclusão prevista para coincidir com o encerramento das operações de 2026. Esta meta está sujeita a diversos fatores e a aprovações de conformidade regulatória de diversas organizações, o que pode exigir um prazo maior para a conclusão. Estes fatores são o foco do planejamento e da execução subsequente da gestão, visando concluir todos os componentes necessários da transação até o encerramento das operações de 2026 com nossos parceiros.

Avaliação

A Datavault AI selecionou a Houlihan Lokey como parceira. Com longa trajetória e respeito em áreas de valores mobiliários e avaliação de mercado público, a administração acredita que a atual capitalização de mercado não reflete o valor independente de cada uma das divisões da Empresa. O planejamento para a cisão da Divisão Acústica contempla uma proposta de valor, enquanto a Divisão de Dados apresenta outra. Ambas exigem licenciamento e conformidade operacional, o que torna a separação econômica e vantajosa para ambas as divisões da Empresa.

A Divisão Acústica oferece tecnologia de som comprovada em eventos de alto nível: A Divisão de Acústica concluiu com sucesso a implementação de tecnologia para sistemas de áudio, rede e som no Kentucky Derby no último fim de semana. A equipe já está no local para implantação no PGA Championship de 2026, no Aronimink Golf Club. Estes marcos consolidam o trabalho já realizado pela divisão com grandes espaços esportivos e de entretenimento. Os principais destaques incluem a implantação das tecnologias de áudio sem fio WiSA®, ADIO® e Sumerian®, que proporcionam som nítido e de alta definição para grandes públicos sem a necessidade de cabeamento complexo. Esta tecnologia prática aperfeiçoa a experiência dos fãs em eventos e locais ao vivo.

A Divisão de Dados alcança marcos tangíveis em soluções de dados: A Divisão de Dados continua fazendo progressos constantes para ajudar as organizações a compreender, proteger e obter valor de seus dados. Os principais destaques incluem a assinatura de contratos de tokenização no valor de US$ 750 milhões no primeiro trimestre de 2026, gerando cerca de US$ 77 milhões em taxas associadas,visando alcançar a meta de receita da Empresa para todo o ano de 2026, de pelo menos US$ 200 milhões, e a implementação da infraestrutura de computação de borda segura em grandes cidades. A divisão também apoia aplicações práticas, como verificação de credenciais, rastreamento de ativos digitais e parcerias de dados seguros em esportes, entretenimento, finanças e outros setores. Estes esforços são respaldados por projetos e parcerias concluídos que transformam dados em valor comercial prático e liquidez.

Sobre a Datavault AI

A Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT) é uma empresa de IA e infraestrutura de dados com sede na Filadélfia, que desenvolve plataformas de computação a nível empresarial para processamento de dados de alto desempenho, implantação de GPUs de borda e arquiteturas de rede preparadas para computação quântica. A frota de GPUs de borda preparadas para computação quântica da Empresa, executada na plataforma SanQtum AI da Available Infrastructure, oferece infraestrutura de GPUs distribuída em mercados metropolitanos dos EUA, suportando cargas de trabalho de inferência de IA, análise de dados em tempo real e computação empresarial segura para clientes dos setores de serviços financeiros, esportes, mídia e ciências da vida.

Através de suas divisões de Ciências Acústicas e Ciência de Dados, a Datavault AI desenvolve tecnologias e aplicações patenteadas, incluindo a infraestrutura acústica WiSA®, ADIO® e Sumerian®, além de um portfólio de soluções de licenciamento e análise de dados. A Empresa também opera plataformas que oferecem suporte a fluxos de trabalho de licenciamento de ativos digitais e monetização de dados para clientes corporativos.

A Datavault AI tem sede na Filadélfia, Pensilvânia, e opera atendendo clientes em toda a América do Norte. Para mais informações sobre a Datavault AI Inc., acesse www.dvlt.ai

