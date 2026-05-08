Podcast Observatório da Cultura chega à TV e ao rádio

A partir de maio de 2026, o Observatório da Cultura, podcast que faz parte do projeto desenvolvido pela Balaio do Cerrado Produtora com o apoio do Grupontapé de Teatro, passa a integrar a grade da Fundação RTU - TV Universitária (canal 4.1, afiliada TV Cultura) e Rádio Universitária FM (107,5) de Uberlândia (MG) em uma parceria que reúne duas instituições: a produção de conteúdo cultural e a difusão educativa regional.

O Observatório da Cultura é uma plataforma de produção de conhecimento, formação de público e articulação da economia da cultura.

Com um acervo de episódios sobre política cultural, ocupação e renda na arte, sustentabilidade, desenvolvimento humano e economia criativa, o projeto chega agora a novos canais com uma proposta editorial: conectar pesquisadores, empreendedores culturais, gestores públicos e artistas a um público interessado em debate e cultura.

As edições vão ao ar na TV Universitária toda segunda-feira, às 20h, antes do Jornal da Cultura e do Roda Viva. Já na Rádio Universitária, toda sexta-feira, às 20h, após a Hora do Brasil.

Além das emissoras, todas as edições do podcast estão disponíveis no canal da Balaio do Cerrado no YouTube e Spotify.

Nova fase

Além dos episódios já disponíveis, que abordaram temas discutidos em edições do Seminário de Economia da Cultura de Paracatu-MG e entrevistaram nomes nacionais e locais, o projeto lança uma nova frente editorial com séries em produção:

• Artistas e coletivos independentes: grupos locais e regionais compartilham trajetória, visão de mundo, sonhos e realizações;

• Mestres de ofício tradicional: episódios com trabalhadores que preservam práticas e saberes tradicionais;

• Economia da cultura em foco: episódios sobre a relação entre cultura, políticas públicas, geração de renda e sustentabilidade no setor criativo;

• Iniciativas Culturais nos Territórios: episódios dedicados a agentes, grupos e projetos culturais que desenvolvem iniciativas em comunidades e territórios do município de Uberlândia e de outros lugares;

• Pensamento Brasileiro: episódios com pesquisadores, gestores, pensadores e realizadores nacionais e internacionais que têm na cultura um eixo de suas trajetórias, seja pela via da ciência, da economia, do direito, da educação, do meio ambiente, desenvolvimento ou outras áreas.

Para o idealizador do projeto, Rubem dos Reis, a cultura faz parte do desenvolvimento. “O Observatório existe para mostrar como a arte e os saberes ligados à cultura movimentam cadeias produtivas, formam pessoas, ocupam territórios e geram sentido. Levar esse debate para a TV e o rádio universitários amplia o alcance dessa conversa”, destaca.

A apresentadora do Observatório da Cultura, Katia Lou, que também é cofundadora do Grupontapé, afirma que o Observatório é um espaço de escuta para quem pensa, cria e organiza a cultura. “Não só quem aparece nos holofotes, mas também o pesquisador, o empreendedor, o gestor e o artista que atuam na construção do setor cultural”, ressalta.

Para a RTU, que tem a missão de difundir cultura e conhecimento, o Observatório da Cultura é uma parceria alinhada ao perfil do público da emissora. “É um conteúdo produzido com relevância social e alinhamento com o perfil do nosso público”, comenta Patrícia Amaral, diretora da Fundação RTU - TV Universitária e Rádio Universitária FM.

Realização

O Observatório da Cultura é uma realização da Balaio do Cerrado Produtora com apoio do Grupontapé de Teatro. O projeto foi aprovado e iniciado com patrocínio do Martins e do Instituto Unimed Uberlândia, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (PMIC), com apoio da Prefeitura de Uberlândia. A nova fase conta com a parceria da Fundação RTU - TV Universitária e Rádio Universitária FM.

Serviço:

O quê: Podcast e Videocast Observatório da Cultura

TV: TV Universitária — canal 4.1 (afiliada TV Cultura) | toda segunda-feira | 20h

Rádio: Rádio Universitária FM 107,5 | toda sexta-feira | 20h

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Internet: YouTube da Balaio do Cerrado | Spotify