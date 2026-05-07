A Megaport lança proteção DDoS integrada, permitindo resiliência de rede sob demanda

A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), uma plataforma líder global em infraestrutura automatizada, anunciou hoje o lançamento da Proteção DDoS da Megaport. Essa nova funcionalidade de segurança integrada para a Megaport Internet permite que os clientes filtrem o tráfego malicioso diretamente na rede Megaport, em vez de roteá-lo por meio de um serviço separado ou externo, garantindo disponibilidade crítica sem introduzir latência adicional ou complexidade de roteamento.

À medida que as empresas migram cada vez mais para ambientes de nuvem distribuídos, a mitigação tradicional de DDoS tem tido dificuldades para acompanhar a adoção da nuvem e da infraestrutura distribuída. As soluções padrão de ISPs (provedores de serviços de internet) frequentemente recorrem ao bloqueio total do tráfego e à desativação do serviço para proteger a rede, enquanto provedores externos terceirizados impõem um "desvio de segurança" que redireciona o tráfego por meio da infraestrutura pública, introduzindo latência e complexidade significativas.

A Proteção contra DDoS da Megaport elimina esses desafios ao integrar a proteção nativa da malha de rede diretamente na rede Megaport, reduzindo a lacuna entre as ferramentas básicas de ISPs e as complexas soluções de segurança de nível empresarial. Ao manter a proteção alinhada com o caminho da rede privada, o tráfego permanece em sua rota pretendida sem ser desviado, mantendo o desempenho máximo mesmo sob ataque.

"A resiliência da rede agora é um requisito fundamental da infraestrutura, não um extra opcional", afirmou Michael Reid, CEO da Megaport. "Ao integrar a proteção contra DDoS à camada de rede, em vez de tratá-la como um serviço adicional, eliminamos os tradicionais dilemas entre segurança, desempenho e custo. A implementação do Megaport Internet leva menos de um minuto e sua proteção nativa contra DDoS mantém os serviços digitais disponíveis e com alto desempenho, independentemente de ameaças externas."

Os principais recursos e benefícios da Proteção contra DDoS do Megaport incluem:

Mitigação Nativa da Rede: Ao contrário de provedores externos, o Megaport filtra o tráfego em sua própria rede, eliminando a necessidade de redirecionamento para centros de filtragem externos, reduzindo a latência e mantendo o controle.

Ao contrário de provedores externos, o Megaport filtra o tráfego em sua própria rede, eliminando a necessidade de redirecionamento para centros de filtragem externos, reduzindo a latência e mantendo o controle. Implantação Rápida: A funcionalidade é totalmente automatizada e pode ser facilmente adicionada pelo Portal Megaport em menos de 60 segundos. Os usuários obtêm proteção mais inteligente quase instantaneamente.

A funcionalidade é totalmente automatizada e pode ser facilmente adicionada pelo Portal Megaport em menos de 60 segundos. Os usuários obtêm proteção mais inteligente quase instantaneamente. Proteção Direcionada: A mitigação ocorre no nível do host/IP. Somente o tráfego malicioso é filtrado, enquanto o restante da rede continua operando normalmente.

A mitigação ocorre no nível do host/IP. Somente o tráfego malicioso é filtrado, enquanto o restante da rede continua operando normalmente. Preços Simplificados: Os custos são alinhados à capacidade de conexão, em vez do tamanho ou frequência dos ataques, eliminando a imprevisibilidade dos modelos de custo baseados em ataques, frequentemente associados a provedores tradicionais.

Os custos são alinhados à capacidade de conexão, em vez do tamanho ou frequência dos ataques, eliminando a imprevisibilidade dos modelos de custo baseados em ataques, frequentemente associados a provedores tradicionais. Simplicidade Operacional: Perfis de proteção pré-configurados reduzem a necessidade de ajustes manuais, ao mesmo tempo que distinguem entre picos de tráfego legítimos e padrões de ataque.

O serviço foi projetado para ambientes onde o tempo de inatividade tem impacto financeiro e na marca imediato, seja no gerenciamento de alto tráfego ou de processos altamente críticos. A Proteção contra DDoS da Megaport oferece modos de mitigação passiva e ativa, com foco específico em ataques de Camada 3 e Camada 4.

O lançamento da Proteção contra DDoS faz parte da evolução da Megaport para oferecer a experiência completa de conectividade aos seus clientes, fornecendo uma plataforma onde desempenho e proteção são gerenciados em conjunto como componentes essenciais da infraestrutura de rede.

Para mais informações, acesse http://megaport.com/products/ddos.

Sobre a Megaport

A Megaport está mudando a forma como as empresas conectam sua infraestrutura, com uma plataforma inteligente e simples para gerenciar todas as conexões. Crie redes seguras, escaláveis ??e ágeis com apenas alguns cliques, acessando endpoints globais e criando caminhos privados em minutos. Com a confiança das principais empresas do mundo, a Megaport faz parcerias com provedores de serviços globais, operadores de data centers, integradores de sistemas e empresas de serviços gerenciados, e opera em mais de 1.100 locais habilitados em todo o mundo. A Megaport possui certificação ISO/IEC 27001. Conecte-se em megaport.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505795304/pt/

Consultas da Mídia

Adam Hennessy, Diretor Sênior de Marca e Comunicações, Megaport

Phone: +61 7 3088 7400

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

media@megaport.com