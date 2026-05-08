BeOne Medicines anuncia resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 e atualizações sobre os negócios

A BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa global de oncologia, anunciou hoje seus resultados financeiros e atualizações corporativas referentes ao primeiro trimestre de 2026.

John V. Oyler, cofundador, presidente e CEO da BeOne, afirmou:

“Estes fortes resultados do primeiro trimestre reforçam o crescimento contínuo da BeOne como líder global em oncologia, impulsionado por uma execução comercial disciplinada e sustentado pela nossa liderança consolidada em hematologia, como também por um pipeline impressionante e em rápida evolução na área de tumores sólidos. As vantagens competitivas sustentadas da nossa ‘superautoestrada’ global para o desenvolvimento clínico e a produção estão agora claras. O BRUKINSA estabeleceu-se firmemente como o inibidor de BTK de referência, o melhor da sua classe, com dados de eficácia e segurança a longo prazo incomparáveis para o tratamento da LLC, e como o único BTKi com superioridade de eficácia comprovada em relação ao ibrutinibe, o que resultou numa clara liderança global em receitas. A combinação de duração fixa de sonrotoclax, um inibidor de BCL2 de nova geração e fundamental, com o BRUKINSA representa um potencial novo padrão de tratamento de primeira linha na LLC, sendo que o BTK CDAC BGB-16673 surge como uma potencial terapia pioneira na sua classe no contexto de doença recidivante ou refratária. Com mais de 20 resumos do nosso pipeline de hematologia e tumores sólidos aceites para apresentação no ASCO, a BeOne consolidou a sua posição como uma empresa líder em oncologia.”

(Valores em milhares de dólares americanos e não auditados) Três meses terminados em 31 de março de 2026 2025 Variação em % Receita líquida do produto US$ 1.487.329 US$ 1.108.530 34 % Outras receitas US$ 26.109 US$ 8.749 198 % Receita total US$ 1,513.438 US$ 1.117.279 35 % Lucro operacional de acordo com os GAAP US$ 249.902 US$ 11.102 2.151 % Lucro operacional ajustado* US$ 414.394 US$ 139.357 197 % Lucro líquido de acordo com os GAAP US$ 227.357 US$ 1.270 17.802 % Lucro líquido ajustado* US$ 375.042 US$ 136.137 175 % Lucro por ação básico (EPS) de acordo com os GAAP por ADS US$ 2,05 US$ 0,01 20.400 % Lucro por ação básico ajustado por ADS* US$ 3,38 US$ 1,27 166 % Lucro por ação diluído de acordo com os GAAP por ADS US$ 1,96 US$ 0,01 19.500 % Lucro por ação diluído ajustado por ADS* US$ 3,24 US$ 1,22 166 % Fluxo de caixa livre* US$ 160.547 US$ (12.325 ) 1.403 % * Para obter uma explicação sobre o uso de medidas financeiras não GAAP, consulte a seção “Nota sobre o uso de medidas financeiras não GAAP” mais adiante neste comunicado à imprensa; para uma reconciliação de cada medida financeira não GAAP com as medidas GAAP mais comparáveis, consulte a tabela no final deste comunicado à imprensa.

Resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026

A receita com produtos totalizou US$ 1,5 bilhão, representando um crescimento de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior.

BRUKINSA: as vendas globais totalizaram US$ 1,1 bilhão, um crescimento de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas do medicamento nos EUA totalizaram US$ 761 milhões, um crescimento de 35%.

TEVIMBRA (tislelizumabe): as vendas globais totalizaram US$ 206 milhões no primeiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Produtos licenciados pela Amgen: as vendas globais totalizaram US$ 142 milhões no primeiro trimestre de 2026, o que representa um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A margem bruta, como porcentagem das vendas totais de produtos no primeiro trimestre de 2026, foi de 89%, ante 85% no mesmo período do ano anterior, segundo os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). Esse aumento se deve a uma composição de vendas proporcionalmente maior do BRUKINSA global em relação aos outros produtos de nosso portfólio. A margem bruta também se beneficiou de melhorias na produtividade, resultando em custos mais baixos tanto para o BRUKINSA quanto para o TEVIMBRA.

Despesas operacionais

A tabela a seguir resume as despesas operacionais do primeiro trimestre de 2026:

GAAP Não GAAP (não auditado, em milhares, exceto porcentagens) 1º trim. de 2026 1º trim. de 2025 Variação em % 1º trim. de 2026 1º trim. de 2025 Variação em % Pesquisa e desenvolvimento US$ 541.224 US$ 481.887 12 % US$ 465.904 US$ 421.195 11 % Despesas com vendas, gerais e administrativas US$ 555.097 US$ 459.288 21 % US$ 471.993 US$ 395.511 19 % Despesas operacionais totais US$ 1.096.321 US$ 941.175 16 % US$ 937.897 US$ 816.706 15 %

As despesas com pesquisa e desenvolvimento (P&D) aumentaram no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior, tanto segundo os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados, devido ao avanço de programas pré-clínicos para a fase clínica e de programas clínicos em fase inicial para a fase avançada.

As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) também aumentaram no primeiro trimestre de 2026, tanto com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados, devido ao investimento contínuo para apoiar o crescimento comercial. As despesas SG&A como porcentagem das vendas de produtos foram de 37% no primeiro trimestre de 2026, ante 41% no mesmo período do ano anterior.

Lucro líquido e lucro por ação básico/diluído

O lucro líquido GAAP para o primeiro trimestre de 2026 foi de US$ 227 milhões, um aumento de US$ 226 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente devido ao crescimento da receita e à melhoria da alavancagem operacional.

No primeiro trimestre de 2026, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,16 e US$ 0,15, respectivamente, e de US$ 2,05 e US$ 1,96 por American Depositary Share (ADS), em comparação com o lucro básico e diluído por ação de US$ 0,00 e US$ 0,01 por ADS, respectivamente, no mesmo período do ano anterior.

O fluxo de caixa livre no primeiro trimestre de 2026 foi de US$ 161 milhões, valor 173% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior.

Para mais detalhes sobre as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2026 da BeOne, consulte o relatório trimestral da empresa no formulário 10-Q para o primeiro trimestre de 2026, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC).

Previsões atualizadas para o ano fiscal de 2026

As previsões financeiras da BeOne estão resumidas a seguir:

Previsões para o exercício fiscal de 2026 Previsões atuais para o exercício fiscal de 20261 Receita total 6,2 a 6,4 bilhões de dólares 6,3 a 6,5 bilhões de dólares Margem bruta segundo os GAAP (%) Intervalo superior a 80% Intervalo superior a 80% Despesas operacionais de acordo com os GAAP2 (P&D e despesas administrativas e de vendas combinadas) 4,7 a 4,9 bilhões de dólares 4,7 a 4,9 bilhões de dólares Lucro operacional de acordo com os GAAP2 700 a 800 milhões de dólares 750 a 850 milhões de dólares Lucro operacional não GAAP2,3 US$ 1,4 a US$ 1,5 bilhão US$ 1,45 bilhão - US$ 1,55 bilhão 1 Com base nas taxas de câmbio de 1º de maio de 2026.

2 Não leva em consideração nenhuma possível nova atividade de desenvolvimento de negócios relevante nem itens incomuns ou não recorrentes.

3 O lucro operacional não GAAP é um indicador financeiro que exclui, em relação ao indicador GAAP correspondente, os custos relacionados à remuneração baseada em ações e as despesas com depreciação e amortização. A projeção pressupõe que as despesas não GAAP acompanhem o crescimento geral das despesas.

A previsão de receita total da BeOne para todo o ano de 2026 está entre US$ 6,3 e US$ 6,5 bilhões e inclui a expectativa de um forte crescimento da receita, impulsionado pela posição de liderança do BRUKINSA nos EUA e pela expansão global contínua, tanto na Europa quanto em outros mercados importantes ao redor do mundo. Espera-se que a margem bruta fique na faixa alta dos 80%, considerando o impacto do mix de produtos e as melhorias de produtividade ao longo de todo o ano. A previsão de despesas operacionais combinadas, com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), inclui expectativas de investimento para apoiar o crescimento nas áreas comercial e de pesquisa, a um ritmo que continue a proporcionar uma alavancagem operacional significativa.

A empresa fornece as seguintes orientações adicionais sobre itens que afetam o lucro líquido e o lucro por ADS:

Outras receitas (despesas) : faixa estimada de despesas entre US$ 25 milhões e US$ 50 milhões, incluindo a amortização de juros decorrentes do acordo com a Royalty Pharma;

: faixa estimada de despesas entre US$ 25 milhões e US$ 50 milhões, incluindo a amortização de juros decorrentes do acordo com a Royalty Pharma; Perspectivas de imposto de renda : os lucros podem fornecer evidência positiva suficiente para reverter certas provisões de desvalorização em 2026, resultando em um benefício fiscal significativo quando reconhecido. O momento e a magnitude de uma reversão potencial, no entanto, são incertos. Antes da reversão, a despesa com imposto de renda deve seguir a tendência do lucro por ação, com base na relação histórica. Consulte o Formulário 10-Q para obter informações adicionais sobre as incertezas relacionadas ao imposto de renda.

: os lucros podem fornecer evidência positiva suficiente para reverter certas provisões de desvalorização em 2026, resultando em um benefício fiscal significativo quando reconhecido. O momento e a magnitude de uma reversão potencial, no entanto, são incertos. Antes da reversão, a despesa com imposto de renda deve seguir a tendência do lucro por ação, com base na relação histórica. Consulte o Formulário 10-Q para obter informações adicionais sobre as incertezas relacionadas ao imposto de renda. ADS diluídas em circulação: a empresa espera um total de aproximadamente 118 milhões de ADS diluídas em circulação.

Destaques dos negócios do primeiro trimestre de 2026

Principais produtos comercializados

BRUKINSA(zanubrutinibe)

Recebeu a designação de medicamento órfão no Japão para o tratamento de pacientes adultos com linfoma da zona marginal (LZM) recidivante ou refratário (R/R).

Apresentou pedido de registro de novo medicamento no Japão para LZM R/R e na formulação em comprimidos.

Sonrotoclax (inibidor de BCL2)

Lançado e comercialmente disponível na China para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de células do manto (LCM) R/R e leucemia linfocítica crônica (LLC)/linfocítico de pequenas células (LLPC) recidivante/refratário (R/R);

Incluído nas diretrizes da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO) como tratamento de terceira linha recomendado para pacientes com LCM R/R. Tevimbra (tislelizumabe)

TEVIMBRA(tislelizumabe)

Recebeu a aprovação de um Pedido Suplementar de Licença de Produto Biológico (sBLA) pela FDA com revisão prioritária para o tratamento de pacientes adultos com adenocarcinoma gastroesofágico (GEA) HER2-positivo de primeira linha, em combinação com ZIIHERA (zanidatamabe) e quimioterapia, com base nos resultados do estudo HERIZON-GEA-01. Esse estudo demonstrou uma melhora estatisticamente significativa e clinicamente relevante na sobrevida global em comparação com a utilização de trastuzumabe mais quimioterapia.

Recebeu a aprovação do sBLA pelo Centro de Avaliação de Medicamentos (CDE) da China para o tratamento de pacientes adultos com GEA HER2-positivo de primeira linha, em combinação com ZIIHERA e quimioterapia.

ZIIHERA (zanidatamabe)

Recebeu aprovação do pedido de registro de medicamento (sBLA) pelo CDE na China para o tratamento de pacientes adultos com GEA HER2-positivo de primeira linha, em combinação com quimioterapia, com ou sem TEVIMBRA.

Programas selecionados em fase clínica

Hematologia

BGB-16673 (BTK CDAC): iniciou coortes de fase 2 em LZM R/R e transformação de Richter.

Cânceres de mama e ginecológicos:

BGB-43395 (inibidor de CDK4): recebeu aceitação dos dados do estudo de fase 1 para apresentação em pôster na ASCO.

BG-C9074 (ADC B7-H4): recebeu aceitação dos dados do estudo de fase 1 para apresentação oral rápida na ASCO.

Cânceres gastrointestinais

BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x41BB): Recebeu a designação de medicamento órfão da FDA para o carcinoma hepatocelular (CHC). Iniciou um estudo com potencial para registro em pacientes com CHC. Os dados do estudo de Fase 1 foram aceitos para apresentação oral rápida na ASCO.



Câncer de pulmão

BG-C0979 (ADC direcionado a ADAM9): iniciou o primeiro estudo em humanos.

Inflamação e imunologia

BG-A3004 (mAb KLRG1): iniciou o primeiro estudo em humanos.

