Franquia de locação pode faturar R$ 1,2 mi ao ano

A franquia de locação de equipamentos para construção civil Trans Obra apresenta modelo de negócio com lucratividade de até 40% ao ano e faturamento de até R$ 1,2 milhão por unidade, segundo dados divulgados pela própria rede. Os números apresentados pela empresa mostram que a franqueadora conta com mais de 52 unidades em operação distribuídas em 26 estados, consolidando presença nacional no segmento de locação de máquinas e ferramentas para obras após 25 anos de atuação no mercado brasileiro.

De acordo com os dados apresentados pela franqueadora, a rede atende a mais de 500 mil clientes e oferece três modelos de investimento: Start, a partir de R$ 420 mil; Plus, a partir de R$ 580 mil; e Premium, a partir de R$ 800 mil. Entender por que abrir uma franquia no segmento de locação de equipamentos para obras pode ser importante para que empreendedores do setor da construção civil possam tomar decisões sobre seu modelo de negócio, considerando o cenário atual de custos e crédito no setor.

Conforme a Sondagem Indústria da Construção, publicada no Portal da Indústria, o índice de lucro operacional das empresas do setor recuou para 41,3 pontos no primeiro trimestre de 2026, aprofundando o quadro de compressão de margens. Dados apontam que o índice de facilidade de acesso ao crédito caiu para 37,7 pontos, bem abaixo da linha divisória de 50 pontos, evidenciando que o financiamento segue como um dos principais limitantes à atividade da construção civil no país.

José Antônio Valente, diretor da Franquias Trans Obra, empresa de franquia de locação de equipamentos para construção civil, avalia que os dados apresentados refletem um cenário em que a eficiência operacional e a rentabilidade do modelo de negócio se tornam fatores determinantes para a sustentabilidade no setor. Segundo o especialista, “o faturamento de até R$ 1,2 milhão ao ano com lucratividade de 40% coloca a locação de equipamentos entre os modelos de franquia mais rentáveis do setor da construção civil. Em um ambiente de juros elevados e crédito restrito, como o registrado no primeiro trimestre de 2026, modelos com menor exposição ao capital fixo tendem a preservar melhor as margens operacionais. A Trans Obra desenvolveu, ao longo de 25 anos, um sistema que permite ao franqueado operar com estrutura enxuta e rentabilidade comprovada”.

Ainda no contexto da sondagem divulgada, o índice de nível de atividade do setor ficou em 46,3 pontos em março de 2026, o menor resultado para o mês desde 2021, indicando que o setor cresce abaixo de seu potencial. Os números apresentados no relatório mostram que a intenção de investimento na construção civil registrou alta de 1,3 ponto em abril de 2026, atingindo 43,4 pontos, sinalizando que o interesse em expansão não foi abandonado pelos agentes do setor, apesar das dificuldades.

Além disso, dados do Sinapi, publicados na Agência de Notícias do IBGE, apontam que o custo nacional por metro quadrado na construção passou de R$ 1.925,08 para R$ 1.932,27 em março de 2026, com acumulado de 6,73% nos últimos 12 meses. O estudo mostra que a mão de obra acumulou alta de 9,89% em 12 meses no mesmo período, o que evidencia que os custos operacionais do setor seguem em trajetória de alta.

A pesquisa afirma que os juros elevados voltaram a liderar o ranking de problemas do setor no primeiro trimestre de 2026, assinalados por 34,9% dos empresários. O estudo aponta que o índice de confiança do empresário da construção ficou em 46,4 pontos em abril de 2026, abaixo da linha divisória de 50 pontos, indicando que a falta de confiança persiste no setor.

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Para Valente, o cenário atual do setor reforça a relevância do modelo de franquia de locação de equipamentos como alternativa de negócio. “Em um ambiente em que os custos da construção civil acumulam altas consecutivas e o crédito segue restrito, o modelo de franquia da Trans Obra oferece ao empreendedor uma entrada estruturada no mercado, com portfólio de equipamentos definido, suporte de implantação e 25 anos de know-how operacional. O resultado é um negócio com maior previsibilidade financeira e rentabilidade comprovada ao longo de mais de duas décadas de atuação”, conclui.