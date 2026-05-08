Esentia anuncia precificação bem-sucedida de títulos seniores de 6,125% com vencimento em 2033 e títulos seniores de 6,500% com vencimento em 2038

Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (doravante denominada "ESENTIA" ou a "Empresa") anunciou hoje a precificação de US$ 1.000.000.000,00 em valor principal agregado de suas Notas Seniores de 6,125% com vencimento em 2033 (as "Notas de 2033") e de US$ 1.000.000.000,00 em valor principal agregado de suas Notas Seniores de 6,500% com vencimento em 2038 (as "Notas de 2038" e, em conjunto com as Notas de 2033, as "Notas"), a serem emitidas pela Empresa em uma oferta privada a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e fora dos Estados Unidos a pessoas não americanas, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As Obrigações com vencimento em 2033 serão emitidas a um preço de 99,517%, e as Obrigações com vencimento em 2038 serão emitidas a um preço de 98,444%. As Obrigações com vencimento em 2033 vencem em 30 de julho de 2033, e as Obrigações com vencimento em 2038 vencem em 30 de julho de 2038, e serão integral e incondicionalmente garantidas por certas subsidiárias da Empresa. A liquidação das Obrigações está prevista para 14 de maio de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os recursos obtidos com a oferta de títulos serão utilizados pela Empresa para (i) financiar uma oferta pública de aquisição conduzida pela Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., uma subsidiária da Empresa, para comprar em dinheiro a totalidade de seus títulos seniores garantidos de 6,375% com vencimento em 2038, (ii) liquidar antecipadamente a totalidade dos títulos seniores garantidos de 5,465% com vencimento em 2041 emitidos pela Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., uma subsidiária da Empresa, (iii) liquidar antecipadamente todas as demais dívidas pendentes referentes a empréstimos de terceiros e (iv) o saldo remanescente, se houver, para fins corporativos gerais.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. As Obrigações e as garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission) ou quaisquer leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis, e foram oferecidas somente a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A promulgada sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA, e fora dos Estados Unidos a pessoas não americanas, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA. A menos que sejam devidamente registradas, as Obrigações e as garantias relacionadas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto mediante isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e de quaisquer leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.

Declaração de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Declarações prospectivas são frequentemente precedidas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "antecipa", "planeja", "pretende", "assume", "irá" ou expressões semelhantes. As declarações prospectivas aqui contidas incluem declarações sobre a oferta de Obrigações da Empresa e sua destinação pretendida dos recursos obtidos com a mesma. Essas expectativas podem ou não se concretizar. Algumas delas podem basear-se em premissas ou julgamentos que se revelem incorretos. Além disso, os negócios e as operações da ESENTIA envolvem inúmeros riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da ESENTIA, o que pode resultar na não concretização das expectativas da ESENTIA ou afetar materialmente a situação financeira, os resultados operacionais e os fluxos de caixa da ESENTIA.

As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste documento, e a ESENTIA não assume qualquer obrigação (e expressamente se exime de qualquer obrigação) de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data em que tais declarações foram feitas, ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos. Tendo em vista os riscos e incertezas descritos acima, e a possibilidade de variação dos resultados reais em relação às premissas nas quais certas declarações prospectivas se baseiam, os investidores devem ter em mente que os resultados, eventos ou desenvolvimentos divulgados em qualquer declaração prospectiva feita neste documento podem não ocorrer, e que os resultados reais podem variar materialmente daqueles descritos neste documento, incluindo aqueles descritos como antecipados, esperados, almejados, projetados ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260507606897/pt/

Relações com Investidores

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ri@esentia-energy.com