Super Yogues estreia na web com Mateus Solano e Marisa Orth

Juliana Terra e Antônio Tigre viram sua filha Nina crescer e se desenvolver, tendo a yoga como grande aliada. Foi usando essa ciência milenar junto ao público infantil, ao longo de anos, que eles viram centenas de crianças evoluírem a partir de práticas e conceitos simples, capazes de promover equilíbrio, foco e consciência corporal.

Em um cenário de crescente preocupação com a saúde mental de crianças e adolescentes, a série “Super Yogues” chega ao YouTube com a proposta de usar a tela como meio para o movimento, a respiração e a consciência corporal.

“Ser um Super Yogue é aprender a lidar com as próprias emoções desde cedo, com consciência e presença no dia a dia”, revelam Juliana Terra e Antonio Tigre, idealizadores e produtores da série Super Yogues.

No elenco, Marisa Orth, Miá Mello, Mateus Solano e Antônio Caramelo emprestam suas vozes aos personagens da série: Piu, Garu, Neen, Hanan, Shiridhara e Ganga. Juntos, eles superam desafios e aprendem mais sobre si mesmos. Quando algo dá errado e tudo parece perdido, eles se transformam em Super Yogues para salvar a Floresta dos Encantos e o Reino onde vivem. A atriz Elizândra Souza dá voz a uma presença invisível que conecta toda a narrativa.

Além de idealizadores do projeto, Juliana Terra e Antonio Tigre são fundadores da Escola Terra Tigre, com mais de 20 mil alunos formados.

A série é o desdobramento audiovisual do livro “As Aventuras do Menino Iogue”, de Antônio Tigre, e do espetáculo musical homônimo, dirigido por Juliana Terra e assistido por mais de 30 mil pessoas em todo o Brasil. O projeto foi realizado de forma independente, em parceria com o Studio Split, com captação via Lei do ISS, apresentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, H.I.G. Capital e Capstone, com patrocínio de H.I. G. Capital, Capstone, GESEL e One Global.

Com episódios em formato de curtas musicais, “Super Yogues” aborda questões emocionais comuns da infância: medo, ansiedade e insegurança. Com uma proposta de engajamento ativo, ao longo da semana, o público ainda pode acessar microaulas complementares, que convidam crianças e famílias a praticar exercícios simples de respiração, posturas e atenção plena.

Uma curiosidade é que a dimensão sonora da série vai além da trilha musical. Cada episódio foi desenvolvido com frequências específicas embutidas na composição — 432 Hz, 528 Hz, 888 Hz e 963 Hz — associadas a estados de calma, restauração do equilíbrio entre os hemisférios cerebrais e bem-estar geral.

O ator Mateus Solano, que interpreta Ganga no episódio “Cabeça de Elefante”, reflete sobre a importância da iniciativa: “Em um mundo aparentemente hiperconectado que esconde uma falta total de conexão entre nós, é fundamental ensinar os princípios da yoga desde muito cedo. Fico muito feliz por fazer parte dos Super Yogues, um trabalho que busca despertar e valorizar as ferramentas que temos para viver uma vida mais harmônica e feliz”.

A série iniciada com Marisa Orth em “Mantra Om” rapidamente reuniu mais de 300 mil visualizações. A sequência apresentou o vídeo musical “Pula Macaca” com Miá Mello e “Cabeça de Elefante” com Mateus Solano. Para finalizar, o ator mirim Antônio Caramelo, filho da cantora Aline Wirley e do ator Igor Rickli, encerra a temporada com “Super Yogues: A Origem”.

Os vídeos musicais são uma introdução ao universo dos “Super Yogues”, que ainda oferecerá aulas por aplicativo e circulará em escolas e eventos com um cineminha educacional. A partir de junho, o público conhecerá o “Yogloo”, uma sala inflável itinerante, que ensinará, por meio da projeção dos vídeos e de dicas práticas, como introduzir os exercícios no dia a dia.

Os Super Yogues

Marisa Orth (Piu e Garu): Piu é um passarinho mirrado, preguiçoso e dorminhoco, cheio de experiência. Adora tirar uma soneca pelos telhados; acompanha Shridhara e Neen por toda parte. Quando se transforma em Super Yogue, é GARU, imensa águia corajosa e imponente. Suas asas funcionam como escudo. É capaz de carregar os amigos sempre que precisam ir mais longe, mais rápido ou mais alto.

Mateus Solano (Ganga): Shiridhara é magrelo, mas tem bastante apetite. Às vezes é preguiçoso e egoísta, mas no fim sempre aprende com seus erros. Quando se transforma em Super Yogue, ele é GANGA, uma mistura de humano e elefante. Torna-se forte, com orelhas poderosas, uma tromba capaz de mover grandes rochas e passos pesados que fazem tremer tudo por onde passa.

Miá Mello (Neen e Hanan): Neen é esperta e gosta de fazer tudo certo. Tem coragem de sobra, mas fica brava muito fácil. Aprendeu a medicina das ervas com sua avó Kerala e carrega sempre uma bolsinha com raízes e folhas que aplica em casos de necessidade. Quando se transforma em Super Yogue, ela é HANAN, híbrido de menina e macaca. Ganha rabo e suas mãos e pés crescem. Hanan é ágil e pula muito alto, tem poder sobre as plantas e se comunica com elas.

Antônio Caramelo (Shiridhara): Antônio Caramelo dubla o magrelo Shiridhara, que se transforma em Ganga, dublado pelo Mateus Solano. Jovem artista brasileiro, é filho da cantora Aline Wirley e do ator Igor Rickli, e iniciou sua trajetória ainda na infância, explorando a música e a atuação. Aos 10 anos, ganhou projeção ao ser indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Infantil com “As Aventuras de Caramelo”, trabalho com canções inspiradas no cotidiano das crianças e voltadas ao público familiar.

Sobre os criadores

Juliana Terra é atriz, bailarina e diretora teatral, além de pesquisadora em yoga medicinal e práticas de regulação do sistema nervoso. Desenvolve projetos que integram arte, educação e bem-estar.

Antonio Tigre é professor certificado de Iyengar Yoga, ator, músico e autor. Atua há mais de duas décadas com ensino e formação, desenvolvendo metodologias que conectam yoga, expressão corporal e processos criativos.

Nina é cocriadora, inspiração e “cobaia” desde o berço.

Agenda de lançamentos:

18/04 — Mantra OM, com Marisa Orth

25/04 — Pula Macaca, com Miá Mello

02/05 — Cabeça de Elefante, com Matheus Solano

09/05 — Super Yogues: A Origem, com Antônio Caramelo

Onde assistir:

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YouTube – Canal Terra Tigre:

https://www.youtube.com/@TerraTigreYoga?

Site oficial: superyogues.com

Instagram: @superyogues