Aircall adquire Vogent para impulsionar seu Agente de Voz com IA integrado nativamente em telefones empresariais

Aircall, a plataforma de comunicação com o cliente orientada por IA e utilizada por mais de 22.000 empresas ao redor do mundo, anunciou hoje a aquisição da Vogent, empresa especializada em agentes de voz com IA. A aquisição adiciona um novo nível de tecnologia de IA para voz à plataforma da Aircall, o que reforça a tecnologia por trás do Agente de Voz com IA da Aircall e o eleva de excelente ao melhor da categoria.

Embora os canais de comunicação baseados em chat ou e-mail com agentes de IA tenham explodido em popularidade, a voz é uma disciplina à parte, com demandas únicas quanto à sincronização, gerenciamento de interrupções, fluxos de chamadas e confiabilidade de produção. O canal de voz também gera as maiores expectativas dos clientes, aumentando ainda mais o escrutínio em torno da prontidão da tecnologia. Para muitas empresas que implementaram agentes de voz com IA, a experiência não correspondeu às expectativas.

Com a Vogent, a Aircall aprimora seus agentes de voz com IA com um conjunto mais completo de tecnologias de IA especializadas, incluindo modelos de fala avançados, alternância de turnos mais confiável e maior precisão no comportamento dos modelos de IA em chamadas telefônicas ao vivo. Integrado à plataforma intuitiva da Aircall, empresas em crescimento em todo o mundo podem implementar agentes de voz sem qualquer conhecimento técnico especializado, tendo acesso aos melhores agentes de voz da categoria, que geram resultados confiáveis: automação mais eficiente em chamadas repetitivas, melhor qualificação de clientes em oportunidades de entrada, contenção mais eficaz antes da escalada e, quando necessário, uma perfeita experiência de transferência para suas equipes.

A equipe da Vogent, com sede em São Francisco, se une a uma empresa que vem acelerando sua presença nos EUA, em importantes polos tecnológicos como San Francisco, Seattle e Nova York. Com fortes raízes europeias, a Aircall AI está comprometida a prover serviços de comunicação com o cliente orientados por IA de alta qualidade para empresas a nível mundial.

"A Aircall sempre teve como foco ajudar as equipes a terem melhores conversas com os clientes. Nosso Agente de Voz com IA ajuda as empresas a automatizar interações de alto volume na plataforma de comunicação em que confiam para voz. Com a Vogent, damos o próximo passo: aprofundando a estrutura de IA por trás desta experiência com mais tecnologia e experiência em detecção de atividade de voz, roteamento de fluxos de conversa, modelos de voz personalizados e refinamento contínuo. É aí que a IA de voz se torna verdadeiramente valiosa; não quando é adicionada como um recurso por uma plataforma de CX genérica, mas quando é desenvolvida por uma empresa que entende a voz em sua essência." — Scott Chancellor, Diretor Executivo da Aircall

"Na Vogent, temos um foco: criar a plataforma de IA de voz mais avançada do mercado. Isto significa modelos personalizados em todo o processo, desde as próprias vozes até a detecção de mudanças de turno, o tratamento de interrupções e o gerenciamento de latência, pois são estes os fatores que diferenciam uma demonstração de algo em que você pode confiar em uma chamada real com um cliente. Este foco já viabilizou milhões de ligações para empresas de diversos setores." — Vignesh Varadarajan, Diretor de Tecnologia da Vogent

“Quando começamos a conversar com a Aircall, a sinergia foi evidente. Eles já haviam construído um robusto Agente de Voz com IA sobre uma plataforma confiável, utilizada por 22.000 empresas, e trazer nossa tecnologia e nossos clientes a esta plataforma significa que o fluxo de trabalho que passamos anos aperfeiçoando agora pode chegar a empresas em uma escala que não conseguiríamos alcançar sozinhos." — Jagath Vytheeswaran, Diretor Executivo da Vogent

Sobre a Aircall

A Aircall é uma plataforma de comunicação com o cliente orientada por IA para equipes de vendas e suporte. A plataforma ajuda mais de 22.000 empresas a gerenciar conversas por voz, SMS e WhatsApp de modo colaborativo, lidar com alto volume de interações de entrada de forma autônoma mediante um Agente de Voz com IA, automatizar fluxos de trabalho após a chamada e conectar cada interação às ferramentas que já utilizam, por meio de mais de 250 integrações nativas. Fundada em Paris, a Aircall presta serviços a equipes de atendimento ao cliente ao redor do mundo.

Sobre a Vogent

A Vogent é uma empresa de agentes de voz com IA com foco em níveis essenciais que permitem o funcionamento de conversas telefônicas automatizadas em produção. Sua plataforma foi desenvolvida para ajudar empresas a criar, testar, implantar, manter e refinar agentes de voz com IA, que ofereçam um fluxo de conversa mais natural, maior personalização e um desempenho operacional superior.

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Coltin Kinsey

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