A Geração Z é mais generosa do que você imagina: GoFundMe e GivingTuesday revelam nova pesquisa sobre como a Geração Z está moldando o futuro das doações online

A GoFundMe e a GivingTuesday Data Commons anunciaram hoje uma nova pesquisa que destaca uma mudança crucial – e uma oportunidade – para organizações sem fins lucrativos: a Geração Z já participa de ações filantrópicas em taxas mais altas do que outros adultos, com uma forte tendência a doar, enraizada em relacionamentos pessoais e conexões sociais. Eles apoiam causas compartilhando, doando, defendendo e arrecadando fundos em comunidades, muitas vezes em formatos digitais visíveis que inspiram seus pares a também doar.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260506670507/pt/

GoFundMe and GivingTuesday's new Gen Z research report

Os resultados mostram que esses comportamentos não representam um afastamento do apoio a organizações sem fins lucrativos, mas sim um ponto de partida, com doações impulsionadas por redes e plataformas de arrecadação de fundos comunitárias, como a GoFundMe, atuando como vias de acesso que ajudam a converter a participação em apoio filantrópico contínuo. A nova pesquisa desafia a narrativa comum de que a Geração Z se importa muito, mas doa pouco para organizações sem fins lucrativos.

Entre as principais conclusões do relatório:

A Geração Z doa de mais maneiras e com mais frequência do que outros adultos. Mais de 70% da Geração Z relatou ter feito algum tipo de doação na última semana, em comparação com 65% de outros adultos. Eles também foram mais propensos a doar dinheiro, apesar de terem maior probabilidade de ter renda mais baixa, serem estudantes ou estarem desempregados, dada a sua fase de vida.

Mais de 70% da Geração Z relatou ter feito algum tipo de doação na última semana, em comparação com 65% de outros adultos. Eles também foram mais propensos a doar dinheiro, apesar de terem maior probabilidade de ter renda mais baixa, serem estudantes ou estarem desempregados, dada a sua fase de vida. A doação dessa geração é distintamente pessoal e relacional. A Geração Z está muito à frente de outros adultos em termos de defesa de causas, doações diretas a indivíduos, doações informais e trabalho voluntário. Eles doam onde a necessidade parece pessoal, imediata e humana.

A Geração Z está muito à frente de outros adultos em termos de defesa de causas, doações diretas a indivíduos, doações informais e trabalho voluntário. Eles doam onde a necessidade parece pessoal, imediata e humana. Sua confiança é cada vez mais construída por meio de redes imediatas. Quase 60% dos apoiadores da Geração Z dizem que a família ou outras pessoas influenciam suas decisões de doação, em comparação com quase 45% de outros adultos. A arrecadação de fundos comunitária está em uma posição única para atender a esse momento, servindo como um ponto de entrada natural para a doação e um caminho fundamental para o apoio a organizações sem fins lucrativos.

Quase 60% dos apoiadores da Geração Z dizem que a família ou outras pessoas influenciam suas decisões de doação, em comparação com quase 45% de outros adultos. A arrecadação de fundos comunitária está em uma posição única para atender a esse momento, servindo como um ponto de entrada natural para a doação e um caminho fundamental para o apoio a organizações sem fins lucrativos. Compartilhar é um multiplicador de força para a generosidade. A Geração Z é mais propensa do que outros adultos a apoiar e defender publicamente grupos comunitários, organizações sem fins lucrativos e iniciativas independentes. Ao tornar seu apoio visível, eles não apenas inspiram outros a ver, participar e amplificar essa doação, mas também ajudam a aumentar os fundos arrecadados.

A Geração Z é mais propensa do que outros adultos a apoiar e defender publicamente grupos comunitários, organizações sem fins lucrativos e iniciativas independentes. Ao tornar seu apoio visível, eles não apenas inspiram outros a ver, participar e amplificar essa doação, mas também ajudam a aumentar os fundos arrecadados. Plataformas de arrecadação de fundos impulsionadas pela comunidade são portas de entrada para a doação a organizações sem fins lucrativos. Usuários da Geração Z de plataformas de arrecadação de fundos online, como a GoFundMe, são mais propensos a doar para organizações sem fins lucrativos registradas do que seus pares que não usam essas plataformas. Para essa geração, a arrecadação de fundos comunitária e a doação impulsionada por pares são frequentemente o primeiro passo para uma participação filantrópica mais ampla. Em vez de desviar o apoio das organizações sem fins lucrativos, plataformas como a GoFundMe parecem expandir a participação em doações beneficentes em geral.

“A Geração Z está nos mostrando que a generosidade não começa apenas com a capacidade financeira”, disse Tim Cadogan, CEO da GoFundMe. “Ela começa com participação, confiança, relacionamentos e a disposição de tornar o apoio visível. Essas descobertas reforçam a ideia de que a Geração Z não é um segmento de doadores do futuro. Eles já estão remodelando a forma como doamos hoje: socialmente, publicamente e online. Isso cria um claro chamado à ação para as organizações sem fins lucrativos: criem soluções que se adaptem às formas como a Geração Z já se engaja, facilitando o compartilhamento de causas, a mobilização de comunidades, a arrecadação de fundos e as doações em espaços digitais. As organizações sem fins lucrativos que adotarem esses comportamentos agora serão as que transformarão a participação da Geração Z em apoio e crescimento a longo prazo.”

