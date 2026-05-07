Elanco cresce 15% no 1º trimestre de 2026 e eleva projeções

A Elanco Saúde Animal (NYSE: ELAN) anunciou seus resultados do primeiro trimestre de 2026, destacando aceleração consistente, com receita de US$ 1,37 bilhão, alta de 15% na comparação anual, ou 10% em crescimento orgânico em moeda constante. O EBITDA ajustado foi de US$ 334 milhões, com margem de 24,5%, e o lucro líquido ajustado alcançou US$ 204 milhões.

O desempenho reflete o avanço do modelo de negócios sustentado por inovação e pelo desenvolvimento de novos produtos, além da forte demanda global por soluções em saúde animal, com crescimento em todas as principais espécies e segmentos de atuação.

“Os resultados do primeiro trimestre reforçam o momento positivo da nossa estratégia, apoiada em um portfólio próprio e competitivo”, afirma Jeff Simmons, presidente e CEO da companhia. “Seguimos ampliando nossa presença global e criando oportunidades de crescimento em um setor resiliente”, acrescenta.

Inovação impulsiona crescimento em pets e produção animal

O segmento de Pet Health gerou receita de US$ 710 milhões, aumento de 12%, impulsionado por novos produtos e expansão no varejo. O principal destaque foi o Zenrelia™, que atingiu o status de blockbuster nos últimos quatro trimestres, com mais de 2 milhões de cães tratados no mundo todo.

O produto já está presente em mais de 50% das clínicas nos Estados Unidos e ampliou participação no mercado de inibidores de JAK, classe de medicamentos que atua no controle de processos inflamatórios, como dermatites em cães. No Brasil, também supera 50% de participação. Em outros mercados relevantes, já alcança mais de 35% no Japão e varia entre 15% e acima de 30% em países europeus estratégicos.

Já o segmento de animais de produção registrou receita de US$ 642 milhões, alta de 18%, com destaque para aves e ruminantes. No Brasil, a companhia celebra os 10 anos do Zimprova™, solução à base de narasina voltada à eficiência produtiva na pecuária de corte, com uso aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a redução das emissões de metano.

A companhia também avançou em sua agenda de inovação, com meta atualizada de US$ 1,2 bilhão em receita proveniente de novos produtos.

“No Brasil, acompanhamos de perto esse crescimento, especialmente no segmento de pets, com um portfólio robusto e alinhado à crescente demanda por saúde e bem-estar animal”, destaca Paul Riga, diretor-geral da afiliada brasileira.

“A trajetória do Zenrelia™ no país, somada aos lançamentos recentes como Elura™ e Varenzin™, reforça o potencial do nosso portfólio e o papel da inovação no mercado veterinário”, completa.

Em linha com essa estratégia, a companhia também avança no país com Credeli™, reforçando sua atuação no segmento de parasiticidas e a ambição de ampliar sua relevância em um mercado cada vez mais orientado à prevenção e ao cuidado contínuo com os pets.

Disciplina operacional e projeções para 2026

A companhia manteve disciplina operacional ao longo do trimestre, com controle de despesas e foco em eficiência, e encerrou o período com alavancagem líquida de 3,5 vezes o EBITDA ajustado, com expectativa de redução ao longo do ano.

“Esse resultado nos dá confiança para revisar nossas projeções anuais para cima, mantendo uma abordagem equilibrada diante do cenário macroeconômico”, acentua Bob VanHimbergen, vice-presidente executivo e CFO da Elanco.

Com base no desempenho do trimestre, a companhia revisou suas projeções para o ano:

- Receita entre US$ 5,01 bilhões e US$ 5,08 bilhões

- EBITDA ajustado entre US$ 975 milhões e US$ 1,005 bilhão

- Lucro por ação ajustado entre US$ 1,03 e US$ 1,09

- Crescimento orgânico estimado entre 5% e 7%

A empresa também projeta melhora na alavancagem, com meta entre 3,0 e 3,2 vezes o EBITDA ajustado até o fim de 2026. Para o segundo trimestre, a expectativa é de receita entre US$ 1,3 bilhão e US$ 1,325 bilhão.

A Elanco mantém sua estratégia baseada em inovação, expansão global e eficiência operacional como pilares de crescimento sustentável, com avanço de iniciativas como o programa Elanco Ascend, voltado à expansão de margens e geração de valor no longo prazo.

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