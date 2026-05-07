EAD ultrapassa ensino presencial no Brasil pela primeira vez

O cenário da educação a distância no Brasil em 2026 consolida uma transformação estrutural iniciada nos últimos anos. Em março deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) lançou o QualificaPro, plataforma que reúne mais de 29 mil cursos gratuitos disponíveis a 80 milhões de usuários da Carteira de Trabalho Digital, evidenciando o avanço de políticas públicas voltadas à qualificação remota.

O movimento acompanha uma virada histórica registrada pelo Censo da Educação Superior do Inep, instituto vinculado ao Ministério da Educação. Os dados mais recentes apontam que 50,7% dos universitários brasileiros estudam na modalidade a distância, totalizando 5,1 milhões de estudantes contra 5 milhões em cursos presenciais. É a primeira vez na história que o EAD ultrapassa o ensino presencial no país.

Em paralelo, dados do Censo Escolar do Inep indicam queda contínua da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que registrou 2,4 milhões de matrículas, com retração acumulada de 20,4% desde 2020. Diante desse cenário, alternativas como o Encceja, exame que certifica conclusão do ensino fundamental e médio, ganham relevância. Análise comparativa entre as duas modalidades de certificação está disponível em publicação do portal Bizu, que detalha critérios e diferenças entre EJA e Encceja.

Já a educação profissional e tecnológica registrou crescimento expressivo. De acordo com a apresentação oficial do Censo Escolar 2024, elaborada pelo Inep em conjunto com o Ministério da Educação, o segmento somou 2,57 milhões de matrículas no levantamento mais recente. Cursos de formação inicial e continuada, modalidade que abrange capacitações de curta duração para o mercado de trabalho, também avançam. Levantamento do portal Notícias Concursos indica que mais de 8 milhões de brasileiros buscam recolocação no mercado de trabalho em 2026, o que sustenta a procura por qualificação profissional gratuita.

Sobre esse cenário, Adriano Sena, fundador do Pensar Cursos, plataforma de cursos livres online, avalia que a procura por formação a distância acompanha o movimento registrado pelos institutos oficiais. Segundo o especialista, a convergência entre a expansão do EAD universitário e o avanço dos cursos gratuitos de qualificação reflete uma demanda mais ampla do mercado de trabalho.

“O ensino remoto deixou de ser alternativa secundária e se tornou a principal porta de entrada para a qualificação no Brasil. O público que busca cursos a distância não procura apenas diploma, mas atualização contínua para um mercado que mudou de exigências”, comenta Sena.

Dois recortes ilustram essa mudança de comportamento. O primeiro é o público adulto que busca concluir a educação básica fora da idade regular, segmento atendido por iniciativas de preparação para EJA e Encceja disponíveis em diferentes plataformas. O segundo é o crescimento da procura por cursos técnicos profissionalizantes, impulsionado pela Meta 11 do Plano Nacional de Educação, que prevê triplicar matrículas na educação profissional técnica de nível médio até o fim do ciclo.

O perfil dos estudantes brasileiros também aponta desafios estruturais. Segundo as Notas Estatísticas do Censo Escolar divulgadas pelo Inep, 63,9% dos matriculados na EJA têm menos de 40 anos e mais de 600 mil são menores de 20 anos. Estima-se que cerca de 68 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais estejam fora da escola sem ter concluído a educação básica, conforme dados da Pnad Contínua/IBGE — público potencial das modalidades de ensino remoto e qualificação flexível.

Para Sena, o cenário de 2026 sinaliza uma nova fase do acesso à educação no país. “Os números mostram que o brasileiro está estudando de uma forma diferente. Cursos online gratuitos, técnicos integrados e EAD universitário não competem entre si: funcionam como camadas complementares de qualificação ao longo da vida profissional”, conclui o especialista.

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A consolidação do ensino remoto como principal modalidade no ensino superior brasileiro, somada ao crescimento da educação profissional e ao lançamento de plataformas públicas de qualificação em 2026, indica que o ensino remoto e a formação flexível deixaram de ser exceções no sistema educacional. Os próximos resultados do Censo, previstos para o segundo semestre, devem confirmar a permanência dessa tendência.