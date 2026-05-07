Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Armored Dawn apresenta show em Natal no dia 15 de maio

O evento inclui uma proposta temática com referências nórdicas e mensagens de superação, e destina 100% da bilheteria à APAE. A apresentação reforça a estratégia da banda de ampliar sua presença no mercado latino, com lançamentos recentes em espanhol e português.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
07/05/2026 15:03

compartilhe

SIGA
×
Armored Dawn apresenta show em Natal no dia 15 de maio
Armored Dawn apresenta show em Natal no dia 15 de maio crédito: DINO

A cidade de Natal recebe pela primeira vez a banda Armored Dawn no dia 15 de maio, no Galpão 292. Considerada uma das bandas brasileiras de metal que mais tem expandido sua presença internacional nos últimos anos, o grupo chega com uma proposta temática que transita entre referências nórdicas, jornadas de luta e superação, além de conceitos próprios em cada lançamento, trazendo ao público um show pensado como uma experiência imersiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A apresentação marca um momento importante da banda, que vem consolidando sua conexão com o público latino por meio de lançamentos recentes com canções em espanhol e português, aproximando ainda mais sua sonoridade do público da região.

No palco, o Armored Dawn constrói uma narrativa que alterna entre intensidade, atmosfera e interação direta com a plateia. Durante o evento, 100% da bilheteria será destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), reforçando também o caráter social da apresentação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o público de Natal, será a oportunidade de presenciar ao vivo uma banda brasileira em expansão internacional, agora trazendo essa mesma energia para o Nordeste.



Website: https://www.instagram.com/armoreddawn

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay