2 milhões de downloads em seis meses: O aplicativo multilíngue da Tabelog resolve os principais problemas gastronômicos para viajantes no Japão

A Tabelog (https://tabelog.com/en/), um dos maiores (*1) serviços de busca e reserva de restaurantes do Japão, operado pela Kakaku.com, Inc., anunciou que seu aplicativo multilíngue para smartphones (iOS/Android) para viajantes que visitam o Japão atingiu 2 milhões de downloads (*2).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260507428920/pt/

2M+ Downloads in 6 Months.

O aplicativo também ficou em 1º lugar em downloads entre os aplicativos de busca de restaurantes no Japão para viajantes internacionais (*3) em Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e EUA, refletindo sua imensa popularidade entre os visitantes globais.

URL para download:https://tabelog-tourists.onelink.me/3eEh/iqkkho9r

A escolha confiável para viajantes globais: resolvendo dois grandes problemas gastronômicos no Japão

Por anos, visitantes internacionais no Japão enfrentaram dois grandes problemas gastronômicos:

[Desafio 1] Falta de informação: a maioria dos recursos disponíveis é voltada para turistas, dificultando a localização dos verdadeiros favoritos dos moradores locais.

[Desafio 2] Barreira linguística: como muitos restaurantes só aceitam reservas por telefone em japonês, os viajantes muitas vezes perdem a oportunidade de ir aos restaurantes que estavam no topo da sua lista.

O aplicativo multilíngue Tabelog oferece uma solução fundamental para esses dois problemas.

Com um extenso banco de dados de avaliações e fotos autênticas de frequentadores locais no Japão, o aplicativo é altamente conceituado por sua capacidade de guiar os viajantes aos verdadeiros favoritos dos moradores.

Ao facilitar reservas instantâneas em inglês, chinês tradicional e coreano, o Tabelog satisfaz o desejo essencial do viajante de "Comer onde os locais comem", proporcionando uma experiência gastronômica perfeita e sem estresse.

Confiabilidade superior baseada no maior banco de dados de restaurantes do Japão

? Aproximadamente 890.000 restaurantes cadastrados (cobertura nacional completa)

? Mais de 90 milhões de avaliações (enviadas por usuários locais no Japão)

? Mais de 200 milhões de fotos (fotos autênticas de comidas e interiores)

? Mais de 70.000 restaurantes disponíveis para reserva online instantânea (*4) — de grandes cidades como Tóquio, Osaka e Kyoto a áreas regionais

Este vasto banco de dados serve como referência definitiva para viajantes descobrirem experiências gastronômicas verdadeiramente excepcionais em todo o Japão.

Principais recursos do aplicativo

1. Descubra joias gastronômicas avaliadas por frequentadores locais

Aproveitando as avaliações honestas de frequentadores locais no Japão, o aplicativo ajuda os viajantes a irem além das recomendações turísticas típicas. Satisfaz o desejo de vivenciar a mesma qualidade e atmosfera que a comunidade local desfruta diariamente.

2. Reservas instantâneas e fáceis via celular: superando a barreira do idioma (*4)

Ao eliminar a necessidade de conversas telefônicas, o aplicativo permite que os viajantes façam reservas em seu idioma preferido. As reservas são concluídas em segundos com confirmação instantânea, dando aos usuários a liberdade de explorar a cena gastronômica do Japão sem a preocupação com as barreiras linguísticas.

3. Opções abundantes em todo o Japão: Dos grandes centros metropolitanos às joias regionais

Os viajantes têm acesso a todo o espectro da culinária japonesa, desde estabelecimentos mundialmente renomados em grandes centros metropolitanos até joias escondidas em áreas regionais. Com mais de 70.000 restaurantes disponíveis para reserva online instantânea (*5), o alcance da plataforma se estende muito além dos centros turísticos tradicionais, chegando a todos os cantos do país.

4. Experiência do usuário intuitiva, feita sob medida para viajantes globais

O aplicativo integra recursos projetados para máxima conveniência, como "Salvar listas" e classificação por "Mais reservados pelos moradores locais". Ao simplificar o processo de descoberta, o Tabelog oferece uma experiência intuitiva e descomplicada que permite aos viajantes encontrar o restaurante perfeito com facilidade, mesmo em movimento.

Olhando para o futuro: Fortalecendo as economias locais e promovendo o turismo sustentável

O Tabelog se dedica a fomentar um mundo onde os viajantes internacionais possam mergulhar completamente na excepcional cultura gastronômica do Japão, sem barreiras linguísticas.

Ao conectar exploradores globais com diversos restaurantes em todo o país, buscamos inspirar jornadas a joias regionais ainda não descobertas. Essa iniciativa promove uma forma mais sustentável de turismo — que direciona apoio vital para empresas e comunidades locais muito além dos tradicionais polos turísticos.

O Tabelog permanece comprometido em aprimorar seus recursos e expandir seu alcance, garantindo que os viajantes possam se conectar facilmente com as joias culinárias mais autênticas do Japão, em todo o país.

(*1) Pesquisa sobre o site de busca e reserva de restaurantes com o maior número de estabelecimentos listados (maio de 2024/pesquisa interna). Os sites selecionados (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) foram acessados ??e todos os estabelecimentos listados exibidos nas buscas sem filtro, por prefeitura, foram contabilizados. (*2) Dados de 30 de abril de 2026. (*3) Novembro de 2025/pesquisa da AppTweak. Downloads combinados das categorias "Comida e Bebida (Restaurantes e Cafés)" e "Viagens e Navegação (Planejador de Viagens)" na App Store e no Google Play nas regiões pesquisadas (Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Estados Unidos). Comparado com aplicativos japoneses de busca de restaurantes. Fonte: AppTweak (https://www.apptweak.com) (*4) Uma taxa padrão de uso do sistema é aplicada a cada reserva confirmada. (*5) Em 7 de maio de 2026.

Sobre a Kakaku.com, Inc.

Fundada em 1997, a Kakaku.com opera desde os primórdios da era da internet no Japão. Atualmente, a empresa planeja e opera diversos serviços online profundamente enraizados no cotidiano, incluindo o site de apoio a compras "Kakaku.com", o serviço de busca e reserva de restaurantes "Tabelog" e o agregador de vagas de emprego "Kyujin Box". Listada no Prime Market da Bolsa de Valores de Tóquio (Código de Valores Mobiliários: 2371), a empresa oferece plataformas com as maiores bases de usuários no Japão em diversos setores.

Visão geral dos serviços: https://corporate.kakaku.com/en/service

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260507428920/pt/

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