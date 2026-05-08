Espro oferece curso gratuito de Educação Ambiental

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que atua há 47 anos na inserção de novas gerações no mundo do trabalho, abre 330 vagas gratuitas para novas turmas do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) com ênfase em Educação Ambiental. Ao todo, serão 11 turmas presenciais em seis cidades: Porto Alegre, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Osasco (SP).

A iniciativa é voltada a jovens de 14 a 22 anos que buscam preparação para a primeira oportunidade profissional. Cada turma conta com 30 vagas e oferecerá conteúdos de capacitação profissional (competências técnicas e soft skills) combinados a uma trilha de Educação Ambiental, abordando temas como sustentabilidade, tratamento de água, captação de água da chuva, tratamento de resíduos, compostagem e práticas ESG.

Com carga horária total de 140 horas, o curso se divide entre 100 horas de formação para o mundo do trabalho e 40 horas dedicadas à Educação Ambiental. Os participantes terão acesso a materiais de ensino, ajuda de custo, mochila e uniforme. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio deste link.

Ao concluírem o treinamento, os jovens estarão preparados para atuar em áreas que exigem conhecimentos em práticas sustentáveis e economia circular, além de se tornarem aptos a participar de processos seletivos para programas de aprendizagem profissional, como Jovem Aprendiz, ou de estágio, no setor ambiental ou em outras áreas da economia.

Porto Alegre

Início: 11/05/2026.

Horário: Turma 1 - 8h às 12h; Turma 2 - 13h às 17h.

Local: Praça. Pereira Parobé, 130 - 12º andar - Centro Histórico.

Salvador

Início: 12/05/2026.

Horário: 13h às 17h.

Local: Av. Tancredo Neves, 3133.

Recife

Início: 18/05/2026.

Horário: 8h às 12h.

Local: Av. Dantas Barreto, 507 - Santo Antônio.

Belo Horizonte

Início: 14/05/2026.

Horário: 8h às 12h.

Local: Rua dos Guaranis, 263 – Centro.

Rio de Janeiro

Início: 13/05/2026.

Horário: 13h às 17h.

Local: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi, Rio de Janeiro.

São Paulo

Início: 12/05/2026.

Horário: Turma 1 - 8h às 12h; Turma 2 - 13h às 17h.

Local: Av. Arquiteto Roberto Aflalo, 1141 - Jardim dos Francos.

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Osasco

Início: 11/05/2026.

Horário: Turma 1 - 8h às 12h; Turma 2 - 14h às 18h.

Local: Avenida dos Autonomistas, 1325 – Vila Yara.