LMR Naturals apresentará sua liderança em ingredientes naturais na SIMPPAR, a Exposição Internacional de Matérias-Primas para Perfumaria

A LMR Naturals by IFF, líder global em ingredientes naturais para perfumaria, cosméticos e aromas, apresentará suas inovações mais recentes na Exposição Internacional de Matérias-Primas para Perfumaria (SIMPPAR), que ocorrerá entre os dias 26 e 27 de maio, em Grasse. Durante o evento, a empresa revelará novas adições à sua coleção LMR Hearts, destacando sua expertise em ingredientes naturais e sua ciência pioneira.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260506319394/pt/

Bernard Blerot, VP R&D Naturals at IFF, smelling geranium in a botanical research laboratory.

“A inovação responsável sempre foi central para a LMR”, afirmou Bertrand de Préville, diretor-geral da LMR. “A nossa força reside na nossa capacidade de dominar toda a gama de tecnologias naturais para apoiar a criatividade dos perfumistas. Estamos a ligar a natureza, a ciência e a criação para impulsionar um crescimento sustentável e entregar valor acrescentado aos nossos clientes à escala global.”

Quatro novos LMR Hearts apresentados na SIMPPAR

Os novos LMR Hearts da LMR Naturals, cada um desenvolvido por meio de parcerias de fornecimento de longo prazo, práticas agrícolas sustentáveis e destilação molecular de precisão e fracionamento nas instalações da LMR em Grasse, incluem:

Lavandin Heart França, com um perfil acentuado de cumarina para uma nota mais gourmand

com um perfil acentuado de cumarina para uma nota mais gourmand Armoise Heart Marrocos, mais rico em tujonas para um impacto mais fresco e difusivo

mais rico em tujonas para um impacto mais fresco e difusivo Ylang Heart Madagascar, oferecendo um perfil olfativo único de “grau extra”, cremoso e solar

oferecendo um perfil olfativo único de “grau extra”, cremoso e solar Geranium Heart Egypt, com um perfil frutado de lichia, sem os aspectos mentolados convencionais

“Estes novos Hearts ilustram como a ciência e a experiência em sourcing podem elevar os ingredientes naturais”, afirmou Bernard Blerot, vice-presidente de I&D de Naturals na IFF. “Eles oferecem maior pureza e foco, mantendo a integridade do material natural e demonstram a gestão científica da nossa equipe.”

Inovação em ingredientes naturais

Os quatro LMR Hearts lançados na SIMPPAR seguem diversas inovações em ingredientes naturais apresentadas no início deste ano, incluindo:

Tonka Bean CO? Absolute , produzido por meio de extração com CO? supercrítico renovável na unidade da LMR em Aumont Aubrac, na França

, produzido por meio de extração com CO? supercrítico renovável na unidade da LMR em Aumont Aubrac, na França Osmanthus Absolute Fruity China , uma interpretação com destaque para notas frutadas desenvolvida como um natural cativo para perfumistas da IFF

, uma interpretação com destaque para notas frutadas desenvolvida como um natural cativo para perfumistas da IFF Pulpextract™ Passion Fruit e Raspberry, dois novos ingredientes frutados que oferecem perfis intensos e suculentos, exclusivos para perfumistas da IFF

Cada novo ingrediente natural atende ao interesse constante do consumidor por notas frutadas e gourmand, que, segundo dados da IFF, representam uma parcela significativa e duradoura das fragrâncias femininas. A LMR busca expandir constantemente a paleta do perfumista com ingredientes naturais que combinam inovação, sustentabilidade e expressão olfativa.

Esses lançamentos reforçam o investimento de 25 anos da IFF em matérias-primas de baixo custo e em materiais naturais sustentáveis, incorporando, em larga escala, ciência pioneira — da semente e do cultivo à colheita e à extração — à criatividade dos perfumistas. No final de maio, a IFF fortalecerá ainda mais esse ecossistema integrado com a inauguração do Domaine des Naturals LMR, em Grasse — um campo experimental dedicado a matérias-primas que reafirma seu compromisso de longo prazo com o futuro dos materiais naturais e da inovação.

A plataforma integrada de ingredientes naturais da LMR Naturals combina parcerias de fornecimento de longo prazo, programas de sustentabilidade liderados por agronomia e tecnologias internas de extração — incluindo destilação molecular, fracionamento, extração com CO? e outras. Ao operar essas tecnologias em suas próprias unidades, a LMR Naturals e sua equipe interna de especialistas podem se concentrar nas moléculas olfativas mais desejáveis, selecionadas pelos perfumistas. Com essa abordagem, a LMR Naturals entrega ingredientes naturais rastreáveis, sustentáveis e orientados ao desempenho para fragrâncias finas e outras aplicações.

Sobre a LMR Naturals by IFF

Fundada em 1983 por Monique Rémy e adquirida pela IFF em 2000, a LMR Naturals é uma unidade de negócios da IFF dedicada ao desenvolvimento de ingredientes naturais de alta qualidade, inovadores e sustentáveis. A LMR Naturals apoia perfumistas em todas as partes do mundo com um amplo portfólio de ingredientes naturais para os setores de fragrâncias finas, beleza, cuidados pessoais e domésticos, além de oferecer soluções para o setor de aromas.

Para obter informações adicionais, visite https://www.iff.com/scent/lmr-naturals/.

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Judith Gross, vice-presidente de Comunicação e Branding

Departamento: Scent

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