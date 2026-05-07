Rede D’Brescia celebra Dia das Mães com presente exclusivo

O Dia das Mães segue como uma das datas mais relevantes para o setor gastronômico, com forte impacto no movimento dos estabelecimentos, de acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). E, para celebrar a ocasião, a D’Brescia Churrascaria prepara uma ação especial para o domingo, 10 de maio.

Em todas as unidades da rede, as mães que almoçarem no local serão presenteadas com uma xícara em uma caixa personalizada — em edição limitada — uma estratégia que combina experiência gastronômica com memória afetiva. Mais do que um brinde, a proposta é posicionar o almoço de Dia das Mães como um momento de celebração e conexão familiar.

A iniciativa faz parte do calendário anual de ações sazonais da D’Brescia, estruturado para impulsionar retenção e recorrência. Atualmente, a rede conta com oito casas em operação: cinco na capital paulista (Faria Lima, Paraíso, Marginal Tietê, Morumbi e Vila Mariana), uma em Guarulhos e duas no ABC Paulista (Santo André e São Bernardo do Campo).

As unidades de Faria Lima e São Bernardo do Campo operam no modelo premium. Além do rodízio de carnes nobres, oferecem buffet com saladas, frutos do mar e culinária japonesa, adegas climatizadas com carta de vinhos nacionais e importados, coquetelaria autoral e cerca de 15 opções de sobremesas.

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