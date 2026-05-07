Stoneshield Capital junta-se ao Conselho Diretor do Meliá Hotel International

LUXEMBURGO, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Stoneshield Capital passou a ser a segunda maior acionista do Meliá Hotels International (“Meliá”) com uma participação de 9,5%, e Juan Pepa, cofundador da Stoneshield, foi nomeado para o Conselho Diretor do Meliá.

A nomeação reflete a intenção da Stoneshield de atuar como acionista de referência de longo prazo em apoio à próxima fase de criação de valor da empresa, com a alocação disciplinada de capital e o alinhamento estratégico com a administração.

Com sede na Espanha e um portfólio de mais de 400 hotéis em operação ou em desenvolvimento nos principais destinos internacionais, urbanos e resorts, o Meliá estabeleceu uma das principais plataformas de hospitalidade da Europa, combinando um portfólio de imóveis próprios de alta qualidade com uma gestão eficiente em termos de capital e negócios de franquia.

O investimento é consistente com a estratégia da Stoneshield Capital de fazer parcerias com as principais plataformas de ativos reais que se beneficiam das tendências de crescimento estrutural, onde a propriedade ativa, a otimização do balanço patrimonial e a excelência operacional podem gerar valor escalável e sustentável para os acionistas.

Felipe Morenés Botín, cofundador da Stoneshield Capital, disse:

“O turismo continua a ser um dos setores com maior apoio estrutural de longo prazo em todo o mundo. O Meliá, juntamente com a família Escarrer, têm demonstrado consistentemente a capacidade de se adaptar à evolução da dinâmica do mercado e de construir uma plataforma de hospitalidade reconhecida globalmente. Estamos prontos para trabalhar de forma construtiva com o Conselho e a liderança de gestão de Gabriel Escarrer para apoiar o crescimento internacional contínuo da empresa, com a criação de valor a longo prazo.”

Juan Pepa, cofundador da Stoneshield Capital, acrescentou:

“O Meliá une ativos imobiliários de alta qualidade em uma plataforma operacional global líder - uma combinação em que a Stoneshield tem profunda experiência em impulsionar a criação de valor. Podemos ver uma oportunidade significativa para fortalecer ainda mais o posicionamento da empresa por meio da gestão ativa de capital, excelência operacional e expansão disciplinada.”

Gabriel Escarrer, Presidente e CEO do Meliá Hotels International, afirmou:

“Estamos muito contentes em receber a Stoneshield como uma nova grande acionista, uma parceira cujo histórico, visão e compromisso de longo prazo com a criação de valor são um forte endosso da nossa direção estratégica. Juntamente com o nosso Conselho Diretor, em grande parte composto por membros independentes, proporciona uma sólida garantia adicional de resiliência e sucesso sustentável a longo prazo, que já está sendo reconhecido pelo mercado.”

Juan Pepa e Felipe Morenés-Botín, cofundadores e sócios-gerentes da Stoneshield Capital

Sobre a Stoneshield Capital

Fundada em 2018 por Felipe Morenés Botín e Juan Pepa, a Stoneshield Capital é uma empresa europeia de investimento em ativos reais com uma abordagem global, focada no desenvolvimento e dimensionamento de plataformas operacionais líderes em todos os setores, apoiada por tendências estruturais de longo prazo. Com mais de € 6 bilhões em ativos sob gestão e uma plataforma de investimentos em rápido crescimento, a Stoneshield une a experiência em investimentos, a gestão ativa de ativos e os recursos de mercados de capital para oferecer retornos consistentes ajustados ao risco em todos os ciclos.

O portfólio da empresa inclui a Neinor Homes, uma das principais incorporadoras residenciais listadas na Espanha, e a MiCampus, a maior plataforma de moradias estudantis do sul da Europa. A Stoneshield também tem participado de investimentos estratégicos como por exemplo, com a Solaria, uma das principais desenvolvedoras europeias de energia renovável, e com a Exolum, uma operadora internacional de infraestrutura logística de energia.

Contato

Claudia Suárez

Dirigente de Marketing e Assuntos Corporativos

+353 (87) 465 4410

cs@stoneshieldcapital.com

Foto desse comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78d21106-dfa0-4104-8e88-de781f3fe126

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001180392)