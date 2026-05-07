Laserfiche reconhecida como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Gestão de Documentos

Laserfiche, principal provedora de SaaS para gestão inteligente de conteúdo, foi posicionada como líder no Magic Quadrant de 2026 para Gestão de Documentos. A Laserfiche acredita que este reconhecimento ressalta o compromisso da empresa em capacitar as organizações a transformar complexos processos comerciais operacionais através da gestão de conteúdo baseada em IA.

"É incrível ver a Laserfiche sendo reconhecida na mesma semana de nossa conferência anual Empower, onde anunciamos nossos mais recentes recursos de IA agêntica", disse Thomas Phelps, Vice-Presidente Sênior de Estratégia Corporativa e Diretor de Informação na Laserfiche. "Acreditamos que estarmos posicionados como Líder, recebendo a classificação geral mais alta entre 16 fornecedores no Gartner Peer Insights, com 4,7 de 5,0 com base em mais de 1.300 avaliações até 30 de abril de 2026, o que reflete nosso foco incansável em inovação de produtos e entrega de valor a nossos clientes."

À medida que o mercado de gestão de documentos continua evoluindo e se expandindo, a capacidade de superar a lacuna entre o conteúdo estático e a inteligência empresarial prática se tornou uma vantagem competitiva determinante. No relatório, a Gartner observou: "Um importante desafio para as organizações é aproveitar o potencial dos dados não estruturados (conteúdo) utilizando IA, mitigando simultaneamente os riscos mediante controle e governança robustos."

Inovação em IA com prioridade na governança

A Laserfiche continua acelerando o desenvolvimento de seus produtos para atender às demandas dos ambientes de TI modernos, com foco em funcionalidades que transformam conteúdo estruturado e não estruturado em um ativo corporativo. Estas funcionalidades priorizam os rigorosos padrões de governança da informação, segurança e conformidade exigidos pelos setores mais exigentes do mundo, incluindo áreas governamentais, serviços financeiros e fabricação.

A plataforma agora conta com extração de dados avançada habilitada por IA através do Smart Fields, o assistente de IA Smart Chat, melhores experiências de metadados e pesquisas de dados otimizadas, tudo criado para otimizar o conteúdo, que o torna estruturado, acessível e pronto para o consumo por IA.

O roteiro da empresa inclui a expansão da funcionalidade dos Agentes de IA da Laserfiche, incluindo a capacidade de incorporar tarefas agênticas diretamente em fluxos de trabalho e a capacidade de executar Agentes em segundo plano, que monitoram o sistema em busca de condições específicas e, a seguir, concluem tarefas automaticamente. A Laserfiche também irá apresentar avanços adicionais de segurança no terceiro trimestre de 2026. Estas atualizações irão consolidar ainda mais a capacidade da Laserfiche de oferecer suporte a setores altamente regulamentados com implementações de IA seguras e controladas.

"Há anos, a Laserfiche tem sido a espinha dorsal de nossas operações financeiras, fornecendo a estabilidade e a governança granular que exigimos para nossa documentação crucial", disse Desiree Champaco, Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e Cadeia de Fornecimento na Diamond of California. "À medida que a Diamond otimiza o modo como trabalhamos com fornecedores, parceiros de produção e clientes, os recursos de IA da Laserfiche irão desempenhar um papel ainda maior na forma como capturamos, entregamos e aproveitamos dados precisos e confiáveis."

"Como uma das principais cidades digitais, Scottsdale se dedica a usar tecnologia de ponta para proporcionar a nossos moradores uma experiência moderna e ágil", disse Bianca Lochner, Diretora de Tecnologia da Informação da cidade de Scottsdale. "A Laserfiche tem sido uma parceira colaborativa em nossa evolução digital, ao fornecer uma estrutura segura para transformar dados complexos em melhores serviços aos cidadãos. Esta inovação nos ajuda a continuar expandindo nossas operações e cumprindo nossa missão de excelência para nossa comunidade."

Capacitando empresas modernas com soluções de alto impacto e centradas no usuário

O Gartner® Peer Insights™ capta a experiência do cliente com avaliações e classificações verificadas pela Gartner. Em 5 de maio de 2026, as avaliações da Laserfiche incluíam o seguinte:

"A Laserfiche transformou nosso modo de trabalhar, ao possibilitar a unificação de nossos Serviços Financeiros em um único local e com um conjunto único de padrões de trabalho. O suporte tem sido excelente quando enfrentei problemas que não consegui resolver sozinho." — Gerente Sênior de Finanças em Fabricação [leia a resenha completa]

"A Laserfiche é uma solução de formulários incrivelmente robusta que nos permite fornecer processos automatizados inovadores e aprimorar processos comerciais legados existentes. Estamos muito satisfeitos com este produto." — Gerente de TI em Saúde e Biotecnologia [leia a resenha completa]

Para mais informações

Aviso Legal da Gartner

Gartner, Magic Quadrant para Gestão de Documentos, Tim Nelms, Jed Cawthorne, Marko Sillanpaa, Rachel O'Farrell, Stephen Emmott, 30 de abril de 2026

Gartner, Voz do Cliente para Gestão de Documentos, Colaboradores Pares, 2025, 25 de junho de 2025

Este gráfico foi publicado pela Gartner, Inc. como parte de um documento de pesquisa mais amplo e deve ser avaliado no contexto do documento completo. O documento da Gartner está disponível mediante solicitação à Laserfiche. Gartner, Magic Quadrant e Peer Insights são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas. O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste em opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como uma declaração de fato, nem representa a visão da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito neste conteúdo, nem oferece quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a este conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é uma plataforma empresarial líder para gestão de documentos e automação de fluxos de trabalho centrados em conteúdo. Através de fluxos de trabalho escaláveis, formulários, modelos sem código e captura com IA, a plataforma Laserfiche® acelera a forma como se realizam negócios.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com o gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento da Laserfiche, que prioriza a nuvem, incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que as organizações em todo o mundo se transformem em empresas digitais. Clientes de todos os setores – incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura – usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências de cliente com prioridade digital.

Os funcionários da Laserfiche estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

Entre em contato com a Laserfiche:

Blog da Laserfiche | X | LinkedIn | Facebook

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505857834/pt/

Contato para a mídia:

Linda Domingo

Diretora de Comunicações na Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

562-988-1688 R. 234