Marcos previstos de P&D

Programas Marcos importantes Prazo BRUKINSA • Análise provisória dos dados do estudo MANGROVE de fase 3, que compara o tratamento com rituximabe em monoterapia versus bendamustina mais rituximabe no tratamento de pacientes adultos com LCM em primeira linha. 1º sem. de 2026 • Aprovação regulatória no Japão para o tratamento de pacientes adultos com câncer gástrico de primeira linha. 1º sem. de 2026 • A FDA dos EUA aprovou a decisão regulatória para o tratamento de pacientes adultos com GEA HER2-positivo em primeira linha, em combinação com ZIIHERA. 2º sem. de 2026 TEVIMBRA • A aprovação regulatória na China permite o tratamento de pacientes adultos com GEA HER2-positivo em primeira linha, em combinação com ZIIHERA. 1º sem. de 2027 Hematologia • Sonrotoclax (inibidor de BCL2): ? Medida regulatória da FDA relativa ao pedido de registro de novo medicamento para o tratamento em monoterapia de pacientes adultos com MCL recidivante ou refratário. 1º sem. de 2026 ? Início do estudo de Fase 3 para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo resistente ao tratamento ou recorrente com translocação t(11;14). 2º sem. de 2026 • BGB-16673 (BTK CDAC): ? Possível submissão para aprovação acelerada na Fase 2 (caso os dados o sustentem) para o tratamento de pacientes adultos com LLC recidivante/refratária. 2º sem. de 2026 Mama/Ginecológico • BGB-43395 (inibidor de CDK4): Cânceres ? Início do estudo de fase 3 para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama metastático HR-positivo e HER2-negativo em primeira linha. 1º sem. de 2026 Câncer de pulmão • BON-110 (anticorpo triespecífico PD-1xVEGF-AxCTLA-4): ? Início do primeiro estudo em seres humanos. 1º sem. de 2026 Gastrointestinal • BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x41BB): Cânceres ? Início do estudo pivotal de Fase 3. 2º sem. de 2026 Inflamação e • BGB-16673 (BTK CDAC): Imunologia ? Início do estudo de Fase 2 para o tratamento de pacientes adultos com urticária crônica espontânea. 2º sem. de 2026

Atualizações corporativas:

Assinou um contrato de opção exclusiva com a Huahui Health para licenciar os direitos mundiais do HH160 (BON-110), um novo anticorpo triespecífico que atua sobre PD-1, VEGF-A e CTLA-4.

Webcast dos resultados financeiros da BeOne

A teleconferência sobre os resultados financeiros da empresa para o primeiro trimestre de 2026 será transmitida via webcast às 8h (horário da costa leste dos EUA) na quarta-feira, dia 6 de maio de 2026, e poderá ser acessada na seção “Investidores” do site da BeOne, no site www.beonemedicines.com. Informações suplementares na forma de apresentação de slides, transcrição das declarações preparadas e uma gravação do webcast também estarão disponíveis.

Sobre a BeOne

A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.

Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) e em outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre: o crescimento contínuo da BeOne como líder global em oncologia; a combinação de duração fixa de sonrotoclax e BRUKINSA como um potencial novo padrão de tratamento de primeira linha para leucemia linfocítica crônica (LLC); o surgimento do BGB-16673 como uma potencial terapia inovadora para LLC recidivante/refratária; a receita futura da BeOne, a porcentagem de margem bruta, as despesas operacionais, o lucro operacional, outras receitas ou despesas, o imposto de renda e os American Depositary Shares (ADS) diluídos em circulação; as expectativas da BeOne em relação à expansão global contínua e ao investimento para apoiar o crescimento; os próximos marcos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) a serem alcançados pela BeOne; o cronograma de desenvolvimentos clínicos e regulatórios e a divulgação de dados; e os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne. O título “Sobre a BeOne”. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de diversos fatores importantes, incluindo a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos, os resultados clínicos de seus candidatos a medicamentos (que podem não sustentar o desenvolvimento adicional ou a aprovação de comercialização), as ações de agências reguladoras (que podem afetar o início, o cronograma e o progresso dos ensaios clínicos e a aprovação de comercialização), a capacidade da BeOne de obter sucesso comercial com seus medicamentos comercializados e candidatos a medicamentos (caso sejam aprovados), a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologia, a dependência da BeOne de terceiros para conduzir o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização e outros serviços relacionados a medicamentos e a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias. A BeOne está sujeita a diversos riscos, como os relacionados à pesquisa e ao desenvolvimento de medicamentos, à sua capacidade de obter financiamento adicional para operações e concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos, bem como alcançar e manter a lucratividade. Esses riscos são discutidos mais detalhadamente na seção intitulada “Fatores de Risco” do relatório periódico mais recente da empresa, arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), como também nas discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes presentes nos relatórios subsequentes da BeOne junto à SEC. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa são válidas na data de sua publicação, e a BeOne não se compromete a atualizá-las, a menos que seja exigido por lei. As projeções financeiras da BeOne baseiam-se em estimativas e premissas sujeitas a incertezas significativas.

