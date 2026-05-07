J&T Express divulga Relatório Global de ESG 2025

A J&T Global Express Limited (1519.HK), provedora global de serviços logísticos listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, divulgou neste mês seu Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) de 2025.

O documento reúne as principais práticas e avanços da companhia em operações inteligentes, gestão de energia, proteção dos direitos dos colaboradores, desenvolvimento de talentos, ética nos negócios e responsabilidade social, reforçando o compromisso com a integração do desenvolvimento sustentável à sua rede logística global e com a promoção de crescimento de alta qualidade.

Ao longo do último ano, a J&T Express avançou em logística inteligente e transição energética, com o uso de tecnologias como inteligência artificial e big data em toda a cadeia — da coleta à entrega — para otimizar rotas, elevar a eficiência operacional e fortalecer a capacidade de última milha.

No segmento de transporte, até o fim de 2025, a empresa operava 14 parques logísticos próprios no mundo, somando 1,05 milhão de metros quadrados. Também ampliou investimentos em equipamentos com eficiência energética, incluindo mais de 150 mil roletes motorizados síncronos de ímã permanente e mais de 400 esteiras de baixo consumo.

Na última milha, acelerou a construção de uma rede com veículos autônomos, ultrapassando 1.000 unidades em operação até o final de 2025, apoiadas por algoritmos inteligentes que elevam a eficiência das entregas.

Em embalagens sustentáveis, o volume acumulado de sacos reutilizáveis chegou a cerca de 38,27 milhões, com uso total aproximado de 3,33 bilhões de vezes.

No transporte de baixo carbono, a companhia ampliou o uso de veículos limpos e elétricos. Na China, investiu em 1.697 tratores movidos a GNL, equivalentes a 30% da frota própria, reduzindo em 6% a intensidade de emissões em relação a 2024. Nas Filipinas, alcançou 100% de uso de biodiesel B5, enquanto em Singapura caminhões elétricos já representam 6% da frota.

Na China, o “Acordo sobre Algoritmos de Plataforma e Regras Trabalhistas da J&T Express (Rede Completa) 2025” foi implementado em Xangai em julho do ano passado, tornando-se o primeiro acordo nacional de negociação algorítmica no setor de entregas expressas. A iniciativa abrange mais de 290 mil trabalhadores e tem como foco proteção salarial, desenvolvimento de carreira e transparência algorítmica.

Em desenvolvimento de talentos, a empresa avançou na estruturação de um sistema de capacitação em múltiplos níveis. Em 2025, o número de cursos na plataforma global cresceu 60%, enquanto as horas de treinamento aumentaram 2,8 vezes. No período, foram realizadas mais de 27 mil sessões de treinamento em segurança, com mais de 1,4 milhão de participantes.

A J&T também ampliou sua atuação social em áreas como revitalização rural, educação e assistência pós-desastres.

Em Chongqing, na China, utilizou drones pela primeira vez para coleta e transporte de laranjas em regiões montanhosas, com capacidade de até 10 mil quilos por dia por unidade, reduzindo custos para produtores locais.

Na Tailândia, firmou parceria com o Departamento de Extensão Agrícola para oferecer serviços logísticos voltados a frutas frescas, facilitando a circulação de produtos agrícolas.

Em resposta a desastres, equipes da J&T atuaram em diversos países. Após um incêndio em Tai Po, Hong Kong, a empresa doou HK$ 10 milhões e distribuiu 300 kits de itens essenciais. Após enchentes na Indonésia, fretou voos para transportar 13 toneladas de suprimentos às áreas afetadas.

No campo de ética e compliance, a companhia aprimorou seu sistema global de governança, coordenado pela sede e executado localmente, com foco em combate à corrupção, concorrência justa e conformidade na cadeia de suprimentos.

Durante o período, realizou treinamentos sobre prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e anticorrupção para diretores e alta liderança, alcançando 100% de cobertura. Também capacitou mais de 89 mil participantes em integridade e ampliou requisitos de compliance para toda a cadeia.

“Dentro da rede logística global em rápida expansão da J&T, o ESG deixou de ser apenas um conceito e passou a se traduzir em capacidades operacionais concretas. Ao longo do último ano, avançamos em soluções de transporte de baixo carbono e na governança de novos modelos de trabalho, incluindo a implementação de mecanismos pioneiros de negociação algorítmica no setor. Essas iniciativas já foram reconhecidas pela indústria. Olhando para o futuro, continuaremos a utilizar tecnologia para impulsionar operações e responsabilidade para sustentar o crescimento, aprimorando continuamente nossa governança ESG e a transparência das informações, gerando valor de longo prazo para clientes, colaboradores e comunidades”, afirma Dylan Tey, Chief Financial Officer (CFO) da J&T Express.

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Os números podem ser conferidos na íntegra em Relatório de ESG.