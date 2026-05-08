INDSH faz Pesquisa de Clima com questões sobre saúde mental

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) realiza, entre 11 e 22 de maio, a segunda edição da Pesquisa de Clima Corporativo, envolvendo aproximadamente 6.600 colaboradores da sede administrativa em São Paulo e de 23 unidades de saúde distribuídas em sete estados.

A pesquisa incorpora questões relacionadas à saúde mental e segurança física dos empregados, em atendimento às exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passa a vigorar em 2025.

Para a edição de 2026, o setor de Recursos Humanos projeta taxa de engajamento superior a 85%, acima da primeira edição realizada em maio de 2025, conforme dados internos.

O acesso ao questionário é restrito e garante sigilo absoluto das respostas. Os resultados serão compilados de forma sintética e analítica para subsidiar planos de ação voltados à melhoria do ambiente de trabalho.

“Nosso objetivo é identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria”, afirma Henrique Santos, coordenador de Recursos Humanos Corporativo do INDSH. O instituto descreve a pesquisa como ferramenta para mensurar a percepção dos colaboradores sobre políticas internas, lideranças e cultura organizacional.

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Sobre o INDSH



O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, entidade filantrópica sem fins lucrativos fundada em 1959, emprega cerca de 7.600 trabalhadores diretos e administra 23 unidades de saúde — hospitais e Unidades de Pronto Atendimento — em sete estados, totalizando mais de 1.360 leitos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atendendo a aproximadamente nove milhões de pacientes potenciais.