emnify é nomeada Visionária no Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para Serviços Gerenciados de Conectividade IoT, globalmente

A emnify, provedora global de soluções de conectividade IoT cloud-native, anunciou hoje que foi reconhecida como Visionária no Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para Serviços Gerenciados de Conectividade IoT.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260507274586/pt/

emnify named a Visionary in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide.

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Como provedora reconhecida pela primeira vez, a emnify acredita que esse reconhecimento reflete sua abordagem visionária para conectividade IoT, desenvolvendo uma plataforma projetada para antecipar as necessidades futuras das empresas, em vez de replicar os modelos de conectividade do passado.

“Ser nomeada Visionária em nossa primeira participação no Gartner® Magic Quadrant™ reconhece a estratégia deliberada que seguimos ao longo da última década: desde possuir nossa própria infraestrutura core e pioneiramente integrar conectividade satélite-celular em um único SIM, até incorporar modelos de IA altamente ajustados diretamente nas operações de conectividade. Cada investimento que fizemos teve como objetivo oferecer aos nossos clientes o mais alto nível de velocidade e controle sobre sua conectividade. O surgimento do SGP.32 como novo padrão impulsionará ainda mais a liberdade de escolha dos clientes. Para nós, esse reconhecimento da Gartner reforça nossa posição como um provedor Visionário com total domínio da infraestrutura, orquestração inteligente e controle do ciclo de vida em escala”, afirmou Frank Stoecker, cofundador e CEO da emnify.

A emnify oferece conectividade híbrida, combinando redes celulares (incluindo LTE-M, NB-IoT e 5G) e redes não terrestres (NTN) por meio de um único SIM e uma plataforma unificada. Isso permite implementações flexíveis e resilientes em diversos casos de uso, como gestão de frotas, carregamento de veículos elétricos, rastreamento de ativos, sistemas de ponto de venda e dispositivos de consumo conectados.

Com mais de 23 milhões de conexões IoT e SIM cards implantados globalmente, a emnify atende uma base global de clientes que vai desde startups em expansão até grandes multinacionais. A empresa continua investindo em automação orientada por IA, incluindo um copiloto de suporte para conectividade de IA, detecção de anomalias e orquestração SGP.32, reduzindo a complexidade operacional à medida que as implementações corporativas de IoT crescem em escala e sofisticação.

A força da emnify como provedora de conectividade IoT também foi reconhecida em toda a indústria por meio de uma série de prêmios recentes, incluindo o Gold Award for Telecoms Cloud Innovation 2026 (Juniper Research Future Digital Awards 2026), M2M Platform of the Year 2026 (IoT Breakthrough Awards) e o IoT Innovator Award for Aviation Connectivity Excellence 2025 (CompassIntel Tech Awards).

Gartner, Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide, Pablo Arriandiaga, Kameron Chao, Jon Dressel, 4 May 2026.

A Gartner Magic Quadrant™ is a culmination of research in a specific market, giving you a wide-angle view of the relative positions of the market's competitors. By applying a graphical treatment and a uniform set of evaluation criteria, a Magic Quadrant helps you quickly ascertain how well technology providers are executing their stated visions and how well they are performing against Gartner's market view. Gartner Research Methodologies, Gartner 2026, https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research

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This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from emnify.

Sobre a emnify

A emnify é a principal parceira de conectividade IoT para empresas que estão construindo o mundo conectado. Fundada em 2014, a emnify criou a primeira plataforma global de conectividade IoT cloud-native da indústria, a SuperNetwork, que abrange mais de 550 redes em mais de 195 países e territórios. Com sede em Berlim e escritórios nos Estados Unidos, Brasil e Filipinas, a emnify atende clientes nos segmentos de gestão de frotas, carregamento de veículos elétricos, rastreamento de ativos, aviação, pontos de venda e eletrônicos de consumo.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260507274586/pt/

Contato para a Imprensa

Fernanda Marques

Head de Marketing, Brasil e Latam

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