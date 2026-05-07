Alice projeta receita de R$ 1 bilhão e lança campanha

A Alice, plano de saúde para empresas que mais que dobrou sua base de membros em um ano e projeta R$ 1 bilhão em receita até o fim de 2026, lança sua maior campanha de marca. Com o conceito “Você luta pela sua saúde. A gente também”, a ação é a tangibilização da missão da empresa de tornar o mundo mais saudável e, também, de um novo posicionamento institucional: a Alice assume a liderança para estar lá, lutando junto e incansavelmente pelos seus membros, com o papel de romper as barreiras do sistema.

Com o conceito “Você luta pela sua saúde. A gente também”, a iniciativa aborda desafios cotidianos relacionados ao cuidado e propõe uma comunicação mais próxima das experiências reais dos membros.

A ação reflete também uma escolha estratégica deliberada: falar diretamente com quem usa o plano, não apenas com quem o contrata. Não como atalho para chegar ao decisor de RH, mas porque a Alice entende que, por trás de qualquer cargo, há alguém que cuida da própria saúde, tem família e merece ser visto assim.

“Cuidar da saúde nunca é simples. Há quem lute contra barreiras do sistema, quem enfrente doenças que independem de escolha, quem precise de suporte todos os dias. Essa campanha é um reconhecimento dessas lutas, muitas vezes invisíveis, e um compromisso de que a Alice está junto dessas pessoas, lutando incansavelmente”, afirma Mariana Montoaneli, head de Marketing da Alice.

Desenvolvida com a agência ISLA e produzida pela Damn Good Advice, com direção de Maltchique, a ação tem como peça central o filme hero “Luta”. A campanha se desdobra em três momentos: introduz o conceito de luta e o ponto de vista da Alice, apresenta a promessa de marca e, na reta final, mostra com evidências concretas como a operadora coloca essa promessa em prática. O plano de mídia é multicanal digital, streaming, redes sociais, jornais de grande circulação, revistas de negócios, rádio e mídia exterior urbana.

“A categoria de planos de saúde construiu uma comunicação muito semelhante e, por vezes, pouco acessível. Nosso desafio foi entrar em um setor historicamente distante das pessoas, trazendo um discurso mais próximo e real, construir credibilidade sem soar como a propaganda tradicional do mercado, e equilibrar uma comunicação que conversasse tanto com empresas quanto com usuários finais, dentro do modelo B2B2C da marca”, explica Ricardo John, CEO da ISLA.

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A campanha é lançada em um momento de expansão da operadora e de consolidação de indicadores relacionados ao modelo de cuidado. Fundada em 2019, a empresa atende 90 mil membros e adota um modelo baseado em atenção primária, coordenação de cuidado, tecnologia e IA. Segundo dados da companhia, 80% dos membros avaliam sua saúde como boa ou excelente, índice acima da média observada em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

