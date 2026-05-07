Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Unimed do Brasil inaugura duas lojas no Rio de Janeiro

Novos espaços na capital fluminense concentram serviços administrativos e agilizam o atendimento aos beneficiários

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
07/05/2026 15:34

compartilhe

SIGA
×
Unimed do Brasil inaugura duas lojas no Rio de Janeiro
Unimed do Brasil inaugura duas lojas no Rio de Janeiro crédito: DINO

A Unimed do Brasil inaugurou, nesta segunda-feira (4), duas novas lojas de atendimento no estado do Rio de Janeiro, localizadas na capital fluminense. As aberturas ampliam o acesso a serviços presenciais e concentram, em um único ponto, demandas operacionais e assistenciais no Centro e na Barra da Tijuca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As unidades oferecem suporte direto ao cliente, com serviços que incluem emissão e negociação de boletos, alterações cadastrais e contratuais, orientações sobre benefícios e rede credenciada, além de autorizações, reembolsos, agendamentos e outras solicitações assistenciais.

Os espaços contam com equipe dedicada e totens para organização do fluxo, com a proposta de agilizar o atendimento, reduzir o tempo de espera e trazer mais clareza à jornada do beneficiário.

A abertura dessas unidades reforça o compromisso da Unimed do Brasil com a ampliação do acesso e a qualificação do atendimento. A cooperativa segue atuando para oferecer um serviço mais próximo, eficiente e alinhado às necessidades dos clientes.

A ação integra o conjunto de medidas implementadas pela Unimed do Brasil desde novembro de 2025, quando passou a coordenar a assistência aos beneficiários da Unimed Ferj nas cidades do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa nº 517/22.

Desde então, a Unimed do Brasil atua na reorganização da rede assistencial na região, com foco na qualificação dos serviços e no fortalecimento do relacionamento com prestadores e beneficiários.

Mais informações sobre a rede assistencial e os canais de atendimento estão disponíveis nos canais oficiais da Unimed do Brasil e da Unimed Ferj.

Serviço – lojas de atendimento:

Horário de funcionamento: das 8h30 às 17h30

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Endereços:

  • Centro: Rua Visconde de Inhaúma, nº 95, loja A
  • Barra da Tijuca: Shopping Via Parque - Avenida Ayrton Senna, n°. 3.000, piso 2


Website: https://www.unimed.coop.br/site/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay