Médica aponta como o cuidado da pele muda entre gerações

As práticas de cuidado com a pele são frequentemente transmitidas entre gerações. Esse costume, geralmente passado de mãe para filha, mantém sua relevância, ao mesmo tempo que evolui em resposta a novas tecnologias, hábitos e ao maior acesso à informação. Afinal, o que permanece e o que muda quando o assunto é cuidado com a pele entre diferentes gerações?

Estudos publicados no Journal of Cosmetic Dermatology? indicam que a adoção precoce de hábitos básicos — como limpeza adequada, hidratação e uso diário de protetor solar — está diretamente associada à manutenção da saúde da pele ao longo dos anos, reforçando a importância da educação em cuidados dermatológicos desde a adolescência.

“Existe, sim, uma herança de hábitos que faz diferença no futuro da pele. Quando esses cuidados começam cedo, há um impacto positivo tanto na prevenção do envelhecimento quanto na proteção contra doenças cutâneas”, explica a dermatologista Dra. Priscilla Sarlos (CRM-RJ 5288506/RQE 21880).

O que permanece: os pilares do cuidado

Apesar das transformações no mercado de beleza, alguns princípios seguem universais — e muitas vezes são ensinados dentro de casa. A limpeza da pele continua sendo a base de qualquer rotina, ajudando a remover impurezas, maquiagem e oleosidade. “Uma limpeza adequada evita o acúmulo de resíduos e previne problemas como acne e irritações. É o primeiro passo para uma rotina eficaz”, afirma a especialista.

Outro ponto que atravessa gerações é a hidratação. Independentemente da idade ou tipo de pele, manter a pele hidratada é essencial para preservar sua função de barreira protetora e aparência saudável. “A hidratação é fundamental porque mantém a integridade da barreira cutânea, protegendo contra agressões externas e evitando a perda de água”, destaca Dra. Sarlos.

O que muda: tecnologia, informação e necessidades

Se, por um lado, os fundamentos permanecem, por outro, as diferenças entre gerações aparecem na forma como os cuidados são aplicados. Hoje, com mais acesso à informação, as filhas adotam rotinas mais elaboradas. Estudos da University of Innsbruck, da Áustria, indicam que as redes sociais influenciam diretamente esses hábitos, especialmente entre os mais jovens. Especialistas reforçam, no entanto, que os cuidados devem ser orientados por profissional e adequados à faixa etária.

Os produtos também evoluíram. Ingredientes como ácido hialurônico, niacinamida e vitamina C trouxeram soluções mais eficazes e direcionadas. “A tecnologia cosmética permite tratamentos cada vez mais personalizados, de acordo com cada fase da vida”, ressalta a médica.

Com o tempo, as necessidades da pele mudam: enquanto as mais jovens focam no controle da oleosidade e prevenção, as mais maduras priorizam firmeza e redução de linhas e rugas.

Alguns produtos podem complementar essa rotina de cuidados, como os listados a seguir:

Cetaphil Healthy Radiance Sabonete de Limpeza Facial Cremoso Antimanchas 100g limpa as impurezas para revelar uma pele radiante e luminosa. Em estudos realizados com pacientes, 85% perceberam um brilho saudável da pele e 76% notaram que a textura cremosa do produto se transforma com água em uma espuma reconfortante e envolvente.

Cetaphil Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas 30g oferece sete benefícios em um único produto: reduz manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento, uniformiza o tom da pele, melhora linhas finas, aumenta a luminosidade, deixa a pele fresca e descansada, melhora a hidratação e ilumina a pele.

Cetaphil Healthy Renew Sérum Olhos 15g reduz as rugas e linhas finas ao redor dos olhos, assim como melhora a luminosidade e a uniformização do tom da pele. Além disso, 100% dos usuários consideraram o produto fácil de espalhar.

Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido 70ml possui ação seborreguladora, graças à sua fórmula exclusiva com ativos que regulam a produção excessiva de sebo. Sendo assim, após o uso, a pele fica imediatamente limpa e matificada, com sensação de refrescância.

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Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante 50ml promove hidratação por 24 horas, enquanto reduz a oleosidade por 12 horas. Além disso, 89,7% dos usuários afirmaram que a fórmula absorve rapidamente e não deixa resíduos, ótimo para quem gosta de manter a pele mais sequinha.