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Placas inteligentes levam dados ao ponto físico

A placa de venda, tradicional no mercado imobiliário, está sendo reinventada com tecnologia e dados. As placas inteligentes do Compre & Alugue Agora usam QR Codes para conectar o offline ao online, oferecendo informações completas e contato imediato.

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Repórter
08/05/2026 12:18

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Mature man recording a video on a smartphone while holding a laptop outdoors
Mature man recording a video on a smartphone while holding a laptop outdoors crédito: Cristina Garcia / Envato

Em um cenário dominado por estratégias digitais, um elemento tradicional do mercado imobiliário tem passado por uma reinvenção: a placa de venda. Mesmo com a expansão dos canais online, boa parte dos compradores ainda encontra imóveis por meio de placas físicas, um sinal de que a jornada segue conectada ao território.

Em linha com essa constatação, surgem no mercado as chamadas placas inteligentes, que incorporam QR Codes e recursos digitais para transformar o ponto físico em uma interface direta com o imóvel anunciado.

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Na prática, ao escanear o código presente na placa, o interessado é direcionado automaticamente para uma página com informações completas sobre o imóvel, incluindo fotos, valores, descrição e condições de negociação. Em alguns casos, também é possível iniciar contato imediato com o anunciante ou agendar uma visita, sem a necessidade de intermediações adicionais.

A mudança parece sutil, mas altera a lógica da placa tradicional. Antes limitada à função de sinalização, ela passa a atuar como um canal ativo de conversão, reduzindo etapas entre o interesse e a ação.

Outro avanço relevante está na mensuração. Com o uso de QR Codes exclusivos, torna-se possível acompanhar o volume de acessos gerados por cada placa, oferecendo dados concretos sobre o desempenho daquele ponto físico — algo inexistente no modelo anterior.

Esse movimento reposiciona a presença urbana como ativo estratégico. Em vez de competir com o digital, a placa passa a funcionar como extensão dele, conectando o comportamento offline a métricas e fluxos online.

A solução já vem sendo adotada por plataformas como o Compre & Alugue Agora, que integra a tecnologia ao seu ecossistema digital, permitindo a personalização das placas e a vinculação direta aos anúncios cadastrados.

Para o setor, o avanço indica uma tendência clara: a combinação entre presença física e inteligência de dados deve ganhar ainda mais relevância na disputa pela atenção do comprador.

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No fim, a lógica permanece a mesma — o imóvel certo, no lugar certo. O que muda é a forma como esse encontro acontece: agora, com um clique. 



Website: https://www.comprealugueagora.com.br/

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