Demonstrações Consolidadas Condensadas do Resultado Operacional (GAAP dos EUA) (Valores em milhares de dólares americanos, exceto no que se refere a ações, American Depositary Shares (ADSs) e dados por ação e por ADS) Três meses encerrados em 31 de março de 2026 2025 (não auditado) Receitas Receita líquida de produtos US$ 1.487.329 US$ 1.108.530 Outras receitas 26.109 8.749 Receita total 1.513.438 1.117.279 Custo das vendas - produtos 167.215 165.002 Lucro bruto 1.346.223 952.277 Despesas operacionais: Pesquisa e desenvolvimento 541.224 481.887 Despesas com vendas, gerais e administrativas 555.097 459.288 Despesas operacionais totais 1.096.321 941.175 Lucro operacional 249.902 11.102 Receitas de juros 27.664 12.850 Despesas com juros (32.887 ) (7.002 ) Outras receitas, líquidas 14.536 3.950 Lucro antes dos impostos sobre o rendimento 259.215 20.900 Despesa com imposto de renda 31.858 19.630 Lucro líquido US$ 227.357 US$ 1.270 Lucro por ação Básico US$ 0,16 US$ 0,00 Diluído US$ 0,15 US$ 0,00 Média ponderada de ações em circulação — básica 1.442.451,870 1.390.052,966 Média ponderada de ações em circulação — diluída 1.505.027,338 1.445.253,219 Lucro por Ação Depositária Americana (“ADS”) Básico $ 2,05 $ 0,01 Diluído $ 1,96 $ 0,01 Média ponderada de ADSs em circulação — básica 110.957.836 106.927.151 Média ponderada de ADSs em circulação — diluída 115.771.334 111.173.325

Dados selecionados do balanço patrimonial consolidado condensado (GAAP dos EUA) (Valores em milhares de dólares americanos) A partir de 31 de março de 31 de dezembro de 2026 2025 (não auditado) (auditado) Ativos: Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito US$ 4.853.425 US$ 4.609.647 Contas a receber, líquidas 938.019 865.080 Estoque 681.590 608.227 Ativos imobilizados, líquidos 1.640.918 1.641.678 Ativos totais US$ 8.553.619 US$ 8.188.573 Passivo e patrimônio líquido: Contas a pagar US$ 423.546 US$ 479.035 Despesas a pagar e outras contas a pagar 1.079.283 1.109.120 Responsabilidade pela repartição dos custos de P&D 35.700 64.345 Venda de direitos futuros sobre royalties 904.399 906.956 Dívida 1.078.655 1.019.206 Total do passivo 3.793.177 3.827.379 Patrimônio líquido total US$ 4.760.442 US$ 4.361.194

Demonstrações de fluxo de caixa consolidadas condensadas (GAAP dos EUA) (Valores em milhares de dólares americanos) Três meses encerrados em 31 de março de 2026 2025 (não auditado) Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período US$ 4.609.647 US$ 2.638.747 Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 201.336 44.082 Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (45.510 ) (121.941 ) Fluxo de caixa líquido proveniente de (utilizado em) atividades de financiamento 68.632 (33.777 ) Efeito líquido das variações nas taxas de câmbio 19.320 3.480 Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 243.778 (108.156 ) Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período US$ 4.853.425 US$ 2.530.591

