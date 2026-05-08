Adequação aos padrões ESG é uma tendência nas empresas

O ESG (Environmental, Social and Governance) ganha destaque global como critério de avaliação de empresas e organizações. Ele representa uma postura que traduz o espírito de cooperação ao incorporar impactos ambientais, sociais e de governança nas decisões de negócios e políticas públicas.

Segundo dados da Câmara Americana de Comércio no Brasil, sete em cada dez empresas brasileiras já incorporam práticas ligadas a fatores ambientais, sociais e de governança. As organizações que trabalham com indicadores claros e modelos mensuráveis se destacam por melhorar eficiência operacional, reduzir riscos regulatórios e atrair talentos e investimentos com maior facilidade.

“Sustentabilidade e governança corporativa, até recentemente acessíveis apenas a grandes companhias com robusta estrutura interna, agora estão ao alcance também de pequenas e médias empresas”, salienta Vininha F. Carvalho, economista, administradora de empresas e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

A certificação Q-ESG incorpora a tecnologia blockchain, visando assegurar transparência e rastreabilidade nos dados relacionados às práticas ESG. Esta característica busca proporcionar uma camada adicional de segurança e verificabilidade, contribuindo para a autenticidade das informações.

Outro aspecto considerado relevante é a utilização da Inteligência Artificial (IA) no processo do LAQI Q-ESG Certification. A IA é utilizada para otimizar a análise de informações e identificar padrões, com o objetivo de fornecer insights para decisões estratégicas em ESG de maneira mais eficiente e precisa.

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"A crescente valorização dessas ações promovidas pela agenda ESG reflete uma mudança de mentalidade. As ferramentas tecnológicas são implementadas para aprimorar a avaliação e o monitoramento das práticas realizadas pelas empresas”, finaliza Vininha F. Carvalho.