TACTICA AI apresenta a primeira plataforma de IA da região para decisões operacionais em tempo real e de missão crítica

A TACTICA AI, uma startup sediada em Abu Dhabi, apresentou hoje sua plataforma de suporte à decisão multidomínio para um mercado mais amplo durante o Make it in the Emirates 2026. Em um momento de crescente complexidade operacional e pressão para tomar decisões mais rápidas e bem fundamentadas, a plataforma foi projetada para transformar dados fragmentados de inteligência, sensores e operações em decisões em tempo real.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260506590445/pt/

TACTICA AI Introduces Region’s First AI Platform for Mission-Critical, Real-Time Operational Decisions (Photo: AETOSWire)

Já em operação em ambientes operacionais, acredita-se que a TACTICA AI seja a primeira plataforma pública desse tipo desenvolvida na região, criando uma nova categoria de IA operacional que vai além de painéis, fluxos de dados e ferramentas analíticas para apoiar a tomada de decisões no nível da missão. A tecnologia subjacente foi desenvolvida pelo Instituto de Inovação Tecnológica (TII), o pilar de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada de Abu Dhabi (ATRC), em menos de 35 dias e já foi implementada em ambientes de missão crítica. A plataforma foi projetada para ajudar as organizações a transformar dados em decisões com maior rapidez, coordenação e confiança.

A plataforma integra GEOINT, ou inteligência geoespacial, que utiliza imagens de satélite, radar, mapas e dados de localização para entender o que está acontecendo no terreno; e OSINT, ou inteligência de código aberto, que se baseia em informações publicamente disponíveis para fornecer um contexto mais amplo. A plataforma também integra dados de feeds de vídeo, sensores, sistemas de IoT e registros históricos. Em seguida, a TACTICA AI aplica orquestração de IA ativa para definir o resultado da missão em primeiro lugar, antes de identificar dinamicamente quais fontes de dados, ferramentas, modelos ou fluxos de trabalho são necessários para apoiar a ação. Essa abordagem muda fundamentalmente a forma como os operadores interagem com sistemas complexos.

Ao contrário dos sistemas convencionais que dependem de painéis estáticos ou análise manual, a TACTICA AI permite o direcionamento de tarefas orientado a resultados, em que a plataforma ajuda a determinar o que precisa ser alcançado, e não simplesmente qual sensor ou fornecedor deve ser usado. Isso cria uma visão operacional unificada entre equipes, domínios e fontes de dados, preenchendo a lacuna entre análise, decisão e execução, mantendo a supervisão humana para decisões críticas.

A Dra. Najwa Aaraj, CEO da TII, disse: “A TACTICA AI representa a próxima fase da IA ??soberana: sistemas que não apenas processam informações, mas fortalecem a capacidade de agir com base nelas. Em ambientes complexos, velocidade e clareza podem definir os resultados. Ao desenvolver uma plataforma de apoio à decisão focada na missão em Abu Dhabi, a TII está impulsionando tecnologias que atendem a necessidades operacionais reais, ao mesmo tempo que reforçam a capacidade, a resiliência e a independência nacionais.”

A TACTICA AI foi projetada para uso em setores prioritários, incluindo defesa e segurança nacional, resposta a crises e emergências, infraestrutura crítica, cidades inteligentes e mobilidade, energia e serviços públicos, meio ambiente e sustentabilidade, e operações industriais e logísticas.

A plataforma integra modelos de IA proprietários, originários do ecossistema de pesquisa da TII, com modelos e tecnologias de terceiros de ponta. Sua arquitetura foi projetada para integrar tecnologias de múltiplos fornecedores, em vez de vincular os usuários a um único fornecedor ou sistema. Ela oferece suporte à interação, raciocínio e ação em linguagem natural; digitaliza e estrutura procedimentos operacionais padrão; auxilia analistas e operadores em tempo real; e permite a validação com intervenção humana para uma tomada de decisão operacional responsável.

O Dr. Chaouki Kasmi, em nome da TACTICA AI, disse: “A TACTICA AI muda o modelo operacional de ‘mostre-me os dados’ para ‘ajude-me a decidir o que fazer a seguir’. Ela integra inteligência, tarefas, fluxos de trabalho e agentes de IA em uma única camada de decisão, mantendo a possibilidade de implantação na infraestrutura existente. Não se trata de um painel de controle ou uma ferramenta de análise — é uma capacidade operacional projetada para apoiar decisões reais em ambientes exigentes.”

O resultado é uma plataforma que pode ajudar as organizações a reduzir a carga de trabalho manual, eliminar silos e coordenar ações em ambientes complexos.

A TACTICA AI já estabeleceu parcerias com importantes empresas de análise de imagens geoespaciais, incluindo a francesa Safran e a polonesa Satim, fortalecendo sua capacidade de integrar recursos avançados em todo o ecossistema global de inteligência e tecnologia operacional.

A plataforma também pode ser implantada com infraestrutura de computação de alto desempenho em ambientes conteinerizados, criando uma capacidade móvel de apoio à decisão em GEOINT (Inteligência Geoespacial) projetada para cenários operacionais onde velocidade, resiliência e flexibilidade são cruciais.

O lançamento público da TACTICA AI reforça o papel crescente de Abu Dhabi como um campo de testes para inteligência aplicada e tecnologia avançada, onde pesquisas de ponta são traduzidas em capacidade operacional. Combinando fusão de dados, agentes de IA, direcionamento de tarefas com foco na missão e digitalização de fluxos de trabalho, a TACTICA AI foi projetado para ajudar os tomadores de decisão a agir com maior precisão em ambientes onde tempo, coordenação e clareza são fundamentais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Fonte:AETOSWire

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260506590445/pt/

Thushara Mohnanan

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

thushara.mohanan@tii.ae