Formação médica avança com IA e ciência de dados
Pesquisa mostra que 78% dos médicos brasileiros já utilizam IA na rotina; para preparar os profissionais dessa nova era, a Afya oferece dupla graduação em Medicina e Ciência de Dados e está com inscrições abertas para o vestibular 2026.2
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A inteligência artificial já faz parte do dia a dia de 78% dos médicos brasileiros, segundo pesquisa recente da Afya, ecossistema de educação e soluções para prática médica, com a healthtech Conexa. O dado aponta uma transformação profunda na prática médica e levanta uma questão importante para a formação: como preparar os futuros médicos para um cenário cada vez mais orientado por dados e tecnologias digitais?
Segundo Eduardo Moura, médico e diretor do Research and Innovation Center da Afya, a resposta passa necessariamente pela educação. “A tecnologia já está incorporada à rotina médica, mas o uso qualificado ainda depende de formação. Entender como funcionam os sistemas de IA é fundamental para garantir segurança e qualidade no cuidado ao paciente”, afirma.
Diante desse cenário, a Afya oferece aos estudantes de Medicina a possibilidade de cursar, simultaneamente e sem custo adicional, uma segunda graduação em Ciência de Dados e Saúde Digital. Com duração de até dois anos, o curso tecnólogo inclui disciplinas como Big Data, Analytics e Inteligência Artificial, capacitando os alunos para interpretar grandes volumes de dados clínicos, apoiar decisões diagnósticas e otimizar processos na área da saúde.
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Adam Fernandes Camacho de Almeida, estudante de Medicina da Afya Unigranrio em Duque de Caxias (RJ), já percebe esse movimento na própria trajetória. “A saúde digital amplia nossa visão sobre a medicina e prepara o estudante para atuar em um sistema cada vez mais conectado e orientado por dados”, diz.
Segundo Luiz Cláudio Pereira, diretor acadêmico de Graduação da Afya, a proposta reflete uma transformação inevitável na formação médica. “A medicina já mudou. O aluno que entra hoje na faculdade vai atuar num ambiente em que dados e tecnologia fazem parte do diagnóstico e do tratamento. Nossa proposta de formação existe para que ele chegue a esse ambiente preparado, não apenas adaptado”, avalia.
Vestibular 2026.2
A Afya está com inscrições abertas até o dia 13 de maio para o vestibular unificado de Medicina, com ingresso no segundo semestre de 2026. A prova será aplicada em 17 de maio.
Com uma única inscrição, os candidatos podem concorrer a vagas em até três unidades de ensino diferentes, distribuídas pelo país. Caso não sejam aprovados na primeira opção, a mesma nota é automaticamente considerada para as demais escolhas.
Ao todo, são vagas em 31 unidades da Afya, presentes em 14 estados brasileiros: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. O modelo unificado busca tornar o processo seletivo mais ágil, ampliar as oportunidades de acesso e oferecer mais flexibilidade na escolha das localidades.
Além do vestibular unificado, os interessados podem optar por outras formas de ingresso, como nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e transferência externa. Todas as faculdades seguem uma matriz curricular padronizada, que combina diferentes propostas internacionais para oferecer a melhor vivência teórica e prática para os mais de 20 mil alunos de Medicina da instituição.
Serviço:
Vestibular de Medicina Afya 2026
Inscrições: até dia 13 de maio, diretamente no site oficial da Afya
Provas: dia 17 de maio, online
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Valor de inscrição: R$ 200
Website: https://facamedicina.afya.com.br/