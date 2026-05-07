NIQ lança plataforma baseada em IA para ajudar marcas a testar decisões de preços antes de lançá-las no mercado

Enquanto os fabricantes enfrentam uma pressão cada vez maior para proteger suas margens, justificar seus gastos comerciais e responder com mais agilidade às mudanças na demanda dos consumidores, a NIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência de consumo, anuncia o lançamento comercial do Price & Promo Optimizer. Trata-se de uma plataforma de Gestão de Crescimento de Receitas (RGM) de última geração, habilitada por IA, criada para mudar a forma como as decisões de preços e promoções são tomadas.

Atualmente, muitas decisões de preços e promoções ainda são tomadas por meio de ferramentas desconectadas, fluxos de trabalho manuais e equipes isoladas, o que retarda a execução, aumenta o risco e limita a capacidade de validar estratégias antes que cheguem ao mercado. O Price & Promo Optimizer substitui essa abordagem fragmentada por uma plataforma unificada, que reúne preços, promoções e estratégias comerciais em um único fluxo de trabalho.

Com base em dados confiáveis de medição de nível de loja da NIQ e em modelos analíticos avançados, o Price & Promo Optimizer possibilita que gerentes de categoria, líderes de RGM, equipes de marketing e comerciais simulem cenários, quantifiquem trade?offs e compreendam o impacto de suas decisões sobre volume, receita, margem e desempenho da categoria antes de iniciarem negociações com varejistas ou entrarem no mercado.

“As decisões de preços e promoções tornaram-se um dos principais motores de crescimento para os fabricantes, mas ainda assim muitas equipas são forçadas a tomar essas decisões com dados fragmentados e ferramentas desatualizadas”, afirmou Martin Hernandez, vice-presidente sênior da NIQ. “Com o Price & Promo Optimizer, a NIQ está a ajudar as marcas a passarem de uma tomada de decisão reativa para um planeamento proativo baseado em cenários. Ao reunir elasticidade de preço, eficácia promocional e otimização de investimento comercial numa única plataforma com recurso a IA, permitimos que as equipas avancem mais rapidamente, protejam as margens e abordem as conversas com os retalhistas com maior confiança.”

Em um cenário no qual as decisões devem ser tomadas com cada vez mais rapidez, exatidão e precisão, o Price & Promo Optimizer possibilita a transição de uma análise retrospectiva para uma tomada de decisão prospectiva. Com ele, as equipes podem testar hipóteses, avaliar vários cenários e identificar as estratégias mais eficazes antes de alocar recursos no mercado.

O lançamento do Price & Promo Optimizer representa mais um marco importante na estratégia da NIQ de desenvolver sistemas de apoio à decisão baseados em IA, para ajudar os clientes a passarem mais rapidamente da análise à ação. Ele também se insere no trabalho mais amplo da NIQ para compreender como a IA está transformando o comércio e a tomada de decisões no cenário de consumo.

Com mais de 23 mil clientes em mais de 90 países, 22,2 milhões de lojas, 220 milhões de categorias de produtos e programas de colaboração com mais de 50 varejistas em todo o mundo, a NIQ continua expandindo seu ecossistema de dados, análises e soluções baseadas em IA, ajudando os fabricantes a lidarem com a complexidade e a explorarem novas oportunidades de crescimento.

O Price & Promo Optimizer já está disponível comercialmente para fabricantes em todas as partes do mundo.

Para obter informações adicionais, visite NIQ.com.

Perguntas frequentes

P: O que é o Price & Promo Optimizer?

R: O Price & Promo Optimizer (PPO) é a plataforma de gestão de crescimento de receita (RGM) de última geração da NIQ. Trata-se de uma solução unificada habilitada por IA que consolida os fluxos de trabalho de precificação e promoção em uma única interface intuitiva. Ela é alimentada pelos dados confiáveis da NIQ em nível de loja e por modelos analíticos comprovados. O PPO permite que os fabricantes simulem cenários de preços, otimizem os termos comerciais, executem análises de promoções e planejem estratégias anuais, tudo em uma única plataforma.

