Unimed do Brasil inaugura duas lojas no Rio de Janeiro
Novos espaços na capital fluminense concentram serviços administrativos e agilizam o atendimento aos beneficiários
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A Unimed do Brasil inaugurou, nesta segunda-feira (4), duas novas lojas de atendimento no estado do Rio de Janeiro, localizadas na capital fluminense. As aberturas ampliam o acesso a serviços presenciais e concentram, em um único ponto, demandas operacionais e assistenciais no Centro e na Barra da Tijuca.
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As unidades oferecem suporte direto ao cliente, com serviços que incluem emissão e negociação de boletos, alterações cadastrais e contratuais, orientações sobre benefícios e rede credenciada, além de autorizações, reembolsos, agendamentos e outras solicitações assistenciais.
Os espaços contam com equipe dedicada e totens para organização do fluxo, com a proposta de agilizar o atendimento, reduzir o tempo de espera e trazer mais clareza à jornada do beneficiário.
A abertura dessas unidades reforça o compromisso da Unimed do Brasil com a ampliação do acesso e a qualificação do atendimento. A cooperativa segue atuando para oferecer um serviço mais próximo, eficiente e alinhado às necessidades dos clientes.
A ação integra o conjunto de medidas implementadas pela Unimed do Brasil desde novembro de 2025, quando passou a coordenar a assistência aos beneficiários da Unimed Ferj nas cidades do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa nº 517/22.
Desde então, a Unimed do Brasil atua na reorganização da rede assistencial na região, com foco na qualificação dos serviços e no fortalecimento do relacionamento com prestadores e beneficiários.
Mais informações sobre a rede assistencial e os canais de atendimento estão disponíveis nos canais oficiais da Unimed do Brasil e da Unimed Ferj.
Serviço – lojas de atendimento:
Horário de funcionamento: das 8h30 às 17h30
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Endereços:
- Centro: Rua Visconde de Inhaúma, nº 95, loja A
- Barra da Tijuca: Shopping Via Parque - Avenida Ayrton Senna, n°. 3.000, piso 2
Website: https://www.unimed.coop.br/site/