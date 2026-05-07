Geração Z lidera busca por imóveis compactos em 2026

Os jovens entre 21 e 28 anos lideram a intenção de compra de imóveis no Brasil em 2026. O dado é da pesquisa mais recente da Brain Inteligência Estratégica, que mostra que 59% dos entrevistados da Geração Z pretendem adquirir um imóvel nos próximos meses. O montante representa um aumento tanto em relação ao mesmo período de 2025, quando a intenção dessa geração era de 49%, quanto na comparação com o trimestre anterior, quando o índice ficou em 56%. A projeção também supera a média nacional de intenções de compra, que está em 49%, conforme o levantamento.

Na região Sul, que tem a segunda maior intenção de compra entre os entrevistados pela Brain, com 49%, essa tendência já tem influenciado os lançamentos de construtoras. Charles Kan, CEO da Construtora CK, com atuação no litoral norte catarinense, confirma essa percepção. “O jovem passou a enxergar o imóvel não só como moradia, mas como estratégia de investimento e segurança. Isso muda completamente o tipo de produto que ele busca”, afirma. Segundo ele, a preferência tem migrado para unidades menores, com boa localização e serviços agregados, em linha com um estilo de vida mais dinâmico.

Um levantamento do Sinduscon Foz do Rio Itajaí, em parceria com a Brain, apontou que em Itajaí (SC) o número de unidades compactas lançadas triplicou em quatro anos, passando de 307 em 2022 para 1.228 em 2025, com Valor Geral de Vendas (VGV) acumulado de R$ 1,7 bilhão. O crescimento acompanha a demanda por imóveis com maior liquidez, menor ticket e potencial de valorização, especialmente em regiões urbanas e turísticas.

A CK tem dois projetos em fase de pré-lançamento voltados a esse perfil em Itajaí, que tem o 5º metro quadrado mais valorizado do país, segundo a FipeZap: o Levels, na Praia Brava, e o Versus, no bairro Fazenda. Os empreendimentos de alto padrão somam quase 600 unidades, majoritariamente studios de até 43 m², e já registram cerca de 50% de intenções de compra, com VGV total estimado em quase R$ 570 milhões.

Localizados em áreas com alta valorização e onde o metro quadrado gira entre R$ 15 mil e R$ 40 mil, as novidades contam com uma estrutura de lazer e serviços completa no condomínio para atrair a Geração Z. Coworking, lavanderia compartilhada, espaço wellness, academia, área gourmet, mercado autônomo, piscinas, saunas, wine bar, terraço, bicicletário e vagas para patinetes elétricos são alguns dos destaques.

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“O studio se consolidou como um ativo de entrada e tem atendido à demanda crescente de jovens que buscam seu primeiro imóvel ou investimento. Ele tem maior liquidez e menor custo, e ainda aposta em comodidades muito desejadas, seja para moradia ou para geração de renda com locação, como localização próxima de tudo e serviços agregados”, finaliza Kan.