Chem-Trend completa 40 anos no Brasil e 10 em Valinhos (SP)

A Chem-Trend, empresa do Grupo Freudenberg e fornecedora global de agentes desmoldantes, agentes de purga, químicos para impregnação de papel e outras especialidades de processo, completa 40 anos de atuação no Brasil em 2026. O marco coincide com os 10 anos de operação de sua planta industrial própria em Valinhos (SP).

Fundada no país em 1986 como um escritório comercial voltado à importação e distribuição de tecnologias globais, a Chem-Trend evoluiu ao longo das décadas e atua no Brasil no desenvolvimento e na produção de soluções de desmoldagem e agentes de purga. Atualmente, conta com produção local e capacidade para atender clientes em toda a América do Sul.

A inauguração da planta própria em Valinhos, em 2016, marcou o início de uma nova etapa de operação na região. Projetada para sustentar a expansão da produção e o desenvolvimento tecnológico, a unidade passou a concentrar as operações da Chem-Trend na América do Sul. Sua localização no interior de São Paulo favorece a logística, a proximidade com clientes e a integração com cadeias produtivas.

Ao longo da última década, a unidade recebeu investimentos em modernização e capacitação técnica. Entre as iniciativas, destacam-se a atualização do laboratório, com infraestrutura para testes e desenvolvimento de novas formulações; programas de inovação conduzidos em parceria com centros globais da companhia; e a adoção de soluções de automação voltadas à eficiência operacional, segurança e qualidade. A planta também passou por melhorias nas operações de envase e na implementação de novos processos produtivos. Em paralelo, a empresa ampliou sua capacidade produtiva por meio de investimentos em novos equipamentos e tecnologias, permitindo a produção local de soluções para diferentes aplicações.

A agenda de sustentabilidade foi ampliada com a implantação de uma usina fotovoltaica capaz de gerar cerca de 648 mil kWh por ano, abastecendo integralmente a demanda elétrica da fábrica. No portfólio, a Chem-Trend vem avançando no desenvolvimento de formulações mais seguras, com destaque para soluções voltadas à indústria de borracha baseadas em solventes mais seguros, além de tecnologias sem hexano e alternativas com menor impacto ambiental. Soma-se a isso o desenvolvimento de tecnologias de baixo VOC (compostos orgânicos voláteis), que contribuem para a redução de emissões atmosféricas.

Atualmente, parte das soluções comercializadas no Brasil é produzida em Valinhos, incluindo tecnologias desenvolvidas globalmente e adaptadas às necessidades da indústria local. Com um portfólio de mais de 290 produtos, a empresa atende setores como fundição, pneus, borracha, rotomoldagem, poliuretano, termoplásticos, compósitos, painéis de madeira e impregnação de papel. A operação brasileira também exporta para países da América do Sul, integrando a rede global da empresa.

Um dos aspectos da atuação da Chem-Trend no Brasil é a proximidade com seus clientes. A equipe de vendas é composta por especialistas da indústria, com atuação consultiva e entendimento das necessidades de cada segmento. Presentes no chão de fábrica, esses profissionais atuam como parceiros técnicos, propondo soluções, acompanhando processos e contribuindo para a otimização das aplicações e do desempenho operacional.

Complementando essa atuação, a companhia disponibiliza equipamentos e ferramentas digitais da linha IQ, que auxiliam na aplicação dos produtos, reduzem desperdícios e fornecem dados em tempo real para otimização dos processos produtivos. A empresa também mantém um programa de treinamentos técnicos no ambiente produtivo, capacitando operadores e equipes de manutenção.

Inovação como motor da indústria

A área de Pesquisa & Desenvolvimento desempenha papel central na estratégia da Chem-Trend no país, atuando em conjunto com centros globais no desenvolvimento de soluções voltadas à eficiência produtiva e à evolução das aplicações industriais. Entre os avanços recentes estão novas gerações de agentes desmoldantes, soluções de purga para transformação de plásticos e formulações voltadas à sustentabilidade em aplicações industriais diversas.

Pessoas no centro da estratégia

O desenvolvimento de pessoas também integra essa estratégia. Em alinhamento aos valores do Grupo Freudenberg, a empresa mantém iniciativas voltadas à diversidade, inclusão e bem-estar. A Chem-Trend é signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), promovidos pela ONU Mulheres, e do Pacto Global da ONU.

Crescimento e prioridades estratégicas

A empresa projeta crescimento de mercado na região, apoiado na produção local e no desenvolvimento de novas tecnologias. Entre as prioridades estratégicas estão o avanço em inovação, a ampliação da conectividade com clientes, novos investimentos em automação e digitalização, além do fortalecimento da cultura de segurança e sustentabilidade. Nesse contexto, a Chem-Trend avalia expandir sua atuação na América do Sul.

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“Ao longo das últimas quatro décadas, o Brasil se consolidou como um dos mercados estratégicos para a Chem-Trend e como um polo de desenvolvimento para a América do Sul. A partir da planta de Valinhos, integramos produção local, inovação tecnológica e proximidade com os clientes para sustentar nossa atuação na indústria regional e apoiar nosso crescimento nos próximos anos”, afirma Patrícia Ajeje, vice-presidente e gerente-geral da Chem-Trend na América do Sul.