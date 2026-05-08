A Interactive Brokers lança acesso a ações coreanas, abrindo novos caminhos para investidores globais

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora global automatizada, anunciou hoje o lançamento do acesso a ações listadas na Bolsa de Valores da Coreia (KRX), tornando-se a primeira grande corretora com sede nos EUA a oferecer negociação integrada no mercado de ações coreano, avaliado em mais de US$ 4.

O mercado de ações da Coreia está entre os dez maiores do mundo em capitalização de mercado. O mercado abriga fabricantes de semicondutores líderes de mercado, inovadores automotivos e empresas de tecnologia de consumo com presença global, incluindo Samsung Electronics, SK Hynix e Hyundai Motor. Como um dos mercados mais líquidos da Ásia, a Coreia representa um ponto de entrada para investidores internacionais que buscam exposição à liderança tecnológica e à inovação industrial da região.

Para investidores que operam em diversos mercados e fusos horários, o lançamento da Interactive Brokers amplia a capacidade de construir portfólios verdadeiramente globais com a mesma experiência de negociação integrada que a Interactive Brokers oferece em todas as classes de ativos e regiões.

Clientes qualificados em todo o mundo agora podem acessar ações coreanas com ativação de conta no mesmo dia, execução em tempo real e preços transparentes de nível institucional. Os clientes da IBKR podem negociar ações e derivativos coreanos juntamente com mais de 170 mercados globais, abrangendo ações, opções, futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais, a partir de uma única plataforma unificada.

“A Coreia é um dos mercados de ações mais dinâmicos da Ásia, e o acesso ao KRX permite que nossos clientes gerenciem de forma mais abrangente sua exposição à Ásia”, disse David Friedland, diretor-geral para a Ásia-Pacífico da Interactive Brokers. "Este lançamento é uma extensão natural da nossa missão de expandir continuamente o acesso ao mercado, garantindo que nossos clientes possam aproveitar as oportunidades de investimento onde quer que elas existam. Este mercado há muito merece um lugar em portfólios verdadeiramente diversificados, e as ações coreanas agora podem ser negociadas com a mesma facilidade e eficiência que outros mercados em nossa plataforma."

O acesso a ações coreanas por meio da Interactive Brokers inclui mais de 2.700 títulos listados, suporte a múltiplas moedas com comissões de conversão de câmbio a partir de 0,20 pontos-base ou 0,0020% do valor da negociação, margem de portfólio integrada em participações globais, quando aplicável, e acesso à API para estratégias de negociação algorítmica.

Clientes existentes da Interactive Brokers podem começar a negociar ações coreanas imediatamente, habilitando os dados de mercado KRX e as permissões de negociação no Portal do Cliente. Novos clientes podem abrir contas online, com a maioria das aprovações concluídas em um dia útil.

Para obter informações adicionais sobre o acesso a ações coreanas, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: Korea Exchange (KRX)

Canadá: Korea Exchange (KRX)

Reino Unido: Korea Exchange (KRX)

Europa: Korea Exchange (KRX)

Hong Kong: Korea Exchange (KRX)

Singapura: Korea Exchange (KRX)

Austrália: Korea Exchange (KRX)

O acesso a ações na Korea Exchange por meio da Interactive Brokers não está disponível para residentes da Coreia, clientes da Interactive Brokers Securities Japan Inc. ou clientes da Interactive Brokers India Pvt. Ltda.

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Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é integrante do índice S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e contratos de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados, em diversos países e moedas, por meio de uma única plataforma integrada para clientes em todo o mundo. A empresa atende investidores individuais, hedge funds, grupos de trading proprietário, consultores financeiros e corretores introdutores. Ao longo de quatro décadas com foco em tecnologia e automação, a Interactive Brokers desenvolveu uma plataforma sofisticada que permite aos clientes gerenciar seus portfólios de investimento de forma eficiente. A companhia busca oferecer preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, com baixo custo ou sem custo, ajudando seus clientes a alcançar retornos superiores. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma das principais corretoras do mercado, recebendo diversos prêmios e distinções de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com, entre outras.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260506232043/pt/

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Contatos para a imprensa da Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com