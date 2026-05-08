Andersen Consulting fortalece suas capacidades de transformação organizacional com a Afiniti

A Andersen Consulting anuncia um Acordo de Colaboração com a Afiniti, uma consultoria global de transformação de negócios com sede no Reino Unido, que auxilia organizações a implementar e sustentar programas complexos de mudança.

Fundada em 2003, a Afiniti é uma consultoria global de mudança organizacional com sede no Reino Unido e nos EUA, que apoia clientes em transformações complexas envolvendo pessoas, processos, sistemas e dados, e dá vida à mudança por meio de serviços de consultoria criativos. A empresa atende principalmente organizações altamente regulamentadas, focadas em segurança e com uso intensivo de ativos, com grandes equipes geograficamente dispersas em setores como energia, serviços públicos, ciências da vida, transporte e construção. A Afiniti trabalha com marcas renomadas para oferecer expertise completa em transformação organizacional, digital e de IA, cultural e de modelo operacional, especialmente em cenários complexos como fusões e aquisições, adoção de tecnologia em larga escala e programas de mudança com baixo desempenho que ainda não atingiram o valor pretendido.

“Nossos projetos se concentram em ajudar as organizações a traduzir a ambição estratégica em mudanças comportamentais e operacionais duradouras”, disse Corrina Jorgensen, sócia sênior da Afiniti. “Uma transformação bem-sucedida depende de inspirar as pessoas a se adaptarem e adotarem novas formas de pensar e trabalhar, e não apenas de aprimoramentos tecnológicos e de processos. A colaboração com a Andersen Consulting nos permite ampliar o alcance de nossa abordagem centrada nas pessoas, ao mesmo tempo em que apoiamos clientes que gerenciam programas de transformação cada vez mais complexos. Juntos, podemos ajudar as organizações a criar mudanças significativas que sejam adotadas, sustentadas e incorporadas à sua forma de operar.”

“As organizações hoje enfrentam uma pressão crescente para se adaptarem rapidamente, garantindo que a mudança seja adotada em toda a empresa”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A experiência da Afiniti em conduzir iniciativas de transformação em larga escala agrega uma dimensão importante à nossa plataforma de consultoria e fortalece nossa capacidade de apoiar clientes na gestão de mudanças complexas.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260507246243/pt/

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