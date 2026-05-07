A Textron Aviation inaugura nova unidade de serviços em Melbourne, no Aeroporto de Essendon Fields, ampliando o suporte para clientes Cessna, Beechcraft e Hawker na região da Ásia-Pacífico

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje a abertura de sua nova unidade de serviços no Aeroporto de Essendon Fields, em Melbourne, ampliando o suporte direto da fábrica para clientes Cessna, Beechcraft e Hawker na Austrália e na região da Ásia-Pacífico. A unidade, construída especificamente para esse fim, fortalece a rede global de serviços da Textron Aviation e reflete o compromisso de longo prazo da empresa em expandir a capacidade e aprimorar o suporte ao cliente durante todo o período de propriedade da aeronave.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260505150436/pt/

Textron Aviation opens new Melbourne service facility at Essendon Fields airport, expanding support for Cessna, Beechcraft and Hawker customers in APAC

“Há décadas, apoiamos os nossos clientes na Austrália e continuamos investindo onde os nossos clientes nos dizem que precisam de mais capacidade e de um acesso mais rápido à experiência direta da fábrica”, afirmou Brian Rohloff, vice-presidente sénior de Apoio Global ao Cliente da Textron Aviation. “As instalações em Essendon Fields representam um investimento significativo numa região de grande importância, reforçando a nossa rede de serviços e expandindo a capacidade de prestação de serviços, o acesso a peças e o apoio técnico em toda a Austrália e na região da Ásia-Pacífico.”

As novas instalações representam mais do que o dobro da área das antigas instalações da Textron Aviation em Essendon Fields, para mais de 3.343 metros quadrados (35.000 pés quadrados), e foram concebidas para dar suporte às mais de 1.400 aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker que operam na região da Ásia-Pacífico. Desenvolvidas com base no feedback dos clientes, as instalações contam com um espaço ampliado para a manutenção de aeronaves, ajudando a reduzir o tempo de inatividade, um armazém de peças da Textron Aviation no local para melhorar a disponibilidade de peças e um lounge mais confortável para os clientes enquanto as aeronaves são reparadas.

O centro de serviços de Essendon Fields complementa a estratégia de investimento mais ampla da Textron Aviation para fortalecer o suporte regional em toda a Austrália, juntamente com as recentes expansões e modernizações das instalações em Perth. Localizada em um dos polos de aviação mais consolidados da Austrália, a nova instalação também reflete a estreita colaboração com o Aeroporto de Essendon Fields para apoiar o crescimento contínuo da aviação executiva e da manutenção de aeronaves na região.

“Nosso investimento no novo centro de serviços da Textron Aviation reforça o compromisso de Essendon Fields em construir o complexo de aviação executiva mais capacitado e conectado da Austrália”, disse Brandan Pihan, CEO de Essendon Fields. “Como o aeroporto mais próximo do centro de Melbourne, Essendon Fields é a opção mais conveniente para os clientes de aviação executiva. O compromisso de longo prazo da Textron Aviation garante a manutenção de empregos qualificados e a capacidade de prestação de serviços em Essendon. Também impulsiona nosso Plano Diretor Aeroportuário, consolidando as operações no aeródromo principal, melhorando a segurança e a eficiência e atendendo à forte demanda por novos hangares.”

A Textron Aviation realizará um evento formal de inauguração para o centro de serviços de Essendon Fields em agosto, convidando membros da imprensa, clientes e líderes comunitários para marcar oficialmente a abertura do local. Mais detalhes serão divulgados mais perto da data da celebração.

Sobre o Suporte ao Cliente da Textron Aviation

A Textron Aviation, por meio de suas marcas Beechcraft e Cessna, é reconhecida por sua incomparável rede global de serviços dedicada ao suporte completo ao longo do ciclo de vida da aeronave. Além de sua ampla presença física, os clientes da Textron Aviation têm acesso a uma rede global com mais de 300 centros de serviço autorizados. A Textron Aviation também oferece um programa de suporte móvel com mais de 40 unidades móveis de serviço e técnicos e suporte no local. Encontre mais informações sobre os programas de serviço da Textron Aviation em http://txtav.com/en/service.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505150436/pt/

Contato para a Imprensa:

Lauren Howell

+1.316.927.9536

Lhowell@txtav.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

txtav.com