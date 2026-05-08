Startup de locação de motos aposta em frota própria

O mercado de locação de motocicletas tem registrado crescimento acelerado no Brasil, impulsionado pela expansão do setor de delivery e pela busca por alternativas de mobilidade acessível. Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), divulgados pela Agência Brasil, mostram que a frota nacional de motocicletas atingiu 35 milhões de veículos.



Apenas no primeiro semestre de 2026, a produção chegou a 212,7 mil unidades, número 34,5% maior em relação ao mesmo período de 2025. Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que, em 2024, cerca de 1,1 milhão de pessoas trabalhavam como condutores de motocicleta, sendo 351 mil vinculados a aplicativos.



Além disso, um levantamento da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), divulgado em 2024, aponta que a frota de motocicletas nas locadoras já ultrapassava 77 mil unidades em 2023. No mesmo ano, empresas do setor emplacaram mais de 37 mil novas motos, absorvendo 2,3% de todas as vendas realizadas no país.



É nesse cenário que a Locavibe, startup de locação de motos que combina tecnologia proprietária, operação full service e um modelo híbrido de plataforma de investimento, vem consolidando seu modelo de negócio. Fundada em 2023, a empresa já atua em 20 cidades brasileiras e administra uma frota de 7 mil veículos, com meta de alcançar 10 mil unidades até o fim de 2026. Além disso, reúne mais de 100 investidores que apostam no modelo, reforçando a confiança no negócio e ampliando a base de capital para a expansão nacional.



Diferente das locadoras tradicionais que operam apenas como franqueadoras, sem frota própria, a Locavibe mantém controle direto sobre grande parte de seus ativos. O fundador e sócio-proprietário Manasses Santos, por exemplo, detém 60% da frota, o que reforça o alinhamento de interesses e a confiança no modelo. “Essa estrutura permite maior qualidade no serviço, agilidade na manutenção e previsibilidade operacional”, observa.



Atualmente, a Locavibe opera como uma plataforma tecnológica que otimiza a gestão da frota, reduz o tempo de inatividade, melhora a alocação de veículos e aumenta a eficiência geral. “As motos são destinadas principalmente a profissionais da economia sob demanda, como entregadores e motoristas de aplicativos. Os locatários recebem veículos revisados, suporte integral e planos acessíveis que facilitam a geração de renda diária”, explica Santos.



No pilar de investimento, o modelo se diferencia pela gestão integral assumida pela empresa. A operação inclui locação, manutenção preventiva, rastreamento, suporte em apreensões e sinistros, além de resolução ágil. “Toda a frota conta com a proteção da Solidy Benefícios, associação de proteção patrimonial e veicular com atuação nacional, milhares de associados, assistência 24 horas e certificações de qualidade”, ressalta o executivo. A parceria garante segurança, rapidez na resolução de ocorrências e previsibilidade para investidores e locatários.



Um dos primeiros investidores a apostar na plataforma foi Giuliano Lima, que hoje possui mais de 300 motos na operação e avalia positivamente a decisão no âmbito financeiro. “Troquei setores tradicionais por um modelo mais dinâmico e eficiente. A gestão full service da Locavibe me permite ter escala sem dor de cabeça operacional, com retorno atrativo e previsível. Foi a melhor decisão de investimento que tomei nos últimos anos”, afirma.



Manasses Santos compara o modelo a uma imobiliária de motos, mas com maior agilidade e eficiência. “Enquanto o aluguel tradicional de imóveis costuma render cerca de 0,5% ao mês, nosso modelo estruturado pode entregar retorno significativamente superior, graças à alta rotatividade, gestão especializada e operação centralizada”.



Atualmente, a Locavibe atende à demanda crescente por mobilidade acessível e inclusão de trabalhadores autônomos, ao mesmo tempo em que oferece aos investidores uma alternativa de aplicação em ativos reais, com operação profissional e foco em escala nacional. A empresa mantém bases próprias em todas as cidades de atuação, garantindo controle direto sobre a experiência do cliente e o desempenho da frota.



Para saber mais, basta acessar o site https://www.locavibe.com.br/ e acompanhar a empresa no Instagram @locavibe.

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