Nota sobre o uso de medidas financeiras não GAAP

A BeOne apresenta certas medidas financeiras não GAAP, incluindo Despesas Operacionais Ajustadas, Prejuízo Operacional Ajustado, Lucro Líquido Ajustado, Lucro por Ação Ajustado, Fluxo de Caixa Livre e certas outras rubricas da demonstração de resultados não GAAP, cada uma das quais inclui ajustes nos valores GAAP. Essas medidas financeiras não GAAP têm como objetivo fornecer informações adicionais sobre o desempenho operacional da BeOne. Os ajustes nos valores GAAP da BeOne excluem, conforme aplicável, itens não monetários, tais como remuneração baseada em ações, depreciação e amortização. Certos outros itens especiais ou eventos substanciais também podem ser incluídos nos ajustes não GAAP periodicamente, quando sua magnitude for significativa nos períodos em que ocorreram. Os ajustes não GAAP são tributados na medida em que haja despesa tributária corrente de acordo com os GAAP dos EUA. A Empresa registra atualmente uma provisão de desvalorização sobre seus ativos fiscais diferidos líquidos, de modo que não há impacto líquido registrado para efeitos de impostos diferidos. A BeOne mantém uma política não GAAP estabelecida que orienta a determinação de quais custos serão excluídos nas medidas financeiras não GAAP e os protocolos, controles e aprovações relacionados ao uso de tais medidas. A BeOne acredita que essas medidas financeiras não GAAP, quando consideradas em conjunto com os valores GAAP, podem melhorar a compreensão geral do desempenho operacional da BeOne. As medidas financeiras não GAAP são incluídas para proporcionar aos investidores uma compreensão mais completa dos resultados e das tendências financeiras históricas e esperadas da BeOne, além de facilitar comparações entre períodos e em relação às informações projetadas. Além disso, essas medidas estão entre os indicadores utilizados pela administração da BeOne para planejamento, previsão e mensuração do desempenho da empresa. Essas medidas devem ser consideradas em conjunto com as medidas financeiras calculadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), e não como substitutas ou superiores a elas. As medidas financeiras não GAAP utilizadas pela BeOne podem ser calculadas de maneira diferente das utilizadas por outras empresas e, portanto, podem não ser comparáveis a elas.