“O que esta pesquisa revela é que a doação está cada vez mais baseada na comunidade, e a Geração Z entende isso instintivamente. Eles doam de maneiras visíveis, relacionais e multidimensionais”, disse Asha Curran, CEO da GivingTuesday. “Eles não são ‘futuros’ doadores ou líderes – eles estão contribuindo e moldando a cultura da generosidade agora mesmo. Nosso trabalho é encontrá-los onde estão e construir as estruturas e o apoio que honrem o que eles já estão fazendo, porque é assim que um movimento de generosidade cresce.”

Juntas, as descobertas retratam uma geração que já exerce uma influência desproporcional sobre como a doação se dissemina, se expande e se multiplica ao longo do tempo.

A análise é baseada nas pesquisas GivingPulse da GivingTuesday, um estudo de acompanhamento semanal conduzido pela GivingTuesday Data Commons, com insights e implicações desenvolvidos em colaboração com a GoFundMe. O relatório examina os comportamentos de doação entre adultos de 18 a 29 anos em comparação com adultos de 30 a 85 anos, com base em dados coletados entre 1º de janeiro de 2025 e 11 de janeiro de 2026, de uma amostra total de 10.411 respondentes nos EUA.

Você pode ler o relatório completo aqui.

Sobre a pesquisa

As conclusões deste relatório baseiam-se nas pesquisas GivingPulse da GivingTuesday, uma pesquisa transversal semanal conduzida pela GivingTuesday Data Commons. A cada semana, aproximadamente 100 adultos americanos com idades entre 18 e 85 anos são selecionados de um painel online pré-recrutado pela Ipsos, com cotas alinhadas aos parâmetros do Censo dos EUA para idade, gênero e localização geográfica. A pesquisa abrange uma ampla gama de comportamentos de doação, incluindo doações monetárias, doações de itens, trabalho voluntário e defesa de causas, direcionados a organizações sem fins lucrativos registradas, grupos comunitários e indivíduos, bem como atitudes em relação à generosidade, organizações sem fins lucrativos e vida cívica. Os participantes relatam seus comportamentos de doação na última semana e no último mês, com todos os dados autodeclarados. Os resultados são analisados ??tanto de forma agregada ao longo das semanas quanto como médias móveis de quatro semanas para acompanhar as tendências ao longo do tempo. Para esta análise, os entrevistados com idades entre 18 e 29 anos foram comparados com os entrevistados com idades entre 30 e 85 anos usando dados coletados entre 1º de janeiro de 2025 e 11 de janeiro de 2026, representando uma amostra total de 10.411 entrevistados. Detalhes metodológicos adicionais estão disponíveis aqui.

Sobre a GoFundMe

A GoFundMe é uma plataforma de arrecadação de fundos impulsionada pela comunidade e dedicada a ajudar as pessoas a se ajudarem mutuamente. A GoFundMe combina a narrativa e a captação de recursos para simplificar o compartilhamento de histórias, a interação com apoiadores e o cumprimento de seus objetivos de arrecadação de fundos por pessoas e organizações sem fins lucrativos. A GoFundMe capacita pessoas e organizações a fazerem diferença significativa para as causas e comunidades que mais importam para eles. A GoFundMe já viabilizou mais de $40 bilhões em ajuda para comunidades do mundo inteiro.

Sobre GivingTuesday

GivingTuesday é um movimento que liberta o poder da generosidade radical em todo o mundo. Criado em 2012 no 92nd Street Y de Nova York e incubado em seu Centro Belfer para Inovação e Impacto Social, a GivingTuesday surgiu como uma simples ideia de um dia para incentivar as pessoas a fazerem o bem. O movimento se transformou em um movimento global que inspira centenas de milhões de pessoas a doar, colaborar e celebrar a generosidade durante todo o ano. A GivingTuesday ganha vida por meio de uma rede distribuída de líderes empreendedores que lideram movimentos nacionais em mais de 110 países ao redor do mundo. Parte integrante do movimento global de generosidade é a organização GivingTuesday, que oferece suporte e recursos aos líderes da GivingTuesday e promove a conexão e a colaboração em toda a rede. Para saber mais sobre a GivingTuesday, acesse: www.givingtuesday.org.

Sobre GivingTuesday Data Commons

GivingTuesday Data Commons é uma rede global que possibilita a colaboração de dados em todo o setor social. O Data Commons reúne grupos de trabalho especializados, realiza pesquisas colaborativas sobre comportamentos relacionados a doações, revela tendências em generosidade e doações e compartilha as descobertas com sua comunidade global. Com mais de 180 parceiros de dados e 2.500 colaboradores, o Data Commons é a maior colaboração de dados filantrópicos já criada.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260506670507/pt/

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