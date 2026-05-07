Vultr, SUSE e Supermicro lançam arquitetura unificada da nuvem à edge para escalabilidade global de IA

Vultr, a maior empresa privada de infraestrutura em nuvem do mundo, em colaboração com a SUSE e a Supermicro, anuncia hoje uma estrutura arquitetônica estratégica projetada para resolver as complexidades de implantação e operação de cargas de trabalho de IA em ambientes distribuídos.

À medida que a IA se aproxima do ponto de criação de dados — desde as linhas de produção até as lojas de varejo — as organizações enfrentam desafios significativos em latência, custo e consistência operacional. Esta iniciativa conjunta fornece um pipeline contínuo da nuvem à edge que integra hardware de alto desempenho, infraestrutura de nuvem localizada e gerenciamento unificado de Kubernetes.

A parceria aborda a realidade de que enviar todos os dados de volta para uma nuvem central não é mais viável para IA em tempo real. A solução divide a infraestrutura em três camadas críticas:

Cloud e Near-Edge - As empresas podem implantar clusters regionais de IA baseados em Kubernetes mais próximos de seus usuários, aproveitando as 33 regiões globais de data centers em nuvem da Vultr. Usando a API de Cluster (CAPI), as equipes podem replicar e dimensionar ambientes programaticamente, utilizando GPUs NVIDIA de alto desempenho para inferência quando a capacidade da near-edg for excedida.

As empresas podem implantar clusters regionais de IA baseados em Kubernetes mais próximos de seus usuários, aproveitando as 33 regiões globais de data centers em nuvem da Vultr. Usando a API de Cluster (CAPI), as equipes podem replicar e dimensionar ambientes programaticamente, utilizando GPUs NVIDIA de alto desempenho para inferência quando a capacidade da near-edg for excedida. Metro Edge - Projetado para diversos ambientes de edge com latência ultrabaixa e baixos requisitos de energia, o amplo portfólio de servidores e dispositivos de edge com capacidade para CPU e GPU da Supermicro permite uma solução de hardware e software quase personalizada. Aproveitando a forte parceria da Supermicro com a SUSE, esses sistemas foram validados com o SUSE Linux Enterprise Server e o SUSE Kubernetes Engine (RKE2 e K3s) para implantar e orquestrar agentes distribuídos e inferência na Vultr. Esses sistemas lidam com cargas de trabalho em tempo real, como visão computacional e processamento de dados de sensores, diretamente na origem.

Projetado para diversos ambientes de edge com latência ultrabaixa e baixos requisitos de energia, o amplo portfólio de servidores e dispositivos de edge com capacidade para CPU e GPU da Supermicro permite uma solução de hardware e software quase personalizada. Aproveitando a forte parceria da Supermicro com a SUSE, esses sistemas foram validados com o SUSE Linux Enterprise Server e o SUSE Kubernetes Engine (RKE2 e K3s) para implantar e orquestrar agentes distribuídos e inferência na Vultr. Esses sistemas lidam com cargas de trabalho em tempo real, como visão computacional e processamento de dados de sensores, diretamente na origem. Camada de Controle - Para gerenciar milhares de sites sem intervenção manual, o SUSE Edge (com SUSE Rancher Prime e Fleet) permite fluxos de trabalho orientados a GitOps em ambientes de nuvem e edge distribuídos. Quando combinado com o SUSE AI, garante que toda a pilha de software, incluindo políticas de segurança, atualizações de modelos e configurações, permaneça consistente desde o data center principal até os dispositivos de edge. Para cenários que se estendem a sistemas industriais, o SUSE Industrial Edge se baseia nesse modelo para oferecer suporte a implantações privadas e locais com integração mais profunda em ambientes operacionais.

"À medida que a IA avança para sua próxima fase, o próximo desafio é a soberania dos dados e a proximidade geográfica", disse Kevin Cochrane, diretor de Marketing da Vultr. "Ao combinar nosso alcance global com a aceleração regional por GPU, estamos ajudando as empresas a estender suas principais regiões de nuvem diretamente para edge. Essa parceria garante que, independentemente de onde os dados sejam criados, a infraestrutura soberana para processá-los já esteja lá e pronta para escalar."

Rhys Oxenham, vice-presidente e gerente-geral de IA da SUSE, acrescentou: “Operar em escala é o maior obstáculo no ecossistema de edge computing. Aproveitando o modelo de infraestrutura híbrida, componível e distribuída da SUSE, sobrepomos a IA da SUSE ao SUSE Edge para fornecer a automação necessária para implementar modelos, atualizações e políticas de segurança em toda a arquitetura. Juntamente com nossos parceiros, estamos tornando um sistema de IA verdadeiramente distribuído e gerenciável uma realidade para empresas modernas.”

Keith Basil, vice-presidente e gerente-geral de Edge da SUSE, acrescentou: “À medida que as empresas aproximam a inteligência de onde os dados são criados, o edge computing se torna mais do que infraestrutura. Ele se torna um sistema operacional. Com o SUSE Edge fornecendo uma base consistente em ambientes de nuvem e distribuídos, e o SUSE Industrial Edge estendendo esse modelo para implantações locais com a infraestrutura da Vultr e as plataformas desenvolvidas especificamente pela Supermicro, as organizações podem passar da análise à ação em tempo real.”

"A computação de edge é um ambiente exigente que requer hardware projetado para resiliência em tempo real e eficiência térmica. Nossos sistemas são construídos para lidar com cargas de trabalho intensivas de inferência de IA em locais onde data centers tradicionais não são viáveis. Trabalhando com a Vultr e a SUSE, estamos oferecendo uma solução que preenche a lacuna entre o hardware de edge e uma experiência de nuvem perfeita", disse Vik Malyala, presidente e diretor-geral da EMEA, vice-presidente sênior de Tecnologia e IA da Supermicro.

Essa parceria será um ponto central para as próximas discussões do setor, onde as empresas demonstrarão como a convergência do Kubernetes e do hardware de edge especializado está tornando as implantações de IA em larga escala viáveis ??pela primeira vez.

Sobre a Vultr Cloud Alliance

A Vultr Cloud Alliance é um ecossistema crescente de provedores de IaaS, PaaS e SaaS de ponta, projetado para oferecer aos clientes a capacidade de compor operações de nuvem de nível empresarial sem o custo, a complexidade e a dependência de fornecedores associados às plataformas de hiperescala.

Ao firmar parcerias com líderes de código aberto, como a SUSE, a Vultr reforça sua missão de tornar a infraestrutura de nuvem de alto desempenho fácil de usar, acessível e disponível globalmente para empresas e inovadores em IA.

Para saber mais sobre a Vultr e suas parcerias de código aberto, acesse https://www.vultr.com/cloudalliance ou entre em contato com a equipe de vendas para começar.

Sobre a Vultr

A Vultr tem a missão de tornar a infraestrutura de nuvem de alto desempenho fácil de usar, acessível e disponível localmente para empresas e inovadores em IA em todo o mundo. A Vultr é a empresa de confiança de centenas de milhares de clientes ativos em 185 países por suas soluções flexíveis, escaláveis ??e globais de Computação em Nuvem, GPU em Nuvem, Bare Metal e Armazenamento em Nuvem. Em dezembro de 2024, a Vultr anunciou um aporte de capital próprio que a avaliou em US$ 3,5 bilhões. Fundada por David Aninowsky e autofinanciada por mais de uma década, a Vultr cresceu e se tornou a maior empresa privada de infraestrutura em nuvem do mundo. Saiba mais em: www.vultr.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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