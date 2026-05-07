Brasileiro enfrenta desafio extremo no deserto do Marrocos

Entre os dias 26 de abril e 1º de maio, o brasileiro Adriano Cardoso participou da Škoda Titan Desert Morocco, uma das provas de mountain bike mais desafiadoras do mundo. Realizada no deserto do Marrocos, a competição reuniu atletas de diversos países em seis dias de disputa, totalizando 580 quilômetros percorridos e cerca de 29 horas de competição, sob calor intenso e terrenos extremos que colocaram à prova o preparo físico e mental dos participantes.

Mais do que uma competição, a Škoda Titan Desert Morocco proporcionou uma experiência completa. “O chamado “Espírito Titan” envolveu acampamentos no deserto, suporte logístico integral e uma estrutura robusta ao longo de todo o percurso, permitindo que os atletas se concentrassem plenamente no desafio esportivo — que combinou desempenho, estratégia, convivência e resiliência", diz Adriano Cardoso.

Praticante de mountain bike desde 2018, Adriano Cardoso vem construindo sua trajetória com disciplina e evolução constante, acumulando participações em provas relevantes do ciclismo nacional e internacional.

“A Škoda Titan Desert Morocco foi uma experiência única e extremamente desafiadora. Foram seis dias intensos, encarando o calor do deserto, longas distâncias e terrenos muito técnicos. Completar os 580 quilômetros da prova, somando cerca de 29 horas de competição, exigiu muito preparo físico, foco mental e capacidade de adaptação. É uma prova que vai muito além do esporte e deixa aprendizados que levo para a vida”, afirmou Adriano Cardoso.

A participação na prova internacional representou mais um avanço em sua trajetória esportiva e reforçou a presença brasileira em competições de alto nível no cenário mundial do ciclismo.

O projeto contou com o apoio de empresas que enxergam no esporte valores como performance, superação e consistência. A jornada teve o suporte de marcas como Mapei, Belgotex do Brasil, Singular Floor (linha Reserva Click), Eucafloor e Tarkett.

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Mais do que visibilidade, a iniciativa mostrou como o esporte pode ser uma forma autêntica de conectar marcas a histórias reais, vividas em um dos ambientes mais exigentes do planeta.