P: Que problema ele resolve para os fabricantes?

R: Os fabricantes enfrentam dificuldades com conjuntos de ferramentas fragmentados: análise de preços em um sistema, planejamento de promoções em outro e simulação de cenários, muitas vezes feita manualmente em planilhas. Essa fragmentação atrasa a tomada de decisões, aumenta o risco de execução e limita a capacidade de validar estratégias antes que cheguem ao mercado. O PPO foi desenvolvido especificamente para resolver esse problema, substituindo ferramentas desconectadas por uma plataforma unificada habilitada por IA, criada para RGM e equipes multifuncionais.

P: O que significa "habilitado por IA" no contexto do PPO?

R: O PPO utiliza inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina de duas maneiras. Primeiro, ele automatiza tarefas demoradas de preparação e análise de dados, que antes exigiam um esforço manual significativo. Em segundo lugar, permite a simulação de cenários, possibilitando que as equipes modelem o impacto de mudanças de preços e promoções antes de implementá-las no mercado. Isso inclui modelagem de elasticidade, análise de limites, simulação da profundidade de promoções e otimização de portfólio, tudo com base em dados detalhados e reais de compras da NIQ, em nível de loja, e não em estimativas agregadas.

P: Para quem esta solução foi projetada?

R: O PPO foi projetado para equipes de fabricantes envolvidas em estratégias de preços e promoções, incluindo gerentes de contas de RGM, gerentes de marca e marketing, equipes de vendas e líderes sênior. Ela foi desenvolvida especificamente para uso multifuncional e não exige conhecimento técnico aprofundado. As equipes de RGM o utilizam para estratégia e simulação, as de vendas, para criar planos prontos para o varejista, as de marca e marketing, para entender o impacto no valor da marca e na participação de mercado, e as de finanças, para modelar os efeitos de custos e cenários de margem.

P: Quais resultados os fabricantes podem esperar?

R: O PPO foi projetado para reduzir o tempo e o esforço necessários para a tomada de decisões sobre preços e promoções, permitindo que as equipes ajam com mais rapidez e confiança. Entre os benefícios esperados, estão: a redução do tempo gasto na preparação de dados e na análise manual; a tomada de decisões mais consistente entre RGM, marketing, vendas e finanças; a preparação mais rápida para negociações com varejistas; e a capacidade de validar estratégias por meio de simulações antes de implementá-las no mercado.

P: Como o PPO se conecta à plataforma de dados mais ampla da NIQ?

R: O PPO está integrado à plataforma Discover da NIQ, utilizando os mesmos dados de loja que os clientes já utilizam. A abrangência global de dados da NIQ — que cobre cerca de 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos do consumidor — fornece a base analítica que sustenta os modelos do PPO, garantindo que cada recomendação seja fundamentada em dados reais e abrangentes de compras.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ abrange cerca de 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights impulsionados por IA, a NIQ oferece The Full View™, ajudando marcas e varejistas a entenderem o que os consumidores compram, por que compram e quais são os próximos passos a serem tomados. Para informações adicionais, acesse www.niq.com.

Declaração prospectiva

Este comunicado à imprensa sobre o lançamento comercial do NIQ Price and Promo Optimizer pode conter declarações prospectivas sobre comportamentos de consumo, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Tais declarações refletem as expectativas e projeções atuais da empresa, com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como “irá”, “espera”, “antecipa”, “projeta”, “acredita”, “prevê”, “planeja” e expressões semelhantes visam identificar tais declarações. Elas não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas análises em dados confiáveis e metodologias sólidas, não assumimos a obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto quando exigido por lei.

NIQ-GENERAL

© 2026 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260506601641/pt/

Assessoria de mídia:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

NIQ:media.relations@niq.com