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, conforme alterada, na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada. As declarações prospectivas incluem, sem limitação, a avaliação da Empresa sobre uma potencial cisão de dividendos de sua divisão de Ciências Acústicas, a intenção de cotar a nova empresa independente na NASDAQ, a estrutura esperada da transação proposta, incluindo a distribuição prevista de ações aos acionistas da Empresa como dividendo; os benefícios estratégicos, operacionais e financeiros esperados da transação, incluindo a geração de valor adicional a partir da divisão de Ciências Acústicas e a possibilidade de a Empresa se concentrar em suas plataformas de monetização de dados baseadas em IA, a conclusão prevista da cisão proposta dentro do calendário operacional de 2026, a intenção da Empresa de selecionar um parceiro de banco de investimento para a transação proposta e a estratégia mais ampla da Empresa de estabelecer uma plataforma de infraestrutura de IA escalável e geradora de receita. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas, pois elas contêm palavras como "pode", "irá", "deve", "espera", "pretende", "planeja", "antecipa", "acredita", "estima", "projeta", "potencial" ou "continua", ou o negativo destes termos ou outra terminologia comparável. A ausência destas palavras não significa que uma declaração não seja prospectiva. Tais declarações prospectivas estão necessariamente baseadas em estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis ??pela Empresa e sua administração, são inerentemente incertas.

Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados por estas declarações prospectivas como resultado de vários riscos e incertezas, incluindo, entre outros: o risco de que o Conselho Administrativo da Empresa possa, em última instância, decidir não prosseguir com a transação proposta; a impossibilidade de negociar, finalizar e executar um contrato de transação definitivo; a incapacidade de satisfazer as condições para o fechamento da transação proposta no cronograma previsto ou mesmo de fechá-la; a impossibilidade de obter quaisquer aprovações regulatórias, autorizações ou aprovação de cotação na NASDAQ necessárias para a nova entidade; o risco de que a transação proposta não seja concluída de modo a atingir o tratamento tributário pretendido; a possibilidade de que os benefícios previstos da cisão, incluindo a esperada liberação de valor e o foco estratégico aprimorado, não sejam obtidos; o potencial desvio da atenção e dos recursos da administração das operações comerciais em curso da Empresa; os custos e despesas associados à avaliação e execução da transação proposta; riscos referentes à capacidade da Empresa de selecionar e contratar um parceiro de banco de investimento para a transação proposta em termos comercialmente aceitáveis; riscos de que a atual capitalização de mercado possa não refletir o valor independente das divisões da Empresa durante o período de avaliação; risco competitivo nos mercados de infraestrutura de IA e computação de alto desempenho; mudanças nas condições econômicas, de mercado ou regulatórias, incluindo a evolução dos marcos regulatórios aplicáveis ??a ofertas de títulos, infraestrutura de IA e ativos digitais; riscos associados ao desenvolvimento e à integração tecnológica; e outros riscos e incertezas, conforme descrito com mais detalhes nos documentos da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2025, e outros documentos que a Empresa apresenta periodicamente à SEC, os quais estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas e em outras declarações prospectivas contidas neste documento. As declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa se referem apenas a eventos ocorridos na data em que as declarações foram feitas. A Datavault AI não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado ou para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei. As declarações prospectivas da Datavault AI não refletem o impacto potencial de quaisquer aquisições, fusões, alienações, joint ventures ou investimentos futuros que a Empresa possa realizar.

Dados do setor e do mercado

Neste comunicado à imprensa, fazemos referência a informações e estatísticas sobre o mercado de nossos produtos e mercados em que atuamos. Obtivemos algumas destas informações e estatísticas de várias fontes independentes, incluindo publicações independentes do setor, relatórios de empresas de pesquisa de mercado e outras fontes independentes. Alguns dados e outras informações contidas neste comunicado à imprensa também se baseiam em estimativas e cálculos da administração, derivados de nossa análise e interpretação de pesquisas internas e fontes independentes. Os dados referentes aos setores em que competimos, bem como nossa posição e participação de mercado nestes setores, são inerentemente imprecisos e estão sujeitos a significativas incertezas comerciais, econômicas e competitivas que vão além de nosso controle. Contudo, acreditamos que, de modo geral, indicam o tamanho, a posição e a participação de mercado dentro deste setor. Embora acreditemos que estas informações sejam confiáveis, não verificamos de forma independente nenhuma informação de terceiros. Embora acreditemos que nossas pesquisas e estimativas internas sejam confiáveis, estas pesquisas e estimativas não foram verificadas por nenhuma fonte independente. Além disto, as suposições e estimativas sobre nosso desempenho futuro e o de nossos setores estão necessariamente sujeitas a um alto grau de incerteza e risco devido a diversos fatores. Estes e outros fatores podem fazer com que nosso desempenho futuro seja materialmente diferente de nossas suposições e estimativas. Portanto, você deve estar ciente de que os dados de mercado, classificações e outros dados similares do setor incluídos neste comunicado à imprensa, bem como as estimativas e crenças baseadas nestes dados, podem não ser confiáveis.

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