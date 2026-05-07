CSCs evoluem e lideram dados e governança nas companhias

Historicamente tratados como uma engrenagem silenciosa com a missão restrita de reduzir custos administrativos e padronizar rotinas, os Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) das empresas brasileiras passaram por uma transformação estrutural e mudaram de status. Pressionados pela complexidade regulatória e pela necessidade de previsibilidade financeira, estes centros têm saído do backoffice operacional para se consolidarem como plataformas críticas de governança, fornecimento de dados e suporte à tomada de decisões na alta diretoria.

De acordo com dados do Benchmark em CSC 2025, os Centros de Serviços Compartilhados de alta performance no Brasil destinam, em média, 20% mais recursos à Tecnologia da Informação, incluindo softwares, sistemas, RPA e chatbots, dedicando cinco vezes mais horas a iniciativas de automação, quando comparados aos demais centros.

Para Isis Abbud, co-CEO e cofundadora da Qive, e Fabiane Moretz, gerente de controladoria na Bauducco, o principal desafio do setor deixou de ser apenas “fazer mais rápido” para focar em consistência, rastreabilidade e escalabilidade sem perda de controle. Embora a inteligência artificial seja apontada como o próximo grande salto da transformação digital corporativa, as executivas trazem uma visão pragmática para operações que lidam com milhões de eventos por mês: a principal alavanca de produtividade ainda é a automação de processos, como o RPA (Robotic Process Automation).

“As ferramentas de automação seguem entregando a melhor relação custo-benefício para encurtar o tempo de processamento e mitigar erros em atividades transacionais. A IA, por sua vez, possui papel relevante para estruturar dados na entrada e ampliar a capacidade analítica na saída, mas seu sucesso depende de uma base sólida”, acredita Isis.

Fabiane alerta para o grau de preparação interna necessário para sustentar iniciativas de IA. “A execução em escala ainda depende de processos bem definidos, padronização e automação básica bem implementada. Não existe inteligência que compense um processo desorganizado”, acrescenta.

Governança não é mais projeto isolado

A governança ganha também novo status neste processo de transformação. Sem uma disciplina permanente de monitoramento, as operações tendem a sofrer retrocessos silenciosos, com áreas recriando planilhas e rotinas paralelas que geram retrabalho e fragmentação.

“Com esse controle estabelecido, o CSC do futuro assume seu papel mais valioso: ser o principal provedor de dados confiáveis para o negócio. Afinal, modelos preditivos só geram valor quando alimentados por informações consistentes. Quando o dado nasce bem, a tecnologia deixa de ser corretiva e passa a ser estratégica”, explica Moretz.

O elo tático do estratégico

Por fim, o reposicionamento dos CSCs exige que o departamento participe ativamente da agenda estratégica da companhia, como expansões geográficas, novos modelos de precificação e lançamentos de produtos.

“Ignorar o CSC nessas decisões gera um alto risco de inviabilizar projetos na fase de execução. O departamento é, hoje, o responsável por transformar intenções em operação sustentável”, afirma Abbud.

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Neste novo cenário corporativo, o centro de serviços mais eficiente já não é avaliado apenas pela sua velocidade, mas sim pela sua confiabilidade, capacidade de operar com baixo ruído e sustentar o crescimento do negócio de forma estruturada.