RECONCILIAÇÃO DE INDICADORES GAAP SELECIONADOS COM INDICADORES NÃO GAAP (Valores em milhares de dólares americanos, exceto os dados por ação e por ADS) (não auditado) Três meses encerrados em 31 de março de 2026 2025 Reconciliação entre os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) e o custo ajustado de vendas – produtos: Custo das vendas segundo os GAAP - produtos US$ 167.215 US$ 165.002 Menos: Depreciação 4.326 2.613 Menos: Amortização de ativos intangíveis 1.742 1.173 Custo ajustado das vendas - produtos US$ 161.147 US$ 161.216 Reconciliação entre os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) e os gastos ajustados com pesquisa e desenvolvimento: Pesquisa e desenvolvimento de acordo com os GAAP US$ 541.224 US$ 481.887 Menos: Custo com remuneração baseada em ações 53.856 41.767 Menos: Depreciação 21.464 18.925 Pesquisa e desenvolvimento ajustados US$ 465.904 US$ 421.195 Reconciliação entre os valores contábeis (GAAP) e as despesas ajustadas com vendas, gerais e administrativas: Despesas com vendas, gerais e administrativas (GAAP) US$ 555.097 US$ 459.288 Menos: Custo com remuneração baseada em ações 69.492 53.684 Menos: Depreciação 13.595 10.076 Menos: Amortização de ativos intangíveis 17 17 Despesas ajustadas com vendas, gerais e administrativas US$ 471.993 US$ 395.511 Reconciliação das despesas operacionais de acordo com os GAAP com as despesas operacionais ajustadas Despesas operacionais de acordo com os GAAP US$ 1.096.321 US$ 941.175 Menos: Custo com remuneração baseada em ações 123.348 95.451 Menos: Depreciação 35.059 29.001 Menos: Amortização de ativos intangíveis 17 17 Despesas operacionais ajustadas US$ 937.897 US$ 816.706 Reconciliação entre o resultado operacional de acordo com os GAAP e o resultado operacional ajustado: Lucro operacional de acordo com os GAAP US$ 249.902 US$ 11.102 Mais: custo de compensação baseado em ações 123.348 95.451 Mais: depreciação 39.385 31.614 Mais: amortização de intangíveis 1.759 1.190 Lucro operacional ajustado US$ 414.394 US$ 139.357 Reconciliação entre o resultado líquido de acordo com os GAAP e o resultado líquido ajustado: Lucro líquido de acordo com os GAAP US$ 227.357 US$ 1.270 Mais: despesas de compensação baseada em ações 123.348 95.451 Mais: depreciação 39.385 31.614 Mais: amortização de intangíveis 1.759 1.190 Mais: perda por redução ao valor recuperável de investimentos em participações societárias — 12.376 Mais: itens fiscais pontuais 3.535 5.473 Mais: efeito do imposto de renda dos ajustes não GAAP1 (20.342 ) (11.237 ) Lucro líquido ajustado US$ 375.042 US$ 136.137 Reconciliação do GAAP para o EPS ajustado – básico Lucro por ação (GAAP) – básico US$ 0,16 US$ 0,00 Mais: despesas de compensação baseada em ações 0,09 0,07 Mais: depreciação 0,03 0,02 Mais: amortização de intangíveis 0,00 0,00 Mais: perda por redução ao valor recuperável de investimentos em participações societárias 0,00 0,01 Mais: itens fiscais pontuais 0,00 0,00 Mais: efeito do imposto de renda dos ajustes não GAAP1 (0,01 ) (0,01 ) Lucro por ação ajustado – básico US$ 0,26 US$ 0,10 Reconciliação entre o GAAP e o lucro por ação ajustado - diluído Lucro por ação segundo os GAAP - diluído US$ 0,15 US$ 0,00 Mais: despesas de compensação baseada em ações 0,08 0,07 Mais: depreciação 0,03 0,02 Mais: amortização de intangíveis 0,00 0,00 Mais: perda por redução ao valor recuperável de investimentos em participações societárias 0,00 0,01 Mais: itens fiscais pontuais 0,00 0,00 Mais: efeito do imposto de renda dos ajustes não GAAP1 (0,01 ) (0,01 ) Lucro por ação ajustado - diluído US$ 0,25 US$ 0,09 Reconciliação dos resultados de acordo com os GAAP com o lucro ajustado por ADS – básico Lucro por ADS segundo os GAAP - básico US$ 2,05 US$ 0,01 Mais: despesas de compensação baseada em ações 1,11 0,89 Mais: depreciação 0,35 0,30 Mais: amortização de intangíveis 0,02 0,01 Mais: perda por redução ao valor recuperável de investimentos em participações societárias 0,00 0,12 Mais: itens fiscais discretos 0,03 0,05 Mais: efeito do imposto de renda dos ajustes não GAAP1 (0,18 ) (0,11 ) Lucro ajustado por ADS – básico US$ 3,38 US$ 1,27 Reconciliação dos resultados de acordo com os GAAP com o lucro por ADS ajustado – diluído Lucro por ADS segundo os GAAP – diluído US$ 1,96 US$ 0,01 Mais: despesas com remuneração baseada em ações 1,07 0,86 Mais: depreciação 0,34 0,28 Mais: amortização de ativos intangíveis 0,02 0,01 Mais: perdas por redução do valor de investimentos em participações societárias 0,00 0,11 Mais: itens fiscais discretos 0,03 0,05 Mais: efeito do imposto de renda dos ajustes não-GAAP1 (0,18 ) (0,10 ) Lucro ajustado por ADS – diluído US$ 3,24 US$ 1,22 1. O efeito fiscal dos ajustes não GAAP baseia-se na alíquota de imposto prevista na legislação da jurisdição fiscal em questão. Observe que a Empresa atualmente registra uma provisão para desvalorização sobre seus ativos fiscais diferidos líquidos; portanto, não há impacto líquido registrado para os efeitos fiscais diferidos.

Três meses encerrados em 31 de março de 2026 2025 Fluxo de caixa livre (não GAAP): Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais (GAAP) US$ 201.336 US$ 44.082 Menos: aquisições de ativos imobilizados (40.789 ) (56.407 ) Fluxo de caixa livre (não GAAP) US$ 160.547 US$ (12.325 )

Reconciliação das orientações sobre o lucro operacional de acordo com os GAAP com os resultados não GAAP Previsão do lucro operacional para o ano inteiro de 2026 (não auditado) Lucro operacional de acordo com os GAAP 750.000 — 850.000 Mais: ajustes para chegar ao resultado não GAAP1 700.000 — 700.000 Lucro operacional não GAAP 1.450.000 — 1.550.000 1. Os ajustes não GAAP baseiam-se nas melhores informações disponíveis no momento, relacionadas a itens não monetários semelhantes aos relatados em nossos resultados não GAAP efetivos.

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