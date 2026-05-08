Bitget Lança “Fan Story: UEX Through Your Eyes" uma Campanha com Premiação de 100.000 USDT

VICTORIA, Seychelles, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou hoje sua nova campanha comunitária, “ Bitget Fan Story: UEX Through Your Eyes ,” convidando usuários elegíveis em todo o mundo a compartilhar a jornada nas redes sociais com a Bitget para a chance de ganhar parte de um prêmio de até 100.000 USDT, juntamente com produtos exclusivos do Bitget Fan Club.

A campanha, que vai de 7 de maio de 2026 a 20 de maio de 2026, visa destacar a opinião dos usuários da Bitget, desde os primeiros usuários e traders de longo prazo até os colaboradores da comunidade e testadores de recursos, cujas experiências mostram a evolução e a expansão global da plataforma. Os participantes são incentivados a compartilhar suas experiências reais com o ecossistema Universal Exchange (UEX) da Bitget - como isso ajuda o acesso a mais produtos, tipos de ativos e oportunidades de negociação, tudo em um só lugar. A premiação irá aumentar com o aumento da participação, com um mecanismo de marcos da comunidade que aumenta com cada 500 novos participantes, até um total de 100.000 USDT.



“A comunidade da Bitget é criada pelos usuários de todas as esferas da vida e não apenas pelos principais traders. E sim por qualquer pessoa que se envolva, contribua e cresça conosco”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Com esta campanha, queremos destacar a opinião das pessoas que viabilizam a nossa Universal Exchange. Suas histórias moldam a nossa comunidade e inspiram o futuro da Bitget.”



"Cada negociação, cada participação, cada história é importante", disse a Bitget no anúncio da sua campanha. “Queremos saber como nossos usuários descobriram novas oportunidades, expandiram seus limites de trade e cresceram com a Bitget em todos os ciclos do mercado.”



Para participar, os usuários devem:

Compartilhar sua história na Bitget em uma plataforma social como X, Telegram, Reddit, LinkedIn ou Discord em formato de texto + imagem/vídeo Incluir a hashtag # BitgetFanStory no post Fazer a inscrição aqui neste formulário .





De acordo com a Bitget, ferramentas de IA podem ser usadas para aprimorar recursos visuais, como geração de imagens ou edição de vídeo, mas a história em si deve ser baseada na experiência real do usuário. E que material totalmente gerado por IA não será aceito.



A campanha oferece vários níveis de prêmios:

Os 3 principais vencedores: 1.000 a 3.000 USDT cada

1.000 a 3.000 USDT cada Top 20 vencedores: mínimo de 100 USDT cada

mínimo de 100 USDT cada Menções Honrosas Ilimitadas: 50 USDT cada

50 USDT cada Todos os vencedores: produtos exclusivos do Bitget Fan Club





Para detalhes dos termos e condições, e sobre como participar, consulte o anúncio oficial da Bitget aqui .

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informação, visite: Website | X | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso .

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001180856)