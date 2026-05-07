Apis Partners anuncia o fechamento final do Fundo III, no valor de US$ 1,23 bilhão, o dobro do seu antecessor

A Apis Partners Group (Reino Unido) Limited (“Apis”), empresa de private equity que investe em negócios baseados em tecnologia nas áreas de infraestrutura e serviços financeiros, anunciou hoje o fechamento final do Apis Global Growth Fund III e do Apis Growth Markets Fund III (os “Fundos” ou “Fundo III”), com compromissos combinados de US$ 1,23 bilhão, excluindo coinvestimentos, mais do que o dobro de seu antecessor, o Apis Growth Fund II, que foi de US$ 563 milhões.

Os fundos fecharam 23% acima da meta. Refletindo o forte desempenho dos fundos anteriores, que já geraram mais de US$ 1 bilhão em realizações até o momento, mais de 70% dos LPs existentes renovaram e ampliaram seus compromissos em relação ao fundo anterior, representando cerca de 50% do capital total captado pelo Fundo III. O aumento significativo no tamanho do fundo possibilitou que a Apis recebesse vários novos investidores em sua base global, incluindo investidores soberanos e supranacionais, além de bancos, seguradoras, fundos de pensão, fundos de fundos e fundações.

O Fundo III aproveitará a solidez do Fundo II para investir em participações minoritárias significativas em empresas de infraestrutura e serviços financeiros lucrativas e de alto crescimento na Europa e em mercados selecionados globalmente em expansão. Como investidora ativa no setor, a Apis já aplicou cerca de US$ 400 milhões do Fundo III em sete investimentos até o momento. Entre eles estão a MoneyBox, líder no setor de gestão patrimonial digital no Reino Unido; a Coda Recharge, plataforma líder na Europa e na Ásia para bens digitais pré-pagos; e a Thunes, provedora global de infraestrutura de pagamentos digitais de ponta, com sede em Singapura, que possibilita transferências internacionais instantâneas, aceitação de pagamentos e serviços de aquisição.

Matteo Stefanel, cofundador e sócio-gerente da Apis, afirmou: “Estamos muito satisfeitos por receber tantos investidores novos e recorrentes no Fundo III. Continuamos a ver oportunidades no nosso segmento-alvo de empresas de infraestruturas financeiras e serviços tecnológicos, rentáveis e de elevado crescimento. Estamos bem encaminhados para replicar o sucesso dos fundos anteriores, aproveitando a nossa experiência neste setor e trazendo capital e conectividade às empresas do nosso portfólio, à medida que investimos nos canais da atividade económica global, as ‘canalizações’ da indústria financeira.”

Udayan Goyal, cofundador e sócio-gerente da Apis, acrescentou: “Estamos extremamente gratos aos nossos investidores pelo forte apoio à nossa estratégia focada no setor, validando a nossa convicção de que fundos especializados superam fundos generalistas. Esperamos continuar a investir nos nossos principais temas de embedded finance (finanças incorporadas), democratização das finanças e aprofundamento da economia digital por meio de modelos de negócio disruptivos, com uso intensivo de capital leve e elevado crescimento em todo o mundo, aplicando simultaneamente a nossa metodologia proprietária de impacto.”

O encerramento do Fundo III marca um período de 12 meses bastante ativo, que incluiu três investimentos e alienações, entre as quais se destacam a venda da iKhokha e da Baobab para o Nedbank e a Beltone Capital, respectivamente. A Apis foi a empresa europeia de private equity mais bem classificada no ranking de desempenho de capital de crescimento de 2025 da HEC Dow-Jones, ficando em segundo lugar no ranking global, o que ressalta seu desempenho consistentemente superior na geração de retornos sólidos para os investidores.

Nota aos editores

Com sede em Londres, a Apis Partners (“A Empresa”) é uma empresa de private equity que investe em infraestrutura e serviços financeiros habilitados por tecnologia na Europa e em mercados emergentes, com US$ 2,3 bilhões em ativos sob gestão. A empresa investe em modelos de negócios lucrativos e comprovados, estabelecendo parcerias com equipes de gestão para apoiar o crescimento e a criação de valor a longo prazo.

Há mais de uma década, a empresa investe em empresas dos setores de pagamentos, seguros e empréstimos, que são os canais pelos quais a economia global flui. Essas empresas estão inseridas em estruturas regulatórias e operacionais, sendo atraentes para compradores estratégicos em todas as partes do mundo.

Com mais de 40 profissionais distribuídos por três escritórios em Londres, Dubai e Singapura, o investimento responsável está enraizado em nossa forma de operar, com as considerações ESG e de impacto totalmente integradas em todo o nosso processo de investimento

A Apis foi a empresa com a classificação mais alta entre as firmas focadas no setor financeiro e a 2.ª no ranking global do HEC Paris-Dow Jones Growth Equity Investor de 2025, um ranking global para investidores em ações de crescimento.

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