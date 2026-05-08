Cyble posicionada como Desafiadora no Magic Quadrant™ da Gartner® 2026 para Tecnologias de Inteligência de Ameaças Cibernéticas

A Cyble foi reconhecida hoje como uma Desafiadora no Gartner® Magic Quadrant™ 2026 (Quadrante Mágico™ da Gartner® 2026) para Tecnologias de Inteligência de Ameaças Cibernéticas. A empresa acredita que esse reconhecimento reforça sua missão de tornar a inteligência de ameaças verdadeiramente operacional, oferecendo capacidades nativas de IA que permitem que empresas, agências governamentais e MSSPs deixem de atuar de maneira reativa e passem a adotar uma defesa proativa e orientada por inteligência.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260508022561/pt/

Cyble Named a Challenger in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologies

“As equipes de segurança estão sob pressão constante para responder mais rapidamente e com maior precisão", afirmou Arora. "Acreditamos que esse reconhecimento destaca nosso foco em fornecer inteligência que gera resultados reais, eliminando ruídos, acelerando a resposta e permitindo uma tomada de decisões segura em larga escala.”

Inteligência que age, não apenas que informa

O cenário de ameaças em constante evolução exige mais do que inteligência estática. As equipes de segurança precisam de insights contínuos, contextuais e acionáveis, com impacto direto nas estratégias de defesa. A Cyble atende a essa necessidade por meio de uma plataforma integrada e nativa de IA, que analisa bilhões de sinais na web superficial, profunda e na dark web, transformando-os em ações priorizadas e em tempo real.

No centro está o Cyble Vision, a principal plataforma de inteligência contra ameaças e proteção contra riscos digitais da empresa. Ela oferece visibilidade contínua sobre agentes de ameaça, campanhas, credenciais expostas e vulnerabilidades emergentes, mapeadas diretamente para a superfície de ataque de uma organização.

Construído sobre essa camada de inteligência, o Cyble Blaze AI aprimora a automação e a tomada de decisões ao analisar o comportamento dos adversários em tempo real. O Cyble TIP (Threat Intelligence Platform) permite que as organizações centralizem e operacionalizem a inteligência, ajudando as equipes a escalar e responder mais rapidamente.

Ampliando ainda mais a proteção, o Cyble Titan oferece segurança de endpoints com visibilidade em tempo real e detecção proativa. O Cyble Saratoga traduz o risco cibernético em impacto nos negócios, auxiliando os líderes a priorizarem investimentos e a fortalecerem a resiliência.

Juntas, as soluções da Cyble abrangem toda a superfície de ataque, de ransomware e vulnerabilidades a riscos de marca, executivos e terceiros. Sua inteligência se integra a plataformas SIEM, SOAR e de gerenciamento de casos, possibilitando uma triagem mais rápida. Com presença em mais de 50 países, a Cyble fornece inteligência na velocidade das ameaças.

Baixe o relatório da Gartner em https://cyble.com/cyble-named-a-challenger-in-the-2026-gartner-magic-quadrant-for-cyberthreat-intelligence-technologies/

Gartner e Magic Quadrant são marcas registadas da Gartner, Inc. e/ou das suas afiliadas. A Gartner não endossa qualquer fornecedor, produto ou serviço apresentado nas suas publicações de pesquisa e não aconselha os utilizadores de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais elevadas ou determinada designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de facto. A Gartner rejeita todas as garantias, expressas ou implícitas, relativamente a esta pesquisa.

Gartner, , Magic Quadrant™ da Gartner® para Tecnologias de Inteligência contra Ameaças Cibernéticas de 2026, Jonathan Nunez, Jaime Anderson, Carlos De Sola Caraballo, 4 de maio de 2026.

Sobre a Cyble

A Cyble é uma empresa de cibersegurança nativa em IA que fornece inteligência de risco unificada e suporte à decisão para empresas e organizações governamentais em todo o mundo. Sua plataforma integra inteligência de ameaças, proteção contra riscos digitais e operações de segurança, proporcionando visibilidade em tempo real e insights acionáveis. Ao utilizar análises avançadas, inteligência contextual e automação, a Cyble possibilita que as organizações gerenciem os riscos de maneira proativa e fortaleçam sua postura de segurança em larga escala.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260508022561